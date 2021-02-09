Что помогает звезде советского кино прекрасно выглядеть даже в 83 года: Лариса Кадочникова

Одна из самых красивых актрис советской эпохи Лариса Валентиновна Кадочникова, в справочных источниках значится как советская украинско-российская актриса театра и кино. В свое время она была музой художника Ильи Глазунова, начинающей актрисой театра «Современник» Олега Ефремова, любимой актрисой режиссеров Сергея Параджанова и Юрия Ильенко и до сих пор, невзирая на свои 83, остается любимицей публики в Киевском театре, которому служит уже больше чем полвека.
Три года тому назад известная актриса кино и театра Лариса Кадочникова отмечала свой 80-летний юбилей, накануне которого она, давая интервью журналистам, заявила: "Не хочу думать о своем возрасте, иначе буду похожа на старушек, которых вижу вокруг... Меня, наверное, подпитывают чувства и любовь, которые испытываю на протяжении всей жизни". А ее - этой самой любви, было в ее жизни предостаточно.
Лариса Кадочникова в канун своего 80-летия.
О том, как дожить до столь почтенного возраста и выглядеть так, чтобы случайные прохожие называли - "девушкой", как сохранить свою врожденную красоту, оптимизм, работоспособность и любовь к жизни, а также влюбить в себя не одно поколение мужчин - далее, в нашем обзоре.
Ради своего первого мужа Юрия Ильенко Лариса, когда-то без тени сомнения оставила родную Москву, переехав в Киев и променяв «Современник» на сцену Академического театра русской драмы имени Леси Украинки, роли, сыгранные на подмостках которого принесли ей не только славу, но и сделали любимицей публики.
Как киноактриса, Кадочникова в свое время прославилась на весь Советский Союз благодаря роли Марички, которую она сыграла в кинофильме «Тени забытых предков» (1964). Этот образ украинской девушки ассоциировали с шекспировской Джульеттой. Да, что там союз, Ларисе и ее партнеру по киноленте Ивану Миколайчуку аплодировал весь мир. Затем был фильм «Белая птица с черной отметиной» режиссера Юрия Ильенко, принесший также грандиозный успех и режиссеру, и всему актерскому составу.
Кадр из фильма «Вечер накануне Ивана Купала», 1968 год
Фильмография актрисы составляет около сорока ролей в кино и полусотни - в театре: «Василий Суриков», «Вечер накануне Ивана Купала», «Мичман Панин», «Наперекор всему», «Мечтать и жить», «Голубая роза», «История одной любви» и многие другие.
Перелистывая страницы биографии
Лариса Кадочникова родилась 30 августа в 1937 году в Москве в семье известного режиссера и не менее известной актрисы. Ее отец — Валентин Кадочников — был одним из любимых учеников Сергея Эйзенштейна (умер от пневмонии в 29 лет), мать — Нина Алисова была звездой советского кино.
Нина Алисова и Валентин Кадочников, родители актрисы.
Лариса с детских лет мечтала о карьере балерины, но судьба распорядилась иначе. Стройная девушка с огромными карими глазами словно была создана для кино. Она поступила во ВГИК, потом в театр «Современник», затем с легкостью переехала в Киев... Вспоминая прожитые годы, актриса, загадочно улыбаясь, говорит, что ее поступками всегда руководила только любовь.
Первая любовь, сильней которой в ее жизни больше никогда не было
По прошествии шести десятков лет Кадочникова откровенно созналась: "Могу признаться, что по-настоящему я любила только одного человека — Илью Глазунова. Конечно, у меня были чувства к Юре Ильенко и Мише, но не такие сильные, как к Илье. Это было до сумасшествия, до потери сознания. Ради Глазунова я была готова умереть. Думаю, подобные чувства на долю женщины выпадают один раз, и мне посчастливилось их испытать".
А ведь не мудрено было так страстно влюбиться, ведь Ларисе было всего восемнадцать, когда она познакомилась с 26-летним Ильей, который был уже женат, известен и очень уверен в себе. А юная Лариса лишь начала постигать жизнь, и именно он: опытный, сильный, знаменитый, успешный - показал все ее нюансы будущей актрисе. Познакомились они случайно, во время художественной выставки в Москве, на которую привела свою дочь актриса Алисова. Ах, если бы мать тогда знала, на какие испытания будет обречена ее юная дочь с момента их знакомства.
Нина Виноградова-Бенуа и Илья Глазунов. / Лариса Кадочникова.
Что любопытно, роман развивался на глазах жены Глазунова - Нины Виноградовой-Бенуа, которая "позволила" Илье увлечься новой музой, дабы тот мог воодушевлено творить. Да и по иронии судьбы сама Нина их и познакомила, и сразу же обратила внимание мужа на необыкновенную красоту девушки, предложив ему написать ее портрет.
Лариса была тонкой, как тростинка, с белым прозрачным лицом и горящими большими глазами. Художник поощрял довольно броский макияж девушки: подведенные черным карандашом глаза, ярко-красная помада на губах. Он считал, что она красится в стиле — роковых женщин Достоевского. За время их отношений Глазунов написал с нее восемь портретов.
Их изнурительный и сумасбродный роман продлился целых три года. Когда Лариса забеременела от Ильи в первый раз, мама пригласила художника домой со словами: «Илья, вы должны что-то решить, нельзя так издеваться над моей дочерью». На что тот ответил: «Я Ларису люблю, но никогда не разведусь с женой». Ко всем мольбам Ларисы оставить ребенка и мать, и Илья были непреклонны. Девушке пришлось пойти на аборт, избавилась Кадочникова от беременности и во второй раз, а третьей - уже не случилось никогда, о чем Кадочникова сожалеет и сейчас. А ведь могло у нее быть два прекрасных сына, как говорит сама актриса.
Илья Глазунов. / Лариса Кадочникова.
По истечении трех лет в отношениях художника и начинающей актрисы неожиданно произошел разрыв. Глазунов собирался везти выставку своих работ за границу и, разумеется, моральный облик советского человека должен был быть безупречен. По указанию свыше ему нужно было в срочном порядке избавиться от непозволительных связей. Убийственно для девушки прозвучала фраза из уст любимого: «Лариса, нам надо расстаться». На что та, подавив комок в горле, смогла лишь ответить: «Наверное, так будет лучше». А когда пришла домой, прорыдала всю ночь. Ее мама также плакала, но от счастья.
Умудренная жизненным опытом женщина понимала, что с этим человеком у дочери нет будущего и, что это освобождение от тяжелой зависимости. Поэтому и близко не подпускала дочь к телефону, когда звонил Илья. "Она знала: только скажи он слово – я сорвусь с постели, вытру слезы и побегу, поползу к нему, сделаю все, что он скажет".Алисова буквально спасла дочь от этого наваждения.
"Наш болезненный роман закончился, но таких сильных и ярких чувств я не испытала больше ни к одному мужчине... И что странно, я не видела Илью много лет, в 90-х встретились в Москве, посмотрели друг на друга, как чужие, и сказать нечего..." - скажет Лариса спустя много лет.
Юрий Ильенко - первый муж актрисы
Лариса Кадочникова и Юрий Ильенко.
После такого умопомрачительного романа актриса долго не решалась окунуться снова в омут любви. Все изменилось в 1964 году, когда снимали фильм «Тени забытых предков», режиссером которого был Сергей Параджанов, а Юрий Ильенко молодым оператором, только окончившим университет.
Супруги прожили вместе 18 лет. Когда Ильенко сам стал режиссером, Ларису он снимал во всех своих фильмах. А к тому времени, когда понял, что нельзя жить одной актрисой, их отношения практически себя изжили. Он встретил другую актрису - Людмилу Ефименко, с которой создал семью, и стал отцом двоих сыновей. Это было как раз то, чего не могла ему дать Кадочникова.
Спасение в живописи
Лариса Кадочникова.
На вопрос, как пережила этот разрыв, Лариса Валентиновна отвечает: "От предательства я спасалась... живописью. Я много лет рисую: живопись – мое второе призвание. В Стокгольме у меня купили два десятка картин, несколько – в Киеве. Это большая радость – найти себя в чем- то еще, помимо своей основной профессии. Театр, кино – клиническая и хроническая зависимость от режиссера, коллег, репетиций и финансирования, а художник – независимая единица. Для меня это важно. В моей семье прекрасно рисовал папа, так что, наверное, способности передались мне генетически".
Как-то актриса показала свои наброски карандашом Параджанову, он придя в восторг сказал: «Ты гениально рисуешь!» Был случай в жизни Кадочниковой, который оставил неприятный горький осадок. Однажды собрав свои наброски, она поехала в Москву, чтобы показать знакомому художнику.
Придя на Арбат, решила заглянуть и в мастерскую к Глазунову. Ведь сколько лет не виделись... Он, открыв дверь, сразу же спросил: «Чего в брюках?». Глазунов всегда был противником женских брюк, считал, что настоящая женщина должна быть только в платье. «А я теперь всегда в брюках», – сдержанно ответила актриса. – «Той Кадочниковой, что ты знал, больше нет. Я привезла свои рисунки». «Ну, покажи»,- взяв папку, открыл, полистал и захлопнул, - «Не мое», – отрезал Глазунов. Кадочникова взяла папку, встала, попрощалась и ушла.
Это была последняя их встреча с Глазуновым, хотя могла быть и не последней. Спустя несколько лет ему предложили снять совместное видео-интервью в художественной галерее, но он не пришел...
Михаил Саранчук - второй супруг актрисы
Лариса Кадочникова и Михаил Саранчук.
После смерти второго мужа Михаила Саранчука в 2013 году, Кадочникова стала перед выбором: замыкаться в четырех стенах, или жить полной жизнью. Ей было сложно без мужа, он был для нее всем: отцом, любовником, мужем, братом, другом. «Как за каменной стеной» – суть этой банальной, но столь жизненной фразы я по- настоящему узнала именно рядом с ним. Миша был очень предан мне: я точно знала, что этот человек не предаст. Ради меня он отказался от театра – а что для мужчины может быть важнее карьеры? Как оказалось, любовь важнее".
Михаил был директором Русской драмы, кода полюбил Ларису. В то время было все непросто. Его вызвали в органы и сказали выбирать: или театр, или Кадочникова. «Наверху» не могли принять то, что у директора академического театра может быть роман с актрисой, работающей в его коллективе. Он выбрал ЕЕ.
Однако у этой медали была и обратная сторона. Михаил был невероятным собственником: ревновал Кадочникову до умопомрачения. "Он безгранично ценил меня как личность, как актрису и художницу, но при этом требовал, чтобы я оставалась только его... Порою именно он решал, что мне делать, куда идти и с кем говорить. Меня обижало это, хотя сейчас я понимаю: возможно, в этом был свой плюс, и именно это уберегало нашу семью от многих проблем", - говорит актриса.
В чем секрет ее молодости
Лариса Кадочникова на красной дорожке.
Ее часто на улице случайные прохожие называют "девушкой". "Это невообразимо приятно. Просто в один момент я выбросила из головы цифру, говорящую о моем возрасте. Ее нет! Я чувствую себя молодой". А вот в поездах при пересечении границ, пограничники нередко, проверяя паспорт актрисы с недоверием смотрят то на дату рождения, то на Кадочникову, которая всегда старается выглядеть безупречно. Иногда доходило даже до неприятных курьезов, когда актрису чуть ли не снимали с поездов...
Ну, а залогом своей неувядающей красоты Лариса всегда считала наследственность. Ее мама - актриса Нина Алисова была красавицей и всегда великолепно выглядела. Зритель ее помнит в роли Алисы в "Бесприданнице". На втором месте - работа. Именно она для настоящей актрисы – основа ее здоровья.
"Когда у меня есть работа, я замечательно выгляжу. Но когда спектаклей нет, всю энергию направляю в рисование. Очень много рисую. Не знаю, плохо или хорошо, но рисую искренне. Это дает силы. И потом, мне кажется, имеет значение отношение к жизни и человеческая влюбленность. Я должна любить людей, друзей. У меня есть мужчина, которого я очень люблю..." - делится своими секретами актриса.
Как живется Ларисе Кадочниковой по нынешним временам
Лариса Кадочникова в 82.
Вы немало удивитесь тому, что актриса до сих пор живет в 29-метровой крошечной двухкомнатной квартире, которую им с Ильенко выдали еще в 1963 году. Но это мало ее огорчает. Сегодня Лариса Валентиновна свежа, полна сил и творческих планов, а главное — она прекрасно выглядит и по-прежнему загадочно улыбается своими «русалочьими» глазами. А на частый вопрос: «Что Вы делаете, чтобы так хорошо выглядеть?» — отвечает: «Да ничего! Просто живу!».
Бонус
В ноябре 2019 года женский глянцевый журнал Pink UA совместно с компанией мобильной связи Киевстар впервые решили снять для своей обложки героиню старшего возраста. По этому случаю на фотосессию пригласили Ларису Кадочникову. Что из этого вышло, судите сами.
Лариса Кадочникова на обложке глянцевого журнала. Ноябрь 2019.
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