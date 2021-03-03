12 непривычных способов, как использовать пищевую пленку в хозяйстве

Пищевая пленка пригодится не только, чтобы уберегать продукты от заветривания
Пищевая пленка - полезная вещь на любой кухне. В основном ее используют, чтобы заворачивать продукты и препятствовать их заветриванию. Например, колбаса или сыр будут храниться намного дольше, если обернуть их пленкой и отправить в холодильник. Однако использовать полимерный материал можно и в других целях.
1. Защита от проливания
Стаканы-непроливайки актуальны для маленьких детей и во время пикников / Фото: i.pinimg.com
Удобный лайфхак для маленьких детей, которые постоянно проливают на себя напитки. Чтобы не отстирывать пятна после каждого чая или сока, плотно оберните чашку или стакан пищевой пленкой, а в центр вставьте трубочку. Если ребенок случайно опрокинет емкость с напитком, жидкость не прольется. Пригодится хитрость и во время отдыха на природе. Кроме того, что пленка убережет от проливания, она предотвратит попадание насекомых в содержимое стакана.
2. Яйцо пашот
Приготовить яйцо пашот в пищевой пленке смогут даже новички в кулинарии / Фото: i.imgur.com
У модного нынче блюда довольно интересный метод приготовления. В идеале нужно закипятить воду с добавлением уксуса и соли. Далее создать в кастрюле водоворот, а в центр влить сырое яйцо. При этом желток не должен лопнуть, а белок - расплыться в воде. Однако есть способ попроще с использованием пищевой пленки. Отрежьте большой кусок материала и в самый центр вылейте яйцо. Аккуратно соберите края и свяжите полученный мешочек ниткой. Закипятите воду и окуните в нее пленку с яйцом на пару минут, чтобы затвердел белок. Блюдо готово!
3. Ловушка для мошек
Назойливые мошки поведутся на приманку, но не смогут выбраться из ловушки / Фото: stopklopu.com
Если на кухне кишат надоедливые мошки или другие насекомые, сделайте специальную приманку. Возьмите стакан и разместите на дне лакомство (например, сладкие ягоды или сахар), а сверху оберните пищевой пленкой. Проткните пару дырочек в материале зубцами вилки или зубочисткой и оставьте ловушку в месте скопления мошек. Фруктовый запах привлечет насекомых. Они попадут в стакан, но не смогут выбраться из западни.
4. Открывашка для банок
Оберните пищевую пленку в несколько слоев вокруг крышки, чтобы улучшить сцепление с кожей рук / Фото: fiveyellowstars.ru
Крышка на консервации - крепкий орешек. Чтобы ее открыть, надо приложить немало сил, а ведь можно облегчить задачу. Возьмите пищевую пленку и обмотайте ею крышку по окружности в несколько слоев. Так вы улучшите сцепление между пальцами и материалом. Прокрутите крышку и она поддастся намного быстрее.
5. Продление свежести
С обернутыми в пленку ножками бананы будут свежими намного дольше / Фото: dnpmag.com
Зрелые плоды не успевают пролежать в холодильнике и пары дней - сразу начинают темнеть. Выход есть: оберните ножки фруктов пищевой пленкой в два-три слоя. Так бананы дольше сохранят свежесть.
6. Уменьшение количества брызг
Оберните бытовую технику пищевой пленкой, чтобы не вымывать кухню после каждой готовки / Фото: cdn.sm-news.ru
При использовании погружного блендера или миксера как ни старайся, а содержимое летит во все стороны. Чтобы не мыть кухню после каждой готовки, воспользуйтесь лайфхаком со стаканом-непроливайкой. Оберните емкость, где будете смешивать продукты, а в центре проделайте отверстие для прибора. Все брызги попадут на пищевую пленку, а кухня останется в чистоте.
7. Защита косметики
Пленка убережет косметические средства от проливания в дорожной сумке
Собираетесь в поездку? Позаботьтесь, чтобы косметика и уходовые средства не повредились во время транспортировки. Пищевая пленка поможет уберечь мягкие емкости с кремами или другими средствами от проливания. Достаточно сделать «подушку» из материала между крышечкой и носиком тюбика. Так вы защитите вещи в дорожной сумке от «аварии».
8. Дозревание фруктов
Под пленкой у фруктов будут создаваться тепличные условия для ускорения созревания / Фото: img.alicdn.com
Если купили недозревшие продукты, в правильных домашних условиях они быстро дойдут до нужной «кондиции». Поместите фрукты в емкость и накройте пищевой пленкой. В процессе созревания плоды выделяют газообразное вещество этилен. Благодаря пленке в емкости скопится большое количество газа, которое буквально за пару дней доведет плоды до нужного состояния. Кстати, больше всего вещества для созревания вырабатывают яблоки, бананы и груши.
9. Порядок в холодильнике
Вместо пищевой пленки можно использовать даже полиэтиленовые пакеты / Фото: kitchen.cdnvideo.ru
Надоело постоянно начищать полочки холодильника? Прикройте их пищевой пленкой и заменяйте на новую по мере загрязнения. Материал защищает от пятен не хуже, чем коврики из силикона, а стоит гораздо меньше.
10. Забота о руках
Если нет перчаток для работы в огороде, намотайте на рукоять инструмента пищевую пленку / Фото: pbs.twimg.com
Перчатки - мастхэв для рук во время садовых работ. Если их нет, избежать мозолей и заноз на ладонях поможет пищевая пленка. Оберните рукоять рабочего инструмента полиэтиленовым материалом в несколько слоев. Так руки будут меньше скользить по черенку тяпки или лопаты.
11. Насадка для кондитерского мешка
Сделайте из пищевой пленки насадки с разными кремами для кондитерского мешка / Фото: 3.bp.blogspot.com
Не у каждой хозяйки есть несколько кондитерских приспособлений, но так хочется красиво украсить торт. Если мешок один, а разноцветных кремов как минимум два-три, поможет пленка. Ведь представьте, насколько проще не мыть изделие после каждого нового цвета. Сделайте кулек из пищевой пленки, наполните его кремом и поочередно вставляйте в кондитерский мешок.
12. Защита клавиатуры
Если на клавиатуру что-то просыпется или прольется, устройство не пострадает / Фото: 4tololo.ru
Любите есть за компьютером или ноутбуком? А ведь крошки так и норовят попасть между клавиш. Чтобы избежать проблем с клавиатурой, во время приема пищи закрывайте ее пищевой пленкой. Если что-то прольется или просыпется, устройство не пострадает. После трапезы достаточно снять пленку и все.
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