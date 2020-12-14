Быстрее и без топора: как и чем колоть дрова правильно

Колоть дрова совсем не просто. С этой задачей на раз-два справится далеко не каждый мужчина, что же говорить о представительницах прекрасной половины человечества. Дело это откровенно сложное и даже опасное. Для того, чтобы орудовать топором, нужен навык, сила и выносливость. Кроме того, сам процесс колки дров – не быстрый. Однако, помимо «дедовского» топора существуют и другие инструменты, которые могут серьезно облегчить процесс.
От этого устаешь. /Фото: uvelirobzor.com.
Как самостоятельно колоть дрова без регистрации, SMS и перенапряжения мышц тела? Ответ на данный вопрос всего один – приобрести в свое хозяйство дровокол. Простое и невероятно действенное приспособление, которое поможет раз и навсегда забыть о необходимости размахивать топором на даче, дабы хорошенько протопить печь.
Есть такое. /Фото: youtube.com.
На сегодняшний день существует огромное количество дровоколов. Все они делятся на электрические и механические. Последние приводятся в действие усилием мышц. При этом энергии тратить придется все-таки меньше, чем при работе топором. В среднем, такой дровокол сопоставим по скорости работы с топором. Однако, спина после него точно болеть не будет. Идеально подходит для тех случаев, когда нужно регулярно рубить дрова для печи или расколоть уже готовы на более мелкую щепу.
Спина больше болеть не будет. /Фото: drova18.ru.
Электрический дровокол стоит на порядок дороже, однако и работать с ним будет намного приятнее. Так что все что нужно делать – это подставлять деревяшки и жать кнопку. Подобный инструмент способен ускорить колку дров в 5-7, а в некоторых случаях и в 10 раз. Хороший дровокол должен быть сделан из качественной стали. Стоимость подобных устройств начинается от 18 тысяч рублей.
Настенный щепокол. /Фото: sredstvo-ot-komarov.ru.
Отдельно следует выделить подвид механических дровоколов – настенный щепокол с рычагом. Простой и удобный инструмент, который можно установить на стену в сарае рядом с кладкой и использовать для более мелкого раскола дров перед протопкой печи или мангала. Лучше всего брать щепоколы, сделанные из чугуна.
Очень удобная штука. /Фото: youtube.com.
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