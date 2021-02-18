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Японский лайфхак с ножом и канцелярской резинкой, который упростит нарезку продуктов


Японский лайфхак с ножом и канцелярской резинкой, который упростит нарезку продуктов

Японцы – необычный народ, который все время разрабатывает новые технологии. Но кроме этого они еще и придумывают разнообразные лайфхаки, позволяющие упростить некоторые бытовые процессы. Один из них заключается в креплении самой простой канцелярской резинки на нож для резки продуктов. Как показывает практика, это очень удобно.

Обычная канцелярская резинка препятствует налипанию кусочков фруктов и овощей при нарезании

Обычная канцелярская резинка препятствует налипанию кусочков фруктов и овощей при нарезании

 

Многим хозяйкам знакомо нарастающее чувство раздражения от того, что при резке овощей последние прилипают к лезвию. Естественно, их потом приходится снимать. Именно резинка препятствует такому эффекту. Соответственно, процесс нарезки не только ускорится, но и упростится.
Японский способ нарезки очень простой и действенный, для его реализации нужен нож и резинка

Японский способ нарезки очень простой и действенный, для его реализации нужен нож и резинка

 

Как уже и так стало понятно, потребуется кухонный нож и канцелярская резинка, само собой разумеется чистая.
Чтобы резинка прочно держалась на лезвии ножа, необходимо сделать узел с петлей

Чтобы резинка прочно держалась на лезвии ножа, необходимо сделать узел с петлей

 
Заранее подготовленная резинка надевается на нож

Заранее подготовленная резинка надевается на нож

 

Чтобы не переживать по поводу чистоты, резинку предлагается промыть в мыльной воде и тщательно просушить. Чтобы резинка не соскальзывала с лезвия и хорошо держалась на нем, необходимо из одной ее части сделать узелок с петлей.
В таком варианте крепление получается идеальным.
С помощью такого приспособления нарезать овощи легче и быстрее

С помощью такого приспособления нарезать овощи легче и быстрее

 

В принципе можно приступать к работе с овощами. На ноже практически ничего не остается. После работы резинка снимается. Даже если она порвется, всегда можно взять новую.

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Японский лайфхак с ножом и канцелярской резинкой, который упростит нарезку продуктов

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Японский лайфхак с ножом и канцелярской резинкой, который упростит нарезку продуктовПодписаться на мой Instagram
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