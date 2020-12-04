Ярослав Гашек: за что белочехи хотели казнить в Самаре «отца» Швейка

От богемного шутника к верному коммунисту

Ярослав Гашек родился в Праге в 1883 году. Он рос непоседой и часто попадал в необычные ситуации. Он был сообразительным и талантливым мальчиком, но в школе ему было скучно, поэтому он ее бросил. Всю свою юность он провел в походах со сверстниками, во время которых обошел всю Моравию и Словакию. К 1903 году у него за спиной была брошенная работа в банке, участие в македонском и болгарском восстании против турок и много-много путешествий.

Примерно в этот период он начинает много писать, сначала стихи, потом юморески и фельетоны. Он добивается успеха в этом деле — вскоре над его шутками смеется уже вся Прага. Гашек становится главным юмористическим писателем Чехии.

А потом начинается Первая мировая война. Свой путь тех военных лет Гашек достаточно точно описал в "Швейке".

В 1917 году он попадает в плен к русским, лечится от тифа в госпитале в Киеве, а затем вступает в Чехословацкий легион. В 1918 он уходит из легиона, приезжает в Москву и вступает в РКП (б).