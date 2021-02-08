8 самых больших объектов во вселенной

Древние пирамиды, самый высокий в мире небоскреб в Дубае почти в полкилометра высотой, грандиозный Эверест – при одном взгляде на эти огромные объекты захватывает дух. И одновременно по сравнению с некоторыми объектами во вселенной они отличаются микроскопическими размерами.



Самый большой астероид

Самая большая планета

Самая большая звезда

Самая большая черная дыра

Самая большая галактика

Сверхскопление Шепли

Группа квазаров Huge-LQG

Космическая сеть