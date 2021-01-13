7 фильмов с незабываемыми мужскими дуэтами

Смотреть фильмы с отличными актерскими дуэтами всегда приятно, а когда этот дуэт составляют талантливые и харизматичные мужчины — еще приятнее. В этих лентах снялись известные голливудские актеры, создавшие незабываемые и неоднозначные образы.











«Виктор Франкенштейн»

«План побега»

«Правдивая история»

«Шпионский мост»

«Экипаж»

«Элвис и Никсон»

«Славные парни»