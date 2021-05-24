Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    Говорить "нет" - надо, но при этом объяснить, почему "нет". Одни разговоры - это не метод.Что происходит в ...
  • ирина юзбашева
    пользуюсь металлической сеткой для посуды очень удобна в снятии чешуи.Как почистить рыб...
  • Александр Фишкин
    И куда же делись её миллионы?Как супруга Исаак...

Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Порой кажется, что у Голливуда закончились идеи и воображение. Стоит только новому фильму выйти на большие экраны, как тут же начинаются съемки дюжины ремейков, приквелов и сиквелов. Все мы слышали о таких премьерах 2017 года, как «Бегущий по лезвию 2049″ и «Чужой: Завет», но есть и менее афишированные картины. Перед вами 15 ремейков, о скором выходе которых мало кто знает.

Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

«Всплеск»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В оригинале 1984 года кинорежиссера Рона Ховарда обыкновенный человек (Том Хэнкс) влюбляется в русалку (Дэрил Ханна). Продюсер Брайан Грейзер решил переснять романтическую комедию, а на главные роли позвал Ченнинга Татума и Джиллиан Белл.

«Колдовство»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В мистическом триллере 1996 года режиссера Эндрю Флеминга история повествовала о четырех ведьмах, которые устроили в городе настоящий шабаш, а потом и сами начали страдать от своей силы. Ходят слухи, что режиссер Ли Джаньяк уже снимает сиквел этого девчачьего ужастика.

«Военные игры»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В фильме 1983 года юный хакер в исполнении Мэттью Бродерика входит в компьютерную сеть Пентагона и практически развязывает Третью мировую войну. Тема кибератак популярна сейчас как никогда, поэтому Сет Гордон принялся за съемки ремейка «Военных игр».

«За бортом»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Комедия режиссера Гарри Маршалла 1987 года с Голди Хоун и Куртом Расселом в главных ролях популярна и по сей день.
И если в оригинале плотник обманул миллиардершу, то в ремейке мать одиночка в исполнении Анны Фэрис окручивает вокруг пальца плейбоя, которого играет Эухенио Дербес.

«Вредный Фред»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Кинокомпания Universal взялась за съемку ремейка комедии 1991 года. В оригинальном «Вредном Фреде» фантазера и проказника сыграл Рик Майял, в новом же фильме главную роль исполняет Рассел Брэнд.

«Горец»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Этот фантастический художественный фильм Рассела Малкэхи 1986 года стал настоящей легендой, положившей начало вымышленной вселенной «Горца». Студия Summit планирует снять трилогию «Горца», только актера на роль Коннора Маклауда пока не нашли.

«Полицейская академия»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Все верно, 7 фильмов оказалось мало. «Полицейская академия» возвращается. Продюсер оригинала Пол Масланский собирается заняться новой версией, но станет ли она ремейком или продолжением – пока неизвестно.

«Американский оборотень в Лондоне»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Продолжение истории о кровожадном оборотне снимает Макс Лэндис, сын Джона Лэндиса, снявшего оригинал в 1981 году. Макс сам написал сценарий к фильму, но пока не делится подробностями сюжета.

«Бегство Логана»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В фильме 1976 года люди 23 столетия живут под куполом, их быт отлажен и окружен машинами, но каждому из них позволено прожить лишь 30 лет. Студия Warner еще с середины 1990-х пытается снять ремейк фантастического триллера. Главную роль должен был сыграть Райан Гослинг, но он покинул проект. По слухам, сценарий уже переписали, сделав главного персонажа женщиной.

«Мумия»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В июне этого года на экраны выйдет приключенческий блокбастер режиссера Алекса Куртцмана, ремейк серии фильмов о мумии. Главные роли сыграли Том Круз, София Бутелла и Аннабелль Уоллис. «Мумия» отличается от классической трилогии, и действие происходит в наши дни.

«Невероятные приключения Билла и Теда»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В далеком 2688 году Билл и Тед с помощью волшебной телефонной будки путешествуют во времени. Главные роли сыграли Киану Ривз и Алекс Уинтер. В 1991 году был снят сиквел – «Фальшивое путешествие Билла и Теда». В 2010 году Киану Ривз намекнул, что он вместе со сценаристами работают над сюжетом третьего фильма.

«Полет Навигатора»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Фильм 1987 года рассказывает о мальчике Дэвиде, который 8 лет провел с инопланетянами, обретя знания, ранее неизвестные человечеству. Disney уже не первый год хочет снять ремейк фантастической картины, но пока не может определиться с режиссером.

«Ворон»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

У фильма 1994 года есть три сиквела, но съемки ремейка начнутся уже в этом году. За главную роль боролись Марк Уолберг, Брэдли Купер и Джек Хьюстон, но досталась она Джейсону Момоа, сыгравшему Конана в фильме «Конан-варвар» и Кхала Дрого в телесериале «Игра престолов».

«Побег из Нью-Йорка»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Еще один культовый фильм, вышедший в прокат в 1981 году. Ветеран войны Плисскен должен вызволить президента, брошенного в тюрьму группой революционеров. О ремейке «Побега из Нью-Йорка» известно лишь то, что его режиссером стал Роберт Родригес.

«Коматозники»


Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

В «Коматозниках» 1990 года рассказывалось об опасном эксперименте, который поставили студенты медицинского института. Пытаясь обнаружить жизни после смерти, герои по очереди погружались в состояние клинической смерти. Компания Sony Pictures сняла ремейк фантастической картины, премьера запланирована на август 2017 года. Главные роли сыграли Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон и Кирси Клемонс.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Роберт Паттинсон подписал продюсерский контракт с Warner Bros. и HBO
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Роберт Паттинсон подписал продюсерский контракт с Warner Bros. и HBO

Читать
Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в новом фильме от Warner Bros.
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в новом фильме от Warner Bros.

Фильм «Подольские курсанты» получил награду на кинофестивале в Сан-Диего
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Фильм «Подольские курсанты» получил награду на кинофестивале в Сан-Диего

6 плюсов просмотра кино в интернете
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

6 плюсов просмотра кино в интернете

Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Третий сезон "Титанов" стартует в августе
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Третий сезон "Титанов" стартует в августе

Гонка за признанием: «Форсаж 9» стартовал хуже ожиданий
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Гонка за признанием: «Форсаж 9» стартовал хуже ожиданий

Отреставрированную «Неоконченную пьесу для механического пианино» покажут в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Отреставрированную «Неоконченную пьесу для механического пианино» покажут в Москве

Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Вечные»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Вечные»

Безруков рассказал о сыгранном им персонаже из сериала «Обитель»
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Безруков рассказал о сыгранном им персонаже из сериала «Обитель»

В Сети появился трейлер 5 сезона «Бумажного дома». Вряд ли все герои останутся в живых
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

В Сети появился трейлер 5 сезона «Бумажного дома». Вряд ли все герои останутся в живых

В Сети показали трейлер кинокомикса "Вечные" с Анджелиной Джоли
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

В Сети показали трейлер кинокомикса "Вечные" с Анджелиной Джоли

Создатели экранизации Uncharted показали новый кадр боевика
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Создатели экранизации Uncharted показали новый кадр боевика

В фильме «Они сражались за Родину», Юрий Соловьев заменил Василия Шукшина,
Материал, выбранный редакторами МиртесенСказка для двоих

В фильме «Они сражались за Родину», Юрий Соловьев заменил Василия Шукшина,

Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова станут мамами в новом сезоне сериала «Триада» на ТНТ
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness Daily

Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова станут мамами в новом сезоне сериала «Триада» на ТНТ

Новый кадр экранизации Uncharted с Дрейком и Салли появился в Сети
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Новый кадр экранизации Uncharted с Дрейком и Салли появился в Сети

С небес на землю: на "России 1" – премьера сериала "По разным берегам"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

С небес на землю: на "России 1" – премьера сериала "По разным берегам"

Стриминговый сервис Netflix выпустит два приквела "Армии мертвецов" Снайдера
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Стриминговый сервис Netflix выпустит два приквела "Армии мертвецов" Снайдера

Появился новый кадр экранизации игры Uncharted с Нейтаном и Салли
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Появился новый кадр экранизации игры Uncharted с Нейтаном и Салли

«На бойком месте»: премьера комедии в Театре Терезы Дуровой
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

«На бойком месте»: премьера комедии в Театре Терезы Дуровой

Финальный пятый сезон "Бумажного дома" покажут двумя частями
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Финальный пятый сезон "Бумажного дома" покажут двумя частями

Netflix разделил финальный сезон сериала "Бумажный дом" на две части
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Netflix разделил финальный сезон сериала "Бумажный дом" на две части

В Сети появились первые кадры экранизации игры «Uncharted»
Материал, выбранный редакторами Миртесен7дней.ru

В Сети появились первые кадры экранизации игры «Uncharted»

Фанат Marvel залез в машину к Марку Руффало, чтобы передать подарок другому актеру
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Фанат Marvel залез в машину к Марку Руффало, чтобы передать подарок другому актеру

Вышел первый трейлер фильма "Бендер: Начало" с Безруковым
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Вышел первый трейлер фильма "Бендер: Начало" с Безруковым

Вышел первый трейлер комедии «Бендер: Начало» с Безруковым в главной роли
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Вышел первый трейлер комедии «Бендер: Начало» с Безруковым в главной роли

Заключительный сезон "Бумажного дома" разделили на две части
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Заключительный сезон "Бумажного дома" разделили на две части

Трейлер фильма "Вечные" опубликовала Marvel: видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Трейлер фильма "Вечные" опубликовала Marvel: видео

Мультфильм «Митчеллы против машин» стал самым популярным проектом Netflix
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Мультфильм «Митчеллы против машин» стал самым популярным проектом Netflix

Netflix назвал дату премьеры финального сезона сериала «Бумажный дом»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Netflix назвал дату премьеры финального сезона сериала «Бумажный дом»

Netflix выпустит последний сезон сериала "Бумажный дом" двумя частями
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Netflix выпустит последний сезон сериала "Бумажный дом" двумя частями

Последний сезон сериала "Бумажный дом" выйдет двумя частями
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Последний сезон сериала "Бумажный дом" выйдет двумя частями

Анджелина Джоли в первом трейлере нового фильма Marvel про супергероев: видео дня
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Анджелина Джоли в первом трейлере нового фильма Marvel про супергероев: видео дня

Съемки второго сезона сериала "Чикатило" начнутся летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Съемки второго сезона сериала "Чикатило" начнутся летом

Сериал "Чикатило" с Нагиевым в главной роли получит второй сезон
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Сериал "Чикатило" с Нагиевым в главной роли получит второй сезон

Актеры сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» — о втором се...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Актеры сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» — о втором се...

Картина дня

наверх