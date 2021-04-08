Как вывести круги от чашки на деревянной поверхности, чтобы не испортить мебель

Былые круги от чашек могут стать серьезной проблемой

Белые следы от горячего

Белые следы - не приговор для мебели, от них можно избавиться

Используйте жидкость для снятия лака и средства по уходу за деревянной мебелью / Фото: severdv.ru

Бесцветный спрей для замши и нубука, а также зажигалка тоже помогут убрать круги

Темные следы от пролитых жидкостей

Застарелые и въевшиеся круги практически невозможно удалить / Фото: velens.ru

Белая зубная паста поможет избавиться от недавних загрязнений / Фото: image.stern.de