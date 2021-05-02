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За кадром сериала «Физрук»: Интересные факты о трех самых ярких актрисах проекта


За кадром сериала «Физрук»: Интересные факты о трех самых ярких актрисах проекта

Когда 6 лет назад на экраны вышел первый сезон сериала «Физрук», с первых же серий он стал одним из самых рейтинговых проектов российского телевидения. Если актеров, исполнивших главные мужские роли, зрители уже хорошо знали по предыдущим работам, то актрис многие увидели впервые. Из дебютанток они сразу же превратились в настоящих звезд экрана, причем у одной из них даже не было актерского образования – она была видеоблогером! Как выглядят за кадром самые яркие актрисы сериала и чем занимаются после своего успешного дебюта – далее в обзоре.

Елена Муравьева


Елена Муравьева в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Елена Муравьева в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Одной из самых колоритных героинь сериала стала завуч школы и учительница английского языка Эльвира Петровна в исполнении Елены Муравьевой. Ее называют одной из самых закрытых современных актрис – она редко появляется на публике и не любит давать интервью. Многие зрители были уверены в том, что эта роль стала одной из первых в ее фильмографии, но на самом деле она дебютировала в кино за 10 лет до «Физрука» и достаточно много снималась.
Актриса театра и кино Елена Муравьева | Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Елена Муравьева | Фото: kino-teatr.ru

Елена Муравьева мечтала об актерской профессии с юности, но была очень не уверена в собственных силах и переживала по поводу своей «некинематографической» внешности, из-за чего не рискнула сразу после школы поступать в театральный вуз.
Год она проработала администратором в одном из столичных театров, и после того, как ее задействовали в нескольких спектаклях, решила все-таки попытать счастья, но не в Москве, а в Санкт-Петербурге. В 22 года, в 2004 г., Елена Муравьева окончила СПбГАТИ и в том же году начала сниматься в кино и выступать на сцене Нового драматического театра в Москве. Ее первыми киноработами стали эпизоды в сериалах, которые не принесли ей большого успеха.
Елена Муравьева в фильме *Ожерелье*, 2013 | Фото: kino-teatr.ru

Елена Муравьева в фильме *Ожерелье*, 2013 | Фото: kino-teatr.ru

 
Кадр из сериала *Физрук* | Фото: stuki-druki.com

Кадр из сериала *Физрук* | Фото: stuki-druki.com

За 10 лет Елена Муравьева сыграла более 25 ролей, но среди них не было ни одной главной. Чаще всего ей предлагали малозаметные роли медсестер и учительниц. Первая громкая популярность пришла к ней только в 32 года, после съемок в сериале «Физрук». Созданный ею образ получился настолько колоритным, что для многих зрителей ее Эльвира Петровна стала одним из любимых персонажей. Благодаря этому в новых сезонах сериала продюсеры решили выделить ее героине намного больше экранного времени. В этой роли она появлялась на экранах на протяжении 4-х лет, во всех сезонах «Физрука».
Кадр из фильма *Женщина его мечты*, 2016 | Фото: uznayvse.ru

Кадр из фильма *Женщина его мечты*, 2016 | Фото: uznayvse.ru

 
Елена Муравьева в сериале *Другие*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru

Елена Муравьева в сериале *Другие*, 2018 | Фото: kino-teatr.ru

За это время Елена Муравьева превратилась из малозаметных актрис второго плана в одну из самых ярких, неординарных, успешных и востребованных современных звезд кино. Сегодня у нее уже нет повода сомневаться в собственных актерских возможностях или переживать по поводу своей нестандартной красоты – с тех пор она сыграла десятки разноплановых ролей, в том числе в сериалах «Отель «Элеон», «Кровавая барыня», «Ивановы-Ивановы», «Другие», «Фитнес», «Магомаев» и др. Только в 2019 г. ее фильмография пополнилась на 13 новых работ!
Актриса состоит в организации *Больничные клоуны* | Фото: uznayvse.ru

Актриса состоит в организации *Больничные клоуны* | Фото: uznayvse.ru

О своей личной жизни актриса никогда не рассказывала. Известно только то, что она не замужем и у нее нет детей. Она не любит посещать светские мероприятия и свободное время предпочитает проводить в уединении. Однако намного больше, чем любые интервью и эффектные появления на красных дорожках, об актрисе позволяют узнать ее увлечения: уже несколько лет она активно занимается благотворительной деятельностью и состоит в организации «Больничные клоуны», устраивая театрализованные представления для маленьких пациентов.
Актриса театра и кино Елена Муравьева | Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Елена Муравьева | Фото: kino-teatr.ru

 

Полина Гренц


Полина Гренц в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: uznayvse.ru

Полина Гренц в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: uznayvse.ru

Для этой актрисы, сыгравшей главную героиню, Сашу Мамаеву, сериал «Физрук» стал настоящим выигрышным лотерейным билетом, ведь у 20-летней дебютантки не было ни актерского образования, ни опыта съемок – до этого она была видеоблогером! В подростковом возрасте Полина посещала актерские курсы и участвовала в школьных спектаклях, но ее родители были категорически против ее поступления в театральный вуз – считали актерскую профессию несерьезной. Поэтому она поступила на факультет социологии, а параллельно занималась любимым увлечением – снимала видеоблог. Однажды в их театральную студию пришел фотограф, чтобы сделать несколько снимков картотеки киностудии, и вскоре Полину пригласили на пробы сериала «Физрук». К своему невероятную удивлению, Полина Гренц получила главную роль.
Полина Гренц в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: stuki-druki.com

Полина Гренц в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: stuki-druki.com

 
Дмитрий Нагиев и Полина Гренц | Фото: uznayvse.ru

Дмитрий Нагиев и Полина Гренц | Фото: uznayvse.ru

Полина утверждает, что решающую роль в ее судьбе сыграл Дмитрий Нагиев – якобы именно благодаря ему она и стала актрисой, ведь из всех претенденток на роль Саши Мамаевой он выбрал ее, из-за природной скромности, естественности, наивности и простоты девушки. В ней действительно было много общего с ее героиней, правда, сама она считает себя куда более открытой и общительной. А благодаря тому, что она вела видеоблог, Полина чувствовала себя уверенно перед камерой. Ради этой роли она набрала 15 кг, но не считала это большой жертвой.
Полина Гренц | Фото: kino-teatr.ru, uznayvse.ru

Полина Гренц | Фото: kino-teatr.ru, uznayvse.ru

После того, как «Физрук» вышел на экраны, Полина Гренц, как говорится, «проснулась знаменитой». Но при этом всенародная популярность никак не повлияла на дальнейшее развитие ее актерской карьеры – все-таки она не была профессиональной актрисой. После «Физрука» Полина снялась в сериале «Мамочки» и в трех короткометражках, и этими работами ее фильмография на данный момент и ограничивается. В 2017 г. Полина Гренц попробовала свои силы в качестве телеведущей – она вела шоу «Быть блогером», а в 2020 г. участвовала в шоу «Холостяк», где призналась в том, что свою любовь до сих пор не нашла.
Дмитрий Нагиев и Полина Гренц | Фото: stuki-druki.com

Дмитрий Нагиев и Полина Гренц | Фото: stuki-druki.com

 

Анастасия Панина


Анастасия Панина в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Анастасия Панина в сериале *Физрук*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Не сразу пришла в актерскую профессию и Анастасия Панина, сыгравшая в сериале главную роль – учительницы русского языка и литературы Татьяны Александровны, в которую был влюблен герой Дмитрия Нагиева. В детстве она занималась спортом и получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Позже она говорила, что это увлечение развило в ней работоспособность и целеустремленность, позволившие добиваться своих целей.
Анастасия Панина в сериале *Грязная работа*, 2009 | Фото: kino-teatr.ru

Анастасия Панина в сериале *Грязная работа*, 2009 | Фото: kino-teatr.ru

Актрисой Панина стала благодаря счастливой случайности: однажды кто-то из ее друзей увидел объявление о кастинге в сериал «Бедная Настя» и предложил девушке попробовать свои силы. Из тысяч претендентов отобрали 30 человек, которым предоставили возможность пройти трехмесячные курсы актерского мастерства. В их число попала и Анастасия. Занятия вели педагоги Школы-студии МХАТ. Они заметили в Паниной творческий потенциал и порекомендовали ей поступить в театральный вуз. Вступительные испытания она прошла успешно, а от съемок в «Бедной Насте» отказалась ради учебы.
Кадр из фильма *Капля света*, 2009 | Фото: uznayvse.ru

Кадр из фильма *Капля света*, 2009 | Фото: uznayvse.ru

С первого курса Панина начала выступать на сцене Московского драматического театра им. А. Пушкина и сниматься в эпизодических ролях в кино. В 23 года актриса сыграла свою первую главную роль в фильме «Последняя исповедь», а после окончания Школы-студии МХАТ в 2007 г. получила сразу несколько главных ролей в кино. К моменту съемок в «Физруке» в фильмографии 31-летней актрисы было уже около 40 работ, она была уже достаточно известной, а благодаря этому сериалу к ней пришла новая волна популярности.
Анастасия Панина и Дмитрий Нагиев | Фото: uznayvse.ru

Анастасия Панина и Дмитрий Нагиев | Фото: uznayvse.ru

Зрители восхищались их гармоничным дуэтом с Дмитрием Нагиевым, не подозревая о том, что в этом сериале Анастасия Панина снималась вместе со своим мужем – актером Владимиром Жеребцовым, сыгравшим жениха ее героини. О «Физруке» актриса говорила: «Секрет успеха «Физрука» – в отличном сценарии и Дмитрии Нагиеве, который, без преувеличения, локомотив нашего проекта. С Димой мы познакомились десять лет назад на площадке фильма «Скалолазка и последний из седьмой колыбели». Дмитрий тогда меня очень поддержал. И я рада, что по прошествии стольких лет мы снова встретились на съемочной площадке». После «Физрука» актриса получала по несколько новых предложений ежегодно.
Анастасия Панина и Владимир Жеребцов с дочерью | Фото: stuki-druki.com

Анастасия Панина и Владимир Жеребцов с дочерью | Фото: stuki-druki.com

 
Актриса театра и кино Анастасия Панина | Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Анастасия Панина | Фото: kino-teatr.ru

 

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