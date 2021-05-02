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Баловство: почему автомобилисты не могут ездить за рулем с голым торсом


Баловство: почему автомобилисты не могут ездить за рулем с голым торсом

Когда-нибудь приходилось задумываться над тем, почему мы никогда не видим автомобилистов, сидящих за рулем с голым торсом? Совершенно очевидно, что водитель является тем человеком, который «ловит» повышенные количество солнечных лучей. В жаркую летнюю погоду человека может не спасти даже кондиционер. Соблазн оголиться крайне высок. Однако подавляющее большинство граждан даже не пытается этого делать. Неужели все дело в одной только природной стеснительности?

На самом деле прямого запрета на подобное нет. /Фото: businovsky.ru.

На самом деле прямого запрета на подобное нет. /Фото: businovsky.ru.

 

На самом деле прямого и непосредственного запрета на управление транспортным средством с голым торсом (во всяком случае для представителей сильной половины человечества) в нашей стране не существует. Если говорить шире, то в мире действительно есть государства, где на вождение с голым торсом действует совершенно прямой и прописанный в правилах запрет. Однако, все это не наш случай.
Но при желании инспектор сможет подтянуть это под хулиганские действия. /Фото: Twitter.

Но при желании инспектор сможет подтянуть это под хулиганские действия. /Фото: Twitter.

 

Тем не менее, отсутствие прямого запрета еще не означает, что подобное поведение при желании сотрудника МВД нельзя «подтянуть» под действующие статьи. Проще всего это сделать в отношении 20.1 КоАП РФ, сославшись на то, что управление ТС с оголенным торсом – это действие, содержащее признаки хулиганского.
Правда работать это хоть как-то на практике будет лишь в том случае, если сотрудник полиции сначала попросит человека одеться, а тот проигнорирует его требование. Тогда в силу вступит еще и 19.3 КоАП РФ за нарушение которой человеку грозит в том числе 15 суток ареста.
Куда важнее, что без футболки неудобно ездить пристегнутым. /Фото: gorodkuzneck.ru.

Куда важнее, что без футболки неудобно ездить пристегнутым. /Фото: gorodkuzneck.ru.

 

Впрочем, большинство водителей не ездит с голым торсом по вполне прагматической причине. Ездить полуголым и при этом использовать ремень безопасности – не очень-то удобно. Если на теле нет хотя бы тенниски, то средство обеспечения безопасности начинает неплохо натирать кожу и доставлять известный дискомфорт. Кроме того, не стоит забывать еще и о том, что при езде без майки в случае ДТП травматизм водителя будет куда больше из-за разбитого стекла, которое с высокой долей вероятности полетит прямо на незащищенную кожу.
Автомобиль и дорога - не место для баловства. /Фото: kievpravda.com.

Автомобиль и дорога - не место для баловства. /Фото: kievpravda.com.

 

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Баловство: почему автомобилисты не могут ездить за рулем с голым торсом

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Баловство: почему автомобилисты не могут ездить за рулем с голым торсомПодписаться на мой Instagram
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