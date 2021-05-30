Как переместить капитальное здание на новое место: технологии и хитрости инженеров-строителей

Бывают ситуации, когда крайне необходимо переместить огромное здание с места на место, не разрушая его конструкцию. И необязательно это будет уникальный памятник архитектуры или стратегическое предприятие, многие собственники жилых домов мечтают переехать на новое место жительства вместе со своим родовым гнездом. Вот именно тогда на помощь приходят инженеры и строители, знающие толк в особенных технологиях перемещения и транспортировки капитальных строений, наработанные веками, тайны которых мы постарайся приоткрыть.
1. Основные причины, которые вынуждают перемещать здания
Если не хотите расставаться со своим домом при переезде, его можно «прихватить» с собой на новое место. | Фото: interestingengineering.com.
Любой здравомыслящий человек понимает, что переместить любое здание, даже если это каркасный дом, далеко не дешевое удовольствие. Так почему же люди стремятся к этому? Причины, толкающие на столь грандиозное и сложное мероприятие, могут быть различными, начиная от перепрофилирования земли, на которой они построены или желания уберечь ценную историческую достопримечательность от потенциальных опасностей, таких как наводнение, риск оползней, селевых потоков, т. д. и заканчивая банальным желанием владельцев сохранить свой дом любой ценой.
2. Тщательный анализ
Несмотря на большие габариты, каркасные дом перевозить легче всего.
Прежде чем рассматривать неординарную возможность перемещения недвижимости без крайней необходимости, стоит взвесить все плюсы и минусы предстоящего мероприятия. Если это не памятник архитектуры мирового значения, то в первую очередь следует просчитать финансовые выгоды, стоят ли издержки получаемой выгоде. Зачастую, после элементарных подсчетов, дешевле построить новое строение в нужном месте, а не тащить уже имеющееся.
Невзирая на сложность процесса перемещения каменных сооружений, их с успехом передвигают не только на другую улицу.
В случае принятия решения о переносе здания, необходимо тщательно спланировать это действо. И в первую очередь нужно начинать не с консультаций с инженерами или строителями, а следует отправиться к представителям местных органов планирования и транспорта, к страховщикам (если дом застрахован), в банк (в случае ипотеки). Лишь потом можно обращаться к геодезистам и инженерам-строителям из специализированных строительных компаний, которые и разрабатывают весь процесс перемещения.
3. Планирование
Даже капитальные здания с весом в несколько десятков тысяч тонн можно передвинуть с помощью домкратов и рельсов.
Перед любым физическим подъемом и перемещением здания происходит тщательная подготовка, начинающаяся со всестороннего анализа. В первую очередь инженеры и строители исследуют конструкцию здания и его фундамента, если обнаруживаются хоть малейшие повреждения, тогда проводится их полное устранение. Затем производится анализ почвы как в районе нахождения здания, так и того места, куда планируют его перемещать.
Существуют технологии, которые помогают перевезти дом с места на место целиком. cdn.fishki.net.
Если противопоказаний к перемещению не имеется, то изучается и подготавливается маршрут, по которому будет происходить движение необычного груза. Поскольку груз будет крупногабаритным, планирование пути очень важный вопрос, ведь современные транспортные развязки сопровождаются огромным количеством линий электропередач, других коммуникаций или инженерных объектов.
4. Технология подготовки и перемещения зданий
Специально разработанные технологии помогают не только поднять капитальный дом, но и переместить его на новое место.
После всестороннего изучения чертежей дома определяется какие части конструкции требуют наибольшего закрепления во время процесса подъема и транспортировки. Мебель, бытовая техника, незакрепленное оборудование выносят для облегчения массы передвигаемого объекта, удаляют некоторые стены, являющиеся перегородками. Хотя бывают случаи, когда этот процесс происходит даже со спящими жильцами, которые утром обнаруживают, что их парадная оказалась на другой улице. После этого по периметру с внутренней стороны сооружение стягивается металлическими тросами, чтобы во время транспортировки дом не рассыпался.
Прежде чем здание отправится в путь, предстоит тщательная подготовительная работа.
Параллельно с внутренними работами готовится площадка вокруг дома, убираются или пересаживаются деревья, оголяется фундамент. Если здание имеет подвал или слабый фундамент, то его отделяют от этой части конструкции и поднимают на стальных двутавровых балках, проходящих непосредственно под каркасом пола, далее поперек укладывают деревянные бревна. Подъем осуществляется гидравлическими домкратами, расположенными непосредственно под двутавровыми балками, именно они медленно «снимают» здание с фундамента.
Для подъема и перемещения конструкции здания используется система унифицированных гидравлических домкратов, управляемых компьютером.
Справка от редакции Novate.ru: Для этих целей обычно используется система унифицированных гидравлических домкратов, поскольку она оснащена центральным управлением для контроля производительности каждого домкрата и обеспечения того, чтобы все они поднимались и опускались с одинаковой скоростью. Такая синхронность позволяет поддерживать здание в идеально ровном состоянии.
Зачастую, перевозка здания на новое место будет в разы дешевле строительства нового жилья.
После подъема сооружения скользящие балки помещаются под зданием, чтобы передвинуть его на специальные тележки с резиновыми катками и крепят их к буксиру, который и доставит дом на новое место. А уже там на заранее подготовленный фундамент установят доставленный тягачами дом. Установка перевезенного дома на новый фундамент происходит по той же технологии, только с точностью до наоборот.
5. Примеры самых невероятных и примечательных путешествий недвижимости
• Отель Fairmount в Сан-Антонио (штат Техас, США)
Отель Fairmount 1906 г постройки был перемещен на новое место в 1985 г. (Сан-Антонио США). | Фото: interestingengineering.com.
До недавнего времени перемещение старинного здания отеля Fairmount в Сан-Антонио считалось самым масштабным на территории США, поскольку пришлось передвигать 1600-тонную конструкцию на 800 м. Этот процесс прошел без осложнений, хотя отель и пересек 2 моста через реку. Именно эти инженерные сооружения пришлось дополнительно укреплять, ведь специалисты компании перевозчика не были уверены в том, что переправы выдержат немалый вес здания.
• Особняк, перемещенный компанией Warkentin Building Movers, Inc (Канада)
Перемещение огромного здания на расстояние 1,62 тыс. км - это настоящий подвиг, требующий специальных навыков и знаний (2006 г., Канада). | Фото: interestingengineering.com.
Самым сложным перемещением в мире считается «переезд» особняка площадью 130 кв. м на расстояние 1,65 тыс. км. Несмотря на то, что подготовительный этап и расчеты заняли очень много времени, на саму транспортировку с пункта А в пункт Б понадобилось всего лишь 40 часов.
• «Прогулка» вглубь Тверской Саввинского подворья (Москва, Россия)
Особые разработки коллектива «Треста по передвижке и разборке зданий» позволили переместить здание без выселения жильцов и отключения дома от коммуникаций (Москва, Россия).
Это тот случай, когда не то что мебель и стены сносить до переезда здания не пришлось, а даже коммуникации не отключались и жильцы спокойно спали в своих кроватях. Поистине фантастическое передвижение старинного Саввинского подворья вглубь Тверской, вес которого составлял 23 тыс. тонн, состоялось в 1936 г. под руководством известного инженера-строителя, архитектора, ученого-новатора Э. М.Генделя. Понадобилось 4 месяца, чтобы подготовить дом и все инженерные коммуникационные системы, чтобы в одно прекрасное утро жители многоквартирного дома проснулись на другой улице.
• Здание Моссовета на Тверской (Москва, Россия)
Здание Моссовета на Тверской перемещали вместе с архивом в подвале и высокопоставленными чиновниками (Москва, Россия).
Уникальность реализации проекта по передвижению старинной резиденции московского генерал-губернатора (в последствии здание Моссовета) 1782 г. постройки заключалась в том, что его пришлось перемещать не только с секретным подвалом, в котором располагался ценнейший архив, но и вместе с высокопоставленными номенклатурными работниками. Понадобилось полгода подготовительных работ, чтобы ни один чиновник в разгар рабочего процесса не почувствовал ни каких неудобств. Единственное, что теперь омрачает, так это то, что не дали время на усадку нового фундамента и в скором времени по зданию пошли трещины.
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