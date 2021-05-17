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Как обычный рыжий кот Тыква, который корчит гримасы ветру, стал интернет-мемом


Как обычный рыжий кот Тыква, который корчит гримасы ветру, стал интернет-мемом

Для каждого владельца кота его домашний любимец – самый оригинальный, единственный и не повторимый, хотя те, кто равнодушен к кошкам, будут утверждать, что все они ведут себя одинаково. Однако в случае с Тыквой (именно такую кличку имеет этот странный рыжий кот) удивляются и смеются даже те, кто считает всех кошек похожими друг на друга и скучными. А все потому, что это полосатое создание корчит невероятно забавные гримасы.

До некоторых пор Тыква был обычным котом и ни чем особенным не отличался. Но недавно семья, в которой он живет, решила взять Тыкву и его брата на пляж – первый раз в жизни. Ну а что, разве справедливо было бы прожить недолгую кошачью жизнь и так и не увидеть моря? Тут-то и выяснилось, что в Тыкве до сих пор пропадал талант мима.
Ветер крайне не понравился коту.

Ветер крайне не понравился коту.

 

– Море котику понравилось, и песочек тоже, – пояснит владелец, – Но оказалось, что наш очаровательный рыжий мальчик любит пляж, но абсолютно ненавидит сильный ветер. – В первый же день, когда мы с дочкой привезли его на пляж, поднялся ветер, и тут Тыква начал корчить рожи. Мы никогда раньше не замечали за ним ничего подобного, поэтому быстро сняли его гримасы на видео. Потом из этого пятисекундного ролика мы сделали пляжные фотографии!

Кот Тыква завоевал популярность благодаря тому, что ненавидит морской ветер.

Кот Тыква завоевал популярность благодаря тому, что ненавидит морской ветер.

 

С тех владельцы регулярно приходят на пляж, где коту очень нравится. Пока не подует ветер… Что тогда начинает с ним твориться! Тыква морщит нос, обнажает клыки даже показывает ветру язык.

Между тем хозяева признаются, что их рыжий кот всегда любил проводить время на свежем воздухе и совершать поездки вместе со своей человеческой семьей.
Кот гуляет по пляжу с большим удовольствием.

Кот гуляет по пляжу с большим удовольствием.

 

– Тыква был таким очаровательным с самого начала. Он такой любопытный, сообразительный и у него очень хорошо развита интуиция. А еще он дружелюбен со всеми животными вокруг и они тоже любят его.
Если нет раздражающих факторов типа ветра, Тыква выглядит как обычный, среднестатистический рыжий кот.

Если нет раздражающих факторов типа ветра, Тыква выглядит как обычный, среднестатистический рыжий кот.

 

Теперь же, обнаружив, что питомец умеет смешно гримасничать, владельцы активно делятся его фотографиями в соцсеях и даже сделали «карту эмоций», предложив интернет-пользователям определить, в каком настроении котик на том или ином снимке. Кот стал очень популярен и с ним даже стали делать картинки-мемы.
Карта эмоций кота Тыквы.

Карта эмоций кота Тыквы.

 
Тыква популярен в интернете как кот-мем.

Тыква популярен в интернете как кот-мем.

 
Один из пользователей Instagram даже нарисовал его портрет.

Один из пользователей Instagram даже нарисовал его портрет.

 

Откуда у обычного рыжего кота такие способности? Определить, проявлялось подобное у его предков или нет, невозможно, Ведь Тыкву его хозяева взяли маленьким котенком в приюте для животных.

– Тогда мы решили забрать себе домой маму и четырех котят, чтобы потом их пристроить. Мы сразу полюбили их всех, но особенно – Тыкву. Мы просто не смогли его отдать. А заодно оставили у себя и его брата, отличавшегося выразительными усами, потому что они с Тыквой были неразлучны, – говорит владелец.
Братья-котята в детстве.

Братья-котята в детстве.

 

Через некоторое время семья обнаружила, что у Тыквы гипоплазия мозжечка, затрагивающая часть его мозга (к счастью, в легкой форме), которая контролирует его двигательные навыки. Иногда это делает его неуклюжим. Может быть, именно эта особенность позволяет коту так странно гримасничать?
С любимым хозяином.

С любимым хозяином.

 
Рождественский мем.

Рождественский мем.

 

В любом случае, Тыква живет в заботливой и любящей семье, он чувствует себя хорошо и наслаждается жизнью, регулярно посещая пляж. И он всегда счастлив побегать по песочку вместе со своим братом. До первого ветра.

Текст: Анна Белова, фото: Facebook и Instagram Тыквы.

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Как обычный рыжий кот Тыква, который корчит гримасы ветру, стал интернет-мемом

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Как обычный рыжий кот Тыква, который корчит гримасы ветру, стал интернет-мемомПодписаться на мой Instagram
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