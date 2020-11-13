Как сложилась судьба дочери легендарного маршала Будённого: Нина Будённая

Она родилась в третьем браке Семёна Михайловича Будённого и, несомненно, стала его любимицей, хотя сыновья Сергей и Михаил тоже никак не могли пожаловаться на отсутствие внимания со стороны отца. Нина Семёновна Будённая сохранила множество тёплых воспоминания о своих родителях, а в её собственной жизни был брак с известным актёром Михаилом Державиным, и большая любовь, из-за которой она разрушила свою семью.
Папина дочкаhttp://navote.ru/?p=21285
Семён Михайлович Будённый. / Фото: www.yandex.net
Семён Михайлович Будённый был женат трижды. Но его первая жена погибла из-за неосторожного обращения с оружием, вторую арестовали и отправили в лагеря. А вот с третьей супругой, Марией, Семёна Будённого познакомила мама Ольги Стефановны, второй жены маршала. Мария Васильевна была младше мужа на 33 года, но это не помешало их счастью.
В браке появились на свет трое детей: Сергей, Нина и Михаил. Когда родился младший ребёнок, у маршала спрашивали, не трудно ли ему возиться с детьми в таком солидном возрасте. 60-летний Семён Михайлович лишь счастливо улыбался м отвечал: «Я так долго этого ждал!»
Мария Васильевна Будённая. / Фото: www.yandex.net
Ниночка пришла в этот мир в 1939 году. Для неё папа покупал кукол, которых ночью, когда малышка уже спала, сажал у её кровати. А она мечтала о подаренной Сергею игрушечной винтовке, стрелявшей деревянными пулями. Сергей был старше всего на год и сестре вожделенную игрушку в руки не давал.
Зато Нина могла забраться папе на руки и разглаживая шикарные отцовские усы, нашёптывать: «Киса!» От этой нехитрой нежности сердце легендарного военачальника таяло.http://navote.ru/?p=21285
Семён Михайлович Будённый с женой и детьми, Ниной и Серёжей. / Фото: www.mywaymag.ru
Нине было всего 4, когда отец впервые посадил её верхом на пони, но маленькая лошадка была строптива и после того, как Нину с неё сняли, умудрилась оттоптать девочке ногу. К настоящим занятиям Нина Будённая вернулась лишь спустя два года, очень полюбив лошадей. А ещё все дети Семёна Михайловича были первоклассными фехтовальщиками. В том числе и Нина. Правда, мама детей на соревнования и сборы не отпускала, позволяла только посещать занятия.
Отец обучал детей игре в бильярд, считая эту забаву очень полезной, а вот обыграть его в шашки не удавалось никому из наследников, настолько развито было у Семёна Будённого стратегическое мышление.
Семён Михайлович Будённый с женой и детьми, Ниной и Серёжей. / Фото: www.regnum.ru
Воспитывал сыновей и дочь он строго, но с любовью. Обычно им всем хватало строгого громкого голоса отца, чтобы осознать свою вину. Но никогда после «серьёзных бесед» Семён Будённый не отпускал молча детей. Он обязательно подзывал к себе, спрашивал, понятно ли то, что он сейчас сказал, а после обязательно целовал.
Маршал считал своим долгом помогать тем, кто к нему обращался, и учил тому же своих детей. Он вообще был честным и глубоко порядочным человеком и очень хотел, чтобы сыновья и дочь выросли такими же.
И жизнь, и слёзы, и любовь...
Нина Будённая. / Фото: www.tunnel.ru
После окончания школы Нина решила поступать в МГУ на факультет журналистики. Училась увлечённо, унаследовав от отца природную любознательность. Друзей у девушки всегда хватало, но близкой её подругой была Юлия Хрущёва, внучка Никиты Сергеевича, удочеренная им и его женой в трёхлетнем возрасте после гибели сына.
Именно Юлия и познакомила Нину с Михаилом Державиным, молодым талантливым актёром, который не так давно расстался со своей первой женой, Екатериной Райкиной. Знакомство получилось очень удачным: молодые люди прониклись взаимной симпатией друг к другу.
Семён Михайлович Будённый с зятем Михаилом Державиным, женой и внуками на даче. / Фото: www.7days.ru
Михаил Державин стал первым кавалером, которого Нина привела в дом знакомить с родителями. Красивый и обаятельный молодой человек родителям понравился. Только маме, Марии Васильевне, было не по себе от того, что дочь стала на свидания уходить слишком поздно. У Михаила Михайловича спектакли заканчивались уже после десяти вечера, вот тогда и наступало время для личной жизни.
Семён Михайлович в личную жизнь дочери не вмешивался, но кандидатуру Михаила одобрил. Сыграли свадьбу, в 1963 году родилась единственная дочь супругов Мария.
Михаил Державин с дочерью Марией. / Фото: www.wellnesso.ru
Нина Семёновна после окончания университета работала в Агентстве печати «Новости» в отделе культуры по изобразительному искусству, в котором позже стала старшим редактором. Позднее перешла в издание «Журналист», была литературным сотрудником газеты «Московский комсомолец» и журнала «Культура и жизнь», публиковалась в журнале «Театр», выпустила собственную книгу «Старые истории».http://navote.ru/?p=21285
Нина Будённая. / Фото: www.onlinevologda.ru
Прожить всю жизнь с Михаилом Державиным ей было не суждено: Нина Будённая встретила человека, который подарил ей настоящие серьёзные чувства. Она точно знала, что отец никогда бы не одобрил её решения развестись с мужем, но Семёна Михайловича уже не было в живых, а Мария Васильевна сумела принять выбор дочери.
Николай Пономарев. / Фото: www.visualrian.ru
Вторым мужем наследницы Будённого стал талантливый художник Николай Пономарев, возглавлявший целых 20 лет Союз художников СССР. Сама Нина Семёновна тоже стала художницей. В конце 1990-х Нина Будённая овдовела, а в 2000-м году приобрела небольшой домик в районе верхневолжских озер, где и живёт с апреля по октябрь.
Нина Будённая на фоне одной из своих работ. / Фото: www.rah.ru
Этот дом и стал источником вдохновения для Нины Будённой. Стремясь украсить своё жилище, она искала старые советские ковры, но подходящих экземпляров так и не нашла. И тогда она стала создавать ковры сама, правда, похожи они больше на настоящие картины. Её работы яркие, радостные, наполненные эмоциями и чувством юмора.
Нина Семёновна Будённая по-прежнему живёт и работает в Москве, наслаждается общением с дочерью и внуками, Петром и Павлом.
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