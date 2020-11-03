Корабль в бутылке: как он там оказывается и сложно ли такой сделать самому

Приходилось ли видеть такой интересный предмет оформления жилого пространства, как корабль в бутылке? Выглядит круто! При этом многим гражданам должно быть интересно, а как моделька судна, которая совершенно явно больше по своим габаритам нежели бутылочное горлышко, оказывается внутри стеклянного сосуда? Самое время разобраться в данном вопросе. Как знать, может кто-то даже захочет сделать корабль в бутылке своими руками после этого.
Кораблик собираются внутри, засунув через горлышко. /Фото: livemaster.ru.
Мода на диковинный сувенир появилась в Европе в XVII, фактически после завершения наиболее активной фазы эпохи Великих географических открытий. До наших дней сохранилось представительное количество старинных кораблей в бутылках, сделанных еще в те самые времена. Куда важнее то, что корабли в бутылках были вовсе не первым подобным аксессуаром. Еще за несколько столетий до них, европейцы запихивали в бутылки небольшие сценки-экспозиции из деревянных фигурок. Как правило на религиозную тематику.
Достаточно увлекательное хобби. /Фото: pixabay.com.
Процесс помещения корабля в бутылку очень напряженный и кропотливый. Однако логика и общий принцип помещения игрушки внутрь сосуда не отличаются сложностью. Конечно же, сложность проекта может увеличиваться или сокращаться в зависимости от параметров бутылки, а также от сложности корабля (насыщенности модели деталями).
Получаются красивые модельки. /Фото: shipbottle.ru.
Собирают корабль в бутылке по частям. Все детали просовываются во внутрь через бутылочное горлышко. Первым делом устанавливается «фундамент» модели, который фиксируется на клей. Уже на него будет ставиться на зацепы или приклеиваться само судно. При этом все мелкие детали устанавливаются на кораблик до его помещения в сосуд. В том числе мачты. Собственно установка последних и вызывает у людей больше всего вопросов.
Самое главное сделать подъемные мачты. /Фото: ya.ru.
На самом деле здесь все предельно просто. Мачты модельки привязываются системой ниток, тянущиеся через корпус модели. Паруса складываются вдоль борта так, чтобы пролезть в бутылочное горлышко. Когда модель оказывается внутри бутылки и надежно фиксируется на подставке, остается только потянуть за нитку, которая тянется через горлышко вслед за моделью. Натяжение нитки поднимает мачты, после чего остается только обрезать технический тросик при помощи разогретой проволоки и закупорить бутылку.
На самом деле сделать простенький корабль в бутылке может каждый! В интернете имеется огромное количество материалов, шаблонов, исходников для создания моделей под разные бутылки.
Кораблик в сложенном виде пропихивают внутрь, после чего остается лишь потянуть за нитку. /Фото: karopka.ru.
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