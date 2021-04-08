Как вывести круги от чашки на деревянной поверхности, чтобы не испортить мебель

Былые круги от чашек могут стать серьезной проблемой
Любите ставить чашки, горячую посуду на стол или рабочую зону без подставок? Будьте готовы к тому, что на их месте образуются некрасивые следы. Обычно на них не обращают внимания, круги засыхают и становятся трудновыводимыми. А в некоторых случаях из-за высокой температуры мебель даже способна деформироваться. Хорошая новость - избавиться от следов можно, а помогут в этом обычные бытовые средства.
Белые следы от горячего
Белые следы - не приговор для мебели, от них можно избавиться
Для борьбы со светлыми пятнами рекомендуют обрабатывать загрязнения солью, полиролями с абразивными частицами, присыпать парафином или «приглаживать» утюгом. Иногда эти способы срабатывают, однако велик риск повредить мебель. Существуют более действенные способы.
Используйте жидкость для снятия лака и средства по уходу за деревянной мебелью / Фото: severdv.ru
1. Жидкость для снятия лака
Средство эффективно удаляет следы с поверхности. Но будьте осторожны - если тереть слишком усердно, пятно может стать больше по площади, но только менее заметным. Чтобы этого не произошло, двигайтесь быстро, легко и не трите загрязнение. Обработайте пятно ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака, и сразу же промокните его чистым ватным диском.
2. Средство для деревянных поверхностей
Если пятно осталось на деревянной поверхности и повредило верхний слой лака, воспользуйтесь специальными средствами для реставрации дерева. Сперва обработайте поверхность затиркой, чтобы удалить поврежденный лак. Далее пройдитесь мебельным воском для восстановления трещинок и царапин. В завершение зафиксируйте работу полиролью для дерева подходящего оттенка.
Бесцветный спрей для замши и нубука, а также зажигалка тоже помогут убрать круги
3. Спрей для замши и нубука
Средство для ухода за обувью поможет избавиться от белесых пятен. Возьмите бесцветный спрей и обработайте им испачканный участок.
4. Зажигалка
Экстремальный способ удаления следов, который напоминает лайфхак с утюгом. На нелакированной поверхности можно избавиться от пятна при помощи зажигалки. Аккуратно поднесите устройство на небольшом расстоянии к столешнице и подождите, пока следы не исчезнут.
Темные следы от пролитых жидкостей
Застарелые и въевшиеся круги практически невозможно удалить / Фото: velens.ru
Очистить деревянную поверхность от застарелых, въевшихся пятен практически невозможно. Особенно, если к пролитой жидкости «подключились» влага и черная плесень. Конечно, можно попробовать перекись водорода, отбеливатель, сочетание соли и репейного масла, зубную пасту. Однако единственный результат, которого вы добьетесь, это небольшое осветление поверхности.
Если жидкость свежепролитая или еще не успела глубоко въесться в поверхность, поможет белая зубная паста без абразивных частичек и старая зубная щетка. Обработайте столешницу небольшим количеством пасты, но не трите загрязнение слишком сильно и долго. Действуйте максимально бережно и аккуратно, иначе повредите защитное покрытие мебели
Белая зубная паста поможет избавиться от недавних загрязнений / Фото: image.stern.de
Обработанное место может немного побелеть или побледнеть. В таком случае нанесите на деревянную поверхность специальное масло. Выждите 20 минут, а затем натрите столешницу мягкой тряпочкой. После высыхания процедуру можно повторять до тех пор, пока не добьетесь желаемого эффекта. Также подойдет воск или полироль.
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