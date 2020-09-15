С нами не соскучишься!

7 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...
  • Надежда Новопашина
    И пусть себе лежит - это уже не вождь пролетариата, а уникальный памятник. А к тем, кто призывает к захоронению этой ...Что хранится сего...

Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Любой хозяин знает, что поговорка «собака — лучший друг человека» имеет под собой железные основания. Четвероногим питомцам не важны ваши достижения на работе и в спорте, им не интересна марка вашей машины и наличие ее как таковой. Все, что требуется псу — вы сами. К сожалению, люди относятся к собакам гораздо более прагматично. Стараясь подогнать под свои нужды эволюцию, человек веками занимался селекцией, создавая все новые и новые породы. Но то, что не создано природой, не может существовать без постоянного контроля демиурга. Поэтому веками выверяемые породы собак исчезали буквально за два десятилетия после того, как человеку наскучивало с ними возиться.

Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Сальские шерстяные собаки


Коренные обитатели Британской Колумбии никогда не разводили овец. Шерстью для бытовых надобностей этих людей обеспечивали другие животные. Одеяла, пончо, накидки — сальские шерстяные собаки были не только верными друзьями и хорошими охранниками, но и бесценным источником жизненно важного ресурса. Порода исчезла, когда на материке появились первые европейцы: завезенные ими овцы сняли потребность в собачьей шерсти.

Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Бракк дю Пюи


Охотничьи собаки весьма ценились во все времена. Селекционеры постоянно работали над улучшением существующих пород и пытались создать новые.
Бракк дю Пюи стал одним из удачных экспериментов по неоднократному скрещиванию французского бракка с борзыми: гибкая, смелая и быстрая собака, способная в одиночку вытащить самую неудачную охоту.

Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Молосс


А вот об этой породе упоминал в своих трудах еще Вергилий: мощные, крупные и отважные молоссы стали, судя по всему, предками современных мастифов.

Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Альпийский мастиф


Жители альпийских предгорий специально вывели собственную породу собак, отличающуюся изумительно густой шерстью. Как и нынешние сенбернары, альпийские мастифы часто использовались как спасатели. К сожалению, неизвестная болезнь полностью уничтожила породу еще в середине девятнадцатого века.

Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Московский водолаз


Селекцией занимались и в Красной Армии: после Второй мировой войны специалисты вывели специальную породу собак, способных участвовать в спасательных операциях на воде. Вот только песик оказался слишком агрессивен для столь человеколюбивой миссии. Московские водолазы до тонущих матросов доплывали без труда, но, видимо, необходимость плыть в мокрой воде черт знает куда за каким-то незнакомым дядей их настолько злила, что потерпевшему частенько приходилось удирать от спасителя.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Подборка приколов

Читать
Новая порция отборных анекдотов и свежих шуток
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

Новая порция отборных анекдотов и свежих шуток

Нет ничего милее жующих животных, и сейчас мы вам это докажем
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Нет ничего милее жующих животных, и сейчас мы вам это докажем

Какие классики русской литературы владели крепостными и насколько они были богаты: Тургенев, Гоголь и другие
Материал, выбранный редакторами МиртесенДАВАЙ ПОГОВОРИМ

Какие классики русской литературы владели крепостными и насколько они были богаты: Тургенев, Гоголь и другие

Интересные кадры из Ирака
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Интересные кадры из Ирака

Почему-то все самые гениальные идеи приходится говорить заплетающимся языком
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Почему-то все самые гениальные идеи приходится говорить заплетающимся языком

Женщины отличаются тем, что в упор не видят ценников, знака "Уступи дорогу" и нормальных мужиков вокруг себя
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Женщины отличаются тем, что в упор не видят ценников, знака "Уступи дорогу" и нормальных мужиков вокруг себя

3
И тут маленький Миша понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриколисты

И тут маленький Миша понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок

- Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй, птичка-невеличка! Здравствуй, деревце зелёное! Дико перед всеми извиняюсь - первый раз за рулём…
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриколисты

- Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй, птичка-невеличка! Здравствуй, деревце зелёное! Дико перед всеми извиняюсь - первый раз за рулём…

Демотиваторы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Демотиваторы

Прикольные демотиваторы на воскресенье (11 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Прикольные демотиваторы на воскресенье (11 фото)

Зимний Легерь
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрутой облом

Зимний Легерь

Чудо истории от троллей или просто истории от балды написанные :)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрутой облом

Чудо истории от троллей или просто истории от балды написанные :)

2
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Неизвестные выпустили около 300 собак из рязанского питомника, две собаки погибли
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Неизвестные выпустили около 300 собак из рязанского питомника, две собаки погибли

«Поняли, у собаки непростая судьба». Минчане искали брошенному псу дом и узнали, что он знаменит
Материал, выбранный редакторами МиртесенУшки-хвостики

«Поняли, у собаки непростая судьба». Минчане искали брошенному псу дом и узнали, что он знаменит

От любви до ненависти один шаг
Материал, выбранный редакторами Миртесен5МИНУТКА

От любви до ненависти один шаг

11
Меня травили в школе, но я вернулась с триумфом!
Материал, выбранный редакторами Миртесен5МИНУТКА

Меня травили в школе, но я вернулась с триумфом!

Неизвестные выпустили 300 собак из рязанского питомника
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Неизвестные выпустили 300 собак из рязанского питомника

Зоозащитники: Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Зоозащитники: Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию

Позитивные демотиваторы для ценителей (11 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

Позитивные демотиваторы для ценителей (11 фото)

Подборка уморительных шуточек и анекдотов, которые развеселят каждого
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Подборка уморительных шуточек и анекдотов, которые развеселят каждого

Помыть кошку в ванной - это как провести обряд экзорцизма
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Помыть кошку в ванной - это как провести обряд экзорцизма

Страх тянет назад, любопытство подталкивает вперёд, гордость останавливает. И только здравый смысл нервно топчется на месте и ругается матом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриколисты

Страх тянет назад, любопытство подталкивает вперёд, гордость останавливает. И только здравый смысл нервно топчется на месте и ругается матом

- Доктор, а какой идеальный рост для моего веса? - 4 метра, Елена, 4 метра…
Материал, выбранный редакторами МиртесенПриколисты

- Доктор, а какой идеальный рост для моего веса? - 4 метра, Елена, 4 метра…

4
Барак Обама поделился известием о смерти своей собаки в Twitter
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о наших питомцах

Барак Обама поделился известием о смерти своей собаки в Twitter

- Поздравляю! Сразу видно, что ты женился! Прекрасно отглажена рубашка!...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехопанорама

- Поздравляю! Сразу видно, что ты женился! Прекрасно отглажена рубашка!...

Названы самые умные породы собак
Материал, выбранный редакторами МиртесенInfozoid.ru

Названы самые умные породы собак

1
Ловушка прогресса: почему не следует отслеживать прогресс в достижении целей
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Ловушка прогресса: почему не следует отслеживать прогресс в достижении целей

Поразительные способности: названы самые умные породы собак
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Поразительные способности: названы самые умные породы собак

20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями

Эксперт вскрыл ложь ФРС о проблеме, которая грозит экономике США
Материал, выбранный редакторами МиртесенТолько новости

Эксперт вскрыл ложь ФРС о проблеме, которая грозит экономике США

Вассерман и льды Антарктики развенчали циничную ложь генсека ООН
Материал, выбранный редакторами МиртесенТолько новости

Вассерман и льды Антарктики развенчали циничную ложь генсека ООН

1
Весь медперсонал забегал, всех загнали в палаты и сказали, чтоб не выходили, пока не разрешат
Материал, выбранный редакторами Миртесен5МИНУТКА

Весь медперсонал забегал, всех загнали в палаты и сказали, чтоб не выходили, пока не разрешат

14
Забавные анекдоты, смешные картинки и убойный юмор
Материал, выбранный редакторами МиртесенСказка для двоих

Забавные анекдоты, смешные картинки и убойный юмор

Демотиваторы (23 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Демотиваторы (23 фото)

Мемы и приколы про "это" (15 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Мемы и приколы про "это" (15 фото)

Женщина взяла из приюта собаку, которая растопила её печаль
Материал, выбранный редакторами МиртесенEpoch Times

Женщина взяла из приюта собаку, которая растопила её печаль

Самые новые демотиваторы (20 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Самые новые демотиваторы (20 фото)

25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову

Шутки и мемы из Сети
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Шутки и мемы из Сети

Картина дня

наверх