Устройства, о функциях которых знают только избранные.
Все мы привыкли видеть вокруг себя привычные вещи, которыми пользуемся изо дня
в день. И когда на глаза попадается нечто непонятно, то невольно задаешься вопросом о реальных функциях предмета. Мы собрали 12 загадочных вещиц, о предназначении которых приходится узнавать у пользователей соцсетей.
1. Форма для выпечки?
Нечто похожее на форму для выпечки. | Фото: Yaplakal.
Находка была сделана в одном из старых домов Юты 1910 года. Изделие из металла напоминает форму для выпечки, хотя на самом деле ею не является. Это старинное приспособление для колки орехов. Где-то должна быть еще крышка и молоточек. Орех кладут на середину, прижимают крышкой и бьют, ядра извлекают, а скорлупу сбрасывают в полую часть блюда.
2. Большой ксилофон?
Вещь, похожая на большой ксилофон. | Фото: Ponichka.com.
Вещица, купленная в антикварной лавке. Наличие палочек намекает на то, что приобретение имеет отношение к музыкальным инструментам. В дальнейшем удалось выяснить, что это одна из разновидностей ксилофона, которая называется язычковым барабаном.
3. Раковина в раковине
Маленькая раковина в большой. | Фото: Reddit.
Оказывается, эта двойная раковина, состоящая из большой чаши и маленькой, предназначена для переработки большого количества пищевых отходов. В обоих ее частях установлены измельчители. Если в основной слишком много посуды, уничтожить отходы можно в маленькой.
4. Металлическая фишка
Металлическая фишка в пачке чипсов. | Фото: Ranker.
Купили чипсы и нашли внутри металлическую фишку? Считайте это грубой ошибкой производства? На самом деле с помощью таких фишек определяют наличие посторонних предметов в упаковках. Фишки раскладывают на ленте и пересчитывают в конце.
5. Загон для животных?
Площадка с заборчиком. | Фото: Пикабу.
Думаете, что это загон для животных? А вот и нет! Эта площадка с метровым забором - поле для игры в га-га, западный аналог нашей игры в вышибалу.
6. Чьи зубки?
Обломок челюсти. | Фото: Notinerd.
Чего только не найдешь во врем прогулки по морскому берегу. Например, в руке на фото обломок челюсти рыбы из семейства губановых.
7. Сюрприз в посылке
Странные корешки в посылке из Китая. | Фото: Ponichka.com.
В посылке из Китая обнаружилось 6 штук небольших пакетиков с загадочными корешками. Благодаря экспертам из интернета удалось выяснить, что это ростки иерихонской розы, которую можно вырастить дома в горошке.
8. Планки на полу
Металлические планки на полу. | Фото: Notinerd.
Видите небольшие выступающие планки на полу? Знайте, это «маркеры» для слабовидящих. Их легко нащупать тростью и найти безопасный путь к тому или иному объекту.
9. Древняя бритва?
Старинное устройство для бритья. | Фото: Reddit.
Металлическая штуковина на фото - ни что иное, как старинный эпилятор. Из-за низкой продуктивности устройство не попало в массовое производство.
10. Странная железяка
Железка в лобовом стекле. | Фото: Ponichka.com.
Достаточно внушительная железка, прилетевшая в лобовое стекло автомобиля, оказалась крепежным элементом мусоровоза. С помощью данного приспособления кузов крепится к кабине.
11. Телефон без трубки
Странный телефон без трубки. | Фото: MADE IN CCCP.
Согласитесь, данное устройство очень похоже на старый телефон. Правда в нем не достает трубки. На самом же деле это приспособление использовалось как клавиатура для первых вычислительных машин.
12. Магнитный контейнер
Металлическая емкость с магнитами. | Фото: Genial.guru.
Необычная штуковина из комиссионки, представляющая собой небольшую металлическую емкость с магнитами внутри. Правда, на деле вещица оказалась вполне обычной. С ее помощью снимают магнитные бирки с товаров.
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