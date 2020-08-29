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Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

Эти медицинские практики и убеждения (будь то древние или достаточно недавние) в глазах человека 21 века выглядят смешными или даже дикими. Хотя древние египтяне искренне считали, что мозг охлаждает кровь, а за интеллект и мысли отвечает сердце, даже сам Гиппократ выдавал странные диагнозы, например о блуждающей по телу матке. Итак, как лечили наших предков?

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

1. Ртутные процедуры По легенде, первый император Китая Цинь Шихуанди успокоился в могиле, окруженной реками жидкой ртути. Именно с ее помощью он жаждал обрести бессмертие и от нее же и умер, не дожив и до 40 лет. Ртуть использовалась в качестве антисептика и для лечения кожных болячек, а также добавлялась в солевые растворы и косметику. Сифилис лечили ею же. Побочный эффект от ртутных процедур один: медленная смерть.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

2. Клизма из табачного дыма В комплект реаниматолога в 17-18 веке входила пикантная табачная клизма, для которой было разработано инновационное по тем меркам устройство: резиновые ректальные трубки и парочка мехов. Врачи считали, что табачный дым может разогреть почти мертвое тело и восстановить дыхание. Сначала такой клизмой реанимировали утопленников, а потом она стала модным способом лечения ото всего: простуды, головной боли, грыжи, брюшного тифа и холеры.

К 1811 году ученые обнаружили токсичное воздействие никотина на сердце, и эта клизма вышла из употребления.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

3. Вращающиеся стулья Вращающийся стул стал олицетворением гуманного отношения к психическим больным в 19 веке. Заковывание в цепи, содержание в темной комнате, ледяной душ, слабительные, инсулиновая кома или фронтальная лоботомия особого эффекта не давали. Теперь пациентов элегантно усаживали на стул и раскручивали до тех пор, пока бедняги не теряли сознание. Считалось, что такая карусель может встряхнуть мозг и избавить от шизофрении и других психических отклонений.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

4. Радиоактивная вода В начале 1900-х годов безумно популярной считалась радиоактивная вода, которой лечили психические заболевания и предотвращали старение. Ею пользовались даже для лечения диареи и малярии. Радий добавляли не только в воду, но и в конфеты, контрацептивы, суппозитории и зубную пасту. Спа-любители начали посещать радийные курорты. Сегодня мы знаем, что радиационное облучение является смертельным, и, хотя организм способен отфильтровать около 80% токсинов радия, оставшиеся 20% аккумулируются в костях, крови и тканях.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

5. Вибраторы для лечения женской истеричности Когда-то врачи знали наверняка — женщины оргазм не испытывают. Однако считалось, что женщины склонны к такому расстройству, как истеричность, а потому им была необходима специальная терапия для достижения «истерического пароксизма», которое мы, собственно, и называем сейчас женским оргазмом. Надо сказать, что тазовые массажи были популярны в течение веков, начиная с Древней Греции, как способ лечения «блуждающий матки», и до 1920 года. Первый электрический вибратор появился даже раньше пылесоса! Конечно же, для применения исключительно в лечебных целях.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

6. Пиявки и кровопускание Давным-давно к парикмахеру шли не только за бритьем и стрижкой, но и для удаления зуба, фиксации сломанной руки или кровопускания. Изначально его практиковали как способ изгнания злых духов из тела, а затем как лечение хоть кровотечения из носа, хоть пневмонии. Тогдашняя гуморальная медицина считала, что в организме должен быть баланс четырех жидкостей: мокроты, желтой и черной желчи и крови, а кровопускание было основным методом сохранения этого баланса. Затем в этих целях уже начали использовать пиявок, а не ланцеты, которыми вскрывали вену. Гирудотерапия используется и сегодня, только подход к этим процедурам стал более научным.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

7. Безрецептурный морфий и опиаты Морфий был когда-то основным лекарством в аптечке. Хотя как обезболивающее его используют в медицине и сегодня, в прошлом это было популярным средством от простуды, бессонницы и менструальных болей. Сиропами на основе опиатов успокаивали даже детей, когда у тех резались зубки. В 1900 году можно было купить без рецепта всевозможные патентованные лекарства на основе кокаина, героина, морфина и опиума.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

8. Трепанация черепа Высверливание отверстия в черепе пациента (без какой-либо анестезии) в древности считалось действенным лечением. Трепанация — одна из старейших хирургических процедур, известная еще в эпоху мезолита. К ней постоянно прибегали такие медицинские пионеры, как Гиппократ в Древней Греции и Гален в Древнем Риме. Древнейшая медицина опиралась в большей степени на мистический и ритуальный характер этой операции, считая, что с ее помощью выпускается злой дух как источник психического заболевания. За компанию трепанацией пытались вылечить мигрень и эпилептические припадки. Хотя это звучит варварски, но многие пациенты таки пережили процедуру. В 21 веке трепанация тоже существует, но как нейрохирургическое вмешательство при черепно-мозговых травмах.

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

9. Каннибализм Сегодняшняя современная медицина нередко использует одно тело, чтобы исцелить другое тело: переливание крови и пересадка органов. Но у наших древних предков существовала целое направление «трупной медицины». Болит голова? Древние египтяне прописывали порошок из мумии. Болят мышцы? Потрите эти места человеческим жиром. Эпилепсия? Римляне считали, что поможет кровь гладиатора перорально, то есть внутрь. Человеческие органы, жир, кости, кровь и мумифицированные останки считались магическими и использовались в целительстве вплоть до 18 века.

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Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

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