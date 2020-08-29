Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

Эти медицинские практики и убеждения (будь то древние или достаточно недавние) в глазах человека 21 века выглядят смешными или даже дикими. Хотя древние египтяне искренне считали, что мозг охлаждает кровь, а за интеллект и мысли отвечает сердце, даже сам Гиппократ выдавал странные диагнозы, например о блуждающей по телу матке. Итак, как лечили наших предков?











1. Ртутные процедуры По легенде, первый император Китая Цинь Шихуанди успокоился в могиле, окруженной реками жидкой ртути. Именно с ее помощью он жаждал обрести бессмертие и от нее же и умер, не дожив и до 40 лет. Ртуть использовалась в качестве антисептика и для лечения кожных болячек, а также добавлялась в солевые растворы и косметику. Сифилис лечили ею же. Побочный эффект от ртутных процедур один: медленная смерть.







2. Клизма из табачного дыма В комплект реаниматолога в 17-18 веке входила пикантная табачная клизма, для которой было разработано инновационное по тем меркам устройство: резиновые ректальные трубки и парочка мехов. Врачи считали, что табачный дым может разогреть почти мертвое тело и восстановить дыхание. Сначала такой клизмой реанимировали утопленников, а потом она стала модным способом лечения ото всего: простуды, головной боли, грыжи, брюшного тифа и холеры.

К 1811 году ученые обнаружили токсичное воздействие никотина на сердце, и эта клизма вышла из употребления.3. Вращающиеся стулья Вращающийся стул стал олицетворением гуманного отношения к психическим больным в 19 веке. Заковывание в цепи, содержание в темной комнате, ледяной душ, слабительные, инсулиновая кома или фронтальная лоботомия особого эффекта не давали. Теперь пациентов элегантно усаживали на стул и раскручивали до тех пор, пока бедняги не теряли сознание. Считалось, что такая карусель может встряхнуть мозг и избавить от шизофрении и других психических отклонений . 4. Радиоактивная вода В начале 1900-х годов безумно популярной считалась радиоактивная вода, которой лечили психические заболевания и предотвращали старение. Ею пользовались даже для лечения диареи и малярии. Радий добавляли не только в воду, но и в конфеты, контрацептивы, суппозитории и зубную пасту. Спа -любители начали посещать радийные курорты. Сегодня мы знаем, что радиационное облучение является смертельным, и, хотя организм способен отфильтровать около 80% токсинов радия, оставшиеся 20% аккумулируются в костях, крови и тканях.5. Вибраторы для лечения женской истеричности Когда-то врачи знали наверняка — женщины оргазм не испытывают. Однако считалось, что женщины склонны к такому расстройству, как истеричность, а потому им была необходима специальная терапия для достижения «истерического пароксизма», которое мы, собственно, и называем сейчас женским оргазмом. Надо сказать, что тазовые массажи были популярны в течение веков, начиная с Древней Греции, как способ лечения «блуждающий матки», и до 1920 года. Первый электрический вибратор появился даже раньше пылесоса! Конечно же, для применения исключительно в лечебных целях.6. Пиявки и кровопускание Давным-давно к парикмахеру шли не только за бритьем и стрижкой, но и для удаления зуба, фиксации сломанной руки или кровопускания. Изначально его практиковали как способ изгнания злых духов из тела, а затем как лечение хоть кровотечения из носа, хоть пневмонии. Тогдашняя гуморальная медицина считала, что в организме должен быть баланс четырех жидкостей: мокроты, желтой и черной желчи и крови, а кровопускание было основным методом сохранения этого баланса. Затем в этих целях уже начали использовать пиявок, а не ланцеты, которыми вскрывали вену. Гирудотерапия используется и сегодня, только подход к этим процедурам стал более научным.7. Безрецептурный морфий и опиаты Морфий был когда-то основным лекарством в аптечке. Хотя как обезболивающее его используют в медицине и сегодня, в прошлом это было популярным средством от простуды, бессонницы и менструальных болей . Сиропами на основе опиатов успокаивали даже детей, когда у тех резались зубки. В 1900 году можно было купить без рецепта всевозможные патентованные лекарства на основе кокаина, героина, морфина и опиума.8. Трепанация черепа Высверливание отверстия в черепе пациента (без какой-либо анестезии) в древности считалось действенным лечением. Трепанация — одна из старейших хирургических процедур, известная еще в эпоху мезолита. К ней постоянно прибегали такие медицинские пионеры, как Гиппократ в Древней Греции и Гален в Древнем Риме. Древнейшая медицина опиралась в большей степени на мистический и ритуальный характер этой операции, считая, что с ее помощью выпускается злой дух как источник психического заболевания. За компанию трепанацией пытались вылечить мигрень и эпилептические припадки. Хотя это звучит варварски, но многие пациенты таки пережили процедуру. В 21 веке трепанация тоже существует, но как нейрохирургическое вмешательство при черепно-мозговых травмах.9. Каннибализм Сегодняшняя современная медицина нередко использует одно тело, чтобы исцелить другое тело: переливание крови и пересадка органов. Но у наших древних предков существовала целое направление «трупной медицины». Болит голова? Древние египтяне прописывали порошок из мумии. Болят мышцы? Потрите эти места человеческим жиром. Эпилепсия? Римляне считали , что поможет кровь гладиатора перорально, то есть внутрь. Человеческие органы, жир, кости, кровь и мумифицированные останки считались магическими и использовались в целительстве вплоть до 18 века.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: