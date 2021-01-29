Как в СССР называли бодибилдеров и за какие виды спорта сажали в тюрьму

Как бильярд объявили буржуазным пережитком

Маршал СССР Андрей Еременко в свободное время предпочитал бильярд. /Фото: klops.ru

Почему в СССР было запрещено заниматься каратэ

После статьи в «Советском спорте» под названием «Осторожно, каратееды» отношение властей к этому виду единоборств изменилось. /Фото: factroom.ru

Как бейсбол не выдержал «террора»

6 июня 1934 года состоялись первые соревнования по бейсболу: московский Клуб иностранных рабочих принимал на стадионе «Динамо» команду из Горького. /Фото: cdn.tribuna.com

Как после двух проведённых чемпионатов в СССР запретили бодибилдинг

В 1961 году будучи 14-летним подростком Арнольд Шварценеггер впервые увидел Власова (на фото – в центре) на чемпионате мира по тяжёлой атлетике, а после того, как советский богатырь пожал юному Арнольду руку, тот твёрдо решил всерьёз заняться тяжёлой атлетикой, а после и бодибилдингом. /Фото: triboona.ru