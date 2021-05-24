Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Порой кажется, что у Голливуда закончились идеи и воображение. Стоит только новому фильму выйти на большие экраны, как тут же начинаются съемки дюжины ремейков, приквелов и сиквелов. Все мы слышали о таких премьерах 2017 года, как «Бегущий по лезвию 2049″ и «Чужой: Завет», но есть и менее афишированные картины. Перед вами 15 ремейков, о скором выходе которых мало кто знает.
«Всплеск»
В оригинале 1984 года кинорежиссера Рона Ховарда обыкновенный человек (Том Хэнкс) влюбляется в русалку (Дэрил Ханна). Продюсер Брайан Грейзер решил переснять романтическую комедию, а на главные роли позвал Ченнинга Татума и Джиллиан Белл.
«Колдовство»
В мистическом триллере 1996 года режиссера Эндрю Флеминга история повествовала о четырех ведьмах, которые устроили в городе настоящий шабаш, а потом и сами начали страдать от своей силы. Ходят слухи, что режиссер Ли Джаньяк уже снимает сиквел этого девчачьего ужастика.
«Военные игры»
В фильме 1983 года юный хакер в исполнении Мэттью Бродерика входит в компьютерную сеть Пентагона и практически развязывает Третью мировую войну. Тема кибератак популярна сейчас как никогда, поэтому Сет Гордон принялся за съемки ремейка «Военных игр».
«За бортом»
Комедия режиссера Гарри Маршалла 1987 года с Голди Хоун и Куртом Расселом в главных ролях популярна и по сей день. И если в оригинале плотник обманул миллиардершу, то в ремейке мать одиночка в исполнении Анны Фэрис окручивает вокруг пальца плейбоя, которого играет Эухенио Дербес.
«Вредный Фред»
Кинокомпания Universal взялась за съемку ремейка комедии 1991 года. В оригинальном «Вредном Фреде» фантазера и проказника сыграл Рик Майял, в новом же фильме главную роль исполняет Рассел Брэнд.
«Горец»
Этот фантастический художественный фильм Рассела Малкэхи 1986 года стал настоящей легендой, положившей начало вымышленной вселенной «Горца». Студия Summit планирует снять трилогию «Горца», только актера на роль Коннора Маклауда пока не нашли.
«Полицейская академия»
Все верно, 7 фильмов оказалось мало. «Полицейская академия» возвращается. Продюсер оригинала Пол Масланский собирается заняться новой версией, но станет ли она ремейком или продолжением – пока неизвестно.
«Американский оборотень в Лондоне»
Продолжение истории о кровожадном оборотне снимает Макс Лэндис, сын Джона Лэндиса, снявшего оригинал в 1981 году. Макс сам написал сценарий к фильму, но пока не делится подробностями сюжета.
«Бегство Логана»
В фильме 1976 года люди 23 столетия живут под куполом, их быт отлажен и окружен машинами, но каждому из них позволено прожить лишь 30 лет. Студия Warner еще с середины 1990-х пытается снять ремейк фантастического триллера. Главную роль должен был сыграть Райан Гослинг, но он покинул проект. По слухам, сценарий уже переписали, сделав главного персонажа женщиной.
«Мумия»
В июне этого года на экраны выйдет приключенческий блокбастер режиссера Алекса Куртцмана, ремейк серии фильмов о мумии. Главные роли сыграли Том Круз, София Бутелла и Аннабелль Уоллис. «Мумия» отличается от классической трилогии, и действие происходит в наши дни.
«Невероятные приключения Билла и Теда»
В далеком 2688 году Билл и Тед с помощью волшебной телефонной будки путешествуют во времени. Главные роли сыграли Киану Ривз и Алекс Уинтер. В 1991 году был снят сиквел – «Фальшивое путешествие Билла и Теда». В 2010 году Киану Ривз намекнул, что он вместе со сценаристами работают над сюжетом третьего фильма.
«Полет Навигатора»
Фильм 1987 года рассказывает о мальчике Дэвиде, который 8 лет провел с инопланетянами, обретя знания, ранее неизвестные человечеству. Disney уже не первый год хочет снять ремейк фантастической картины, но пока не может определиться с режиссером.
«Ворон»
У фильма 1994 года есть три сиквела, но съемки ремейка начнутся уже в этом году. За главную роль боролись Марк Уолберг, Брэдли Купер и Джек Хьюстон, но досталась она Джейсону Момоа, сыгравшему Конана в фильме «Конан-варвар» и Кхала Дрого в телесериале «Игра престолов».
«Побег из Нью-Йорка»
Еще один культовый фильм, вышедший в прокат в 1981 году. Ветеран войны Плисскен должен вызволить президента, брошенного в тюрьму группой революционеров. О ремейке «Побега из Нью-Йорка» известно лишь то, что его режиссером стал Роберт Родригес.
«Коматозники»
В «Коматозниках» 1990 года рассказывалось об опасном эксперименте, который поставили студенты медицинского института. Пытаясь обнаружить жизни после смерти, герои по очереди погружались в состояние клинической смерти. Компания Sony Pictures сняла ремейк фантастической картины, премьера запланирована на август 2017 года. Главные роли сыграли Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон и Кирси Клемонс.
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