Верный друг: исчезнувшие собачьи породы

Любой хозяин знает, что поговорка «собака — лучший друг человека» имеет под собой железные основания. Четвероногим питомцам не важны ваши достижения на работе и в спорте, им не интересна марка вашей машины и наличие ее как таковой. Все, что требуется псу — вы сами. К сожалению, люди относятся к собакам гораздо более прагматично. Стараясь подогнать под свои нужды эволюцию, человек веками занимался селекцией, создавая все новые и новые породы. Но то, что не создано природой, не может существовать без постоянного контроля демиурга. Поэтому веками выверяемые породы собак исчезали буквально за два десятилетия после того, как человеку наскучивало с ними возиться.
Сальские шерстяные собаки
Коренные обитатели Британской Колумбии никогда не разводили овец. Шерстью для бытовых надобностей этих людей обеспечивали другие животные. Одеяла, пончо, накидки — сальские шерстяные собаки были не только верными друзьями и хорошими охранниками, но и бесценным источником жизненно важного ресурса. Порода исчезла, когда на материке появились первые европейцы: завезенные ими овцы сняли потребность в собачьей шерсти.
Бракк дю Пюи
Охотничьи собаки весьма ценились во все времена. Селекционеры постоянно работали над улучшением существующих пород и пытались создать новые. Бракк дю Пюи стал одним из удачных экспериментов по неоднократному скрещиванию французского бракка с борзыми: гибкая, смелая и быстрая собака, способная в одиночку вытащить самую неудачную охоту.
Молосс
А вот об этой породе упоминал в своих трудах еще Вергилий: мощные, крупные и отважные молоссы стали, судя по всему, предками современных мастифов.
Альпийский мастиф
Жители альпийских предгорий специально вывели собственную породу собак, отличающуюся изумительно густой шерстью. Как и нынешние сенбернары, альпийские мастифы часто использовались как спасатели. К сожалению, неизвестная болезнь полностью уничтожила породу еще в середине девятнадцатого века.
Московский водолаз
Селекцией занимались и в Красной Армии: после Второй мировой войны специалисты вывели специальную породу собак, способных участвовать в спасательных операциях на воде. Вот только песик оказался слишком агрессивен для столь человеколюбивой миссии. Московские водолазы до тонущих матросов доплывали без труда, но, видимо, необходимость плыть в мокрой воде черт знает куда за каким-то незнакомым дядей их настолько злила, что потерпевшему частенько приходилось удирать от спасителя.
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