12 непривычных способов, как использовать пищевую пленку в хозяйстве

Пищевая пленка пригодится не только, чтобы уберегать продукты от заветривания

1. Защита от проливания

Стаканы-непроливайки актуальны для маленьких детей и во время пикников / Фото: i.pinimg.com

2. Яйцо пашот

Приготовить яйцо пашот в пищевой пленке смогут даже новички в кулинарии / Фото: i.imgur.com

3. Ловушка для мошек

Назойливые мошки поведутся на приманку, но не смогут выбраться из ловушки / Фото: stopklopu.com

4. Открывашка для банок

Оберните пищевую пленку в несколько слоев вокруг крышки, чтобы улучшить сцепление с кожей рук / Фото: fiveyellowstars.ru

5. Продление свежести

С обернутыми в пленку ножками бананы будут свежими намного дольше / Фото: dnpmag.com

6. Уменьшение количества брызг

Оберните бытовую технику пищевой пленкой, чтобы не вымывать кухню после каждой готовки / Фото: cdn.sm-news.ru

7. Защита косметики

Пленка убережет косметические средства от проливания в дорожной сумке

8. Дозревание фруктов

Под пленкой у фруктов будут создаваться тепличные условия для ускорения созревания / Фото: img.alicdn.com

9. Порядок в холодильнике

Вместо пищевой пленки можно использовать даже полиэтиленовые пакеты / Фото: kitchen.cdnvideo.ru

10. Забота о руках

Если нет перчаток для работы в огороде, намотайте на рукоять инструмента пищевую пленку / Фото: pbs.twimg.com

11. Насадка для кондитерского мешка

Сделайте из пищевой пленки насадки с разными кремами для кондитерского мешка / Фото: 3.bp.blogspot.com

12. Защита клавиатуры

Если на клавиатуру что-то просыпется или прольется, устройство не пострадает / Фото: 4tololo.ru