10 русских ножей, которыми гордились наши предки

Необычные национальные ножи характерны для небольших народов, живущих в каких-либо специфических природных условиях. Под это описание подходит как традиционный нож коренных народов севера улу, изготавливаемый из сланца, так и малайский паранг, идеальный при прорубании себе дороги в джунглях.



Наши предки-славяне, населявшие средние широты, предпочитали иметь при себе многофункциональные ножи незамысловатой конструкции и средних размеров, которые можно было бы использовать и в качестве оружия и в качестве рабочего инструмента. Итак, какими же ножами располагали наши далекие (и не очень) предки и какими из них мы пользуемся сейчас?









Паренский нож

«Вишня»

Нож разведчика

Нож «засапожник»

Подсайдашный нож

Косарь

Богородский нож

Охотничьи ножи Самсонова

Финка

Якутский нож