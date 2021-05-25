5 покинутых людьми мест, где время остановилось

По всему миру разбросаны удивительные места, где когда-то было шумно и многолюдно, а сейчас только чудом сохранившиеся части строений напоминают о былом веселье. Старые кинотеатры и призрачные тематические парки, заросшие зеленью дома, покинутые людьми, и даже целые опустевшие города. Эти позабытые человеком места сегодня завораживают своей многозначительностью и словно приглашают заглянуть в прошлое, совершив своеобразное путешествие во времени.
Открытый кинотеатр в Синайской пустыне
Открытый кинотеатр в Синайской пустыне. / Фото: www.anews.az
На южной оконечности Синайского полуострова в Египте прямо посреди пустыни стоят 700 театральных кресел, словно застывшие в ожидании зрителей. Этот открытый кинотеатр, построенный французом Дайном Эделем в конце 1990-х, так и не увидел своей премьеры. В день, когда должна была состояться демонстрация «Парка Юрского периода», оказался неисправным генератор, обеспечивавший электричеством странное заведение.
Открытый кинотеатр в Синайской пустыне. / Фото: www.blogspot.com
По непроверенным данным, местные власти были недовольны перспективой открытия кинотеатра, получившего название «Конец света кино», и сделали всё, чтобы генератор оказался неисправен. До 2018 года туристы спешили сюда, чтобы увидеть и запечатлеть ряды заброшенных кресел, но после правительство Египта закрыло этот район для посещений.
Виргинская Ярмарка Возрождения в лесах Вирджинии
Виргинская Ярмарка Возрождения в лесах Вирджинии. / Фото: www.urbanghostsmedia.com
В момент своего открытия в 1996 году Виргинская Ярмарка Возрождения должна была создать иллюзию шумного феодального порта. Площадь являлась точной копией той, где в Средние века пели многочисленные барды и собиралось множество зрителей. Здания были возведены в стиле средневековой европейской архитектуры, а на пристани в небольшом пруду даже стоял парусник, где устраивались представления.
Виргинская Ярмарка Возрождения в лесах Вирджинии. / Фото: www.pinimg.com
К сожалению, ярмарка просуществовала всего три года. Болотистая местность и слишком долгое время в пути оказались слишком непривлекательными для участников ретро-фестиваля. Многие декорации были впоследствии перенесены из Фредериксбурга в Висконсин, а строения остались на месте, разрушаемые ветрами и болотами. Старые локации постепенно зарастают и ветшают, а многие и вовсе стремительно рассыпаются. Авантюристы по-прежнему стремятся проникнуть за закрытые ворота, хотя посещение старой ярмарки запрещено. Строения находятся на частной территории, а ветшающие постройки представляют опасность для жизни.
Рыбацкое поселение Houtouwan в Китае
Рыбацкое поселение Houtouwan в Китае. / Фото: www.wise.travel
Рыбацкая деревня на острове Шэнси, всего в 40 милях от Шанхая, когда-то была обычным поселением, где жили около 2000 рыбаков и их семьи. Однако в начале 1990-х жители стали переселяться на материк в поисках новой работы, так как рыбный промысел уже не мог прокормить семьи, да и рыбы в небольшой бухте становилось всё меньше.
Рыбацкое поселение Houtouwan в Китае. / Фото: www.adsttc.com
Сегодня почти все дома заброшены, а их стены покрыты плющом и другой зеленью. Если заглянуть в окно любого из домов, внутри можно увидеть ту обстановку, какой она была раньше, когда в поселении кипела жизнь. Только мебель и предметы обихода уже давно полуразрушены… Несколько бывших жителей деревни получают доход с того, что водят в Houtouwan экскурсии и продают воду туристам.
Yongma Land, тематический парк в Южной Корее
Yongma Land, тематический парк в Южной Корее. / Фото: www.koreaetour.com
Этот тематический парк был построен в Сеуле в 1980 году и пользовался популярностью у жителей Южной Кореи и туристов. Но в 2011 году интерес к парку стал угасать, посещаемость значительно уменьшилась и содержать это место стало попросту невыгодным.
Призрачная карусель в Yongma Land. / Фото: www.pinimg.com
Любители же экстремальных развлечений могут, оплатив входной билет в 5 долларов (5000 вон), побродить по заброшенным аллеям и сфотографироваться на фоне старых аттракционов. Если же заплатить нынешнему владельцу в шесть раз больше стоимости входного билета, то хозяин заброшенного парка даже включит вечером огни призрачной карусели.
Yongma Land, тематический парк в Южной Корее. / Фото: www.atlasobscura.com
Здесь можно сделать множество удивительных фотографий, потому что Yongma Land остаётся очаровательным в своём разрушении. Ни один аттракцион здесь не работает, но владелец парка может предложить посетителям нехитрый реквизит для фотосессий.
Заброшенный аквапарк Хюэ, Вьетнам
Заброшенный аквапарк Хюэ, Вьетнам. / Фото: www.lavozdelmuro.net
В восьми километрах к югу от древнего города Хюэ во Вьетнаме в 2004 году был возведён аквапарк, строительство которого обошлось в 70 миллиардов донго (30 миллионов долларов). «Ho Thuy Tien» должен был стать туристической достопримечательностью региона, однако так и остался незавершённым проектом.
Заброшенный аквапарк Хюэ, Вьетнам. / Фото: www.insider.com
Местные жители считают, что это место, известное своими буддийскими пагодами и знаменитыми храмами, не предназначено для размещения развлекательных заведений. Задрапированный граффити и заросший лесом безлюдный аквапарк очень быстро отдаётся во власть стихии и, возможно, вскоре будет совершенно разрушен. В 2018 году доступ на территорию был запрещён и теперь охранники следят за тем, чтобы любознательные туристы не входили в ворота. Правда, любителей заброшенных мест это не останавливает, и они постоянно находят новые лазейки, чтобы попасть внутрь и сделать уникальные фотографии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии