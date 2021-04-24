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5 советских привычек, которые пора перестать тащить за собой


5 советских привычек, которые пора перестать тащить за собой

Когда речь заходит о Советском Союзе почти никто не говорит о довоенных временах, ведь там по мнению большинства граждан были лишь грязь, тьма, мрак, война и репрессии. Все «положительное» так или иначе ассоциируется у большинства людей с эпохой застоя, 1970-ми и началом 1980-х годов. И именно из этой эпохи к нам перекочевало огромное количество привычек, многие из которых через родителей закрепились в том числе и в сознании «миллениалов».

1. Ковры, они повсюду, Иван!


Нужно больше ковров. |Фото: bestlj.ru.

Нужно больше ковров. |Фото: bestlj.ru.

 

Есть ли что-то более странное, чем желание повесить ковер на стену? В советские годы подобное дизайн-решение было прогрессивным! Ковры хоть как-то глушили звуки, доносившиеся от соседей из-за тонких стен. Да и теплее было с коврами-то. Однако те времена остались далеко позади. Начиная с середины XX века ковер на стене – это очень плохой тон. Наши соотечественники в этом отношении безнадежно отстали. Следует вспомнить, что современные обои хорошо выглядят уже сами по себе. А на стену лучше повесить полку для книг.

2. Сервант с хрусталем


Сервант - это прошлое. |Фото: postel-deluxe.ru.

Сервант - это прошлое. |Фото: postel-deluxe.ru.

 

Советские граждане очень любили собираться на праздники, а потому почти в каждом доме обязательно был остекленный сервант с посудой.
Сегодня у многих людей подобная мебель остается стоять в доме «по инерции». Вот только те «компанейские» времена уже давно остались позади. Атомизация общества и урбанизация делают свое дело, а потому и держать «хрусталь» в зале или гостиной больше нет никакой нужды.

3. Самостоятельный ремонт


Лучше вызвать специалиста. |Фото: artfile.ru.

Лучше вызвать специалиста. |Фото: artfile.ru.

 

Жена просила починить туалет целую неделю: повесил табличку «Туалет на ремонте» и ушел с друзьями играть в футбол. Примерно так это выглядит в современном обществе. Конечно, хорошо, когда человек может и умеет чинить какие-то вещи, прочищать самостоятельно канализацию и снимать котят с деревьев. Однако, технологии становятся только сложнее, а потому лучше доверить всякий ремонт квалифицированным специалистам.

4. Одежда на вырост


Одежда должна хорошо сидеть. |Фото: odevaika.ru.

Одежда должна хорошо сидеть. |Фото: odevaika.ru.

 

Наверняка каждый в своем детстве донашивал вещи за старшими братьями или сестрами, а также носил вещи, которые «чуть-чуть» больше, потому что взяты на вырост. Например, я проносил один свитер, купленный мне в детстве, почти 15 лет! И ненужно думать, что я не рос, просто мои родители «немножко» перестарались с подбором гардероба. В любом случае приобретение одежды на вырост – откровенно странная традиция, даже по советским меркам. Одежка должна хорошо сидеть и не мешать.

5. «Коллекционирование» хлама


Хватит собирать ненужные вещи. |Фото: yesofcorsa.com.

Хватит собирать ненужные вещи. |Фото: yesofcorsa.com.

 

Грешок, который на самом деле присущ не только гражданам бывшего СССР. Хламовщики находятся абсолютно во всех странах. Тем не менее, от ненужных вещей в доме следует регулярно избавляться, чтобы поддерживать порядок и не собирать пыль. Выбрасывать вовсе не обязательно. Модно отдать, подарить, продать.

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5 советских привычек, которые пора перестать тащить за собой

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