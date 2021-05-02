Баловство: почему автомобилисты не могут ездить за рулем с голым торсом

На самом деле прямого запрета на подобное нет. /Фото: businovsky.ru.

Но при желании инспектор сможет подтянуть это под хулиганские действия. /Фото: Twitter.

Куда важнее, что без футболки неудобно ездить пристегнутым. /Фото: gorodkuzneck.ru.

Автомобиль и дорога - не место для баловства. /Фото: kievpravda.com.