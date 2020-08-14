Лучшие фотографии водного мира

Фотоконкурс на водную тематику и лучшие фотографии со всего мира.
Два муравья захотели пить:
Ловля креветок во Вьетнаме:
Умывание:
Самый высокий водопад Вьетнама:
Рыбак в Мьянме:
Замерзший водопад в штате Юта:
«Цветы на воде»:
Ревущая мощь водопада Годафосс, Исландия:
Посадка синицы:
Водопад Скогафосс в Исландии:
Японский храм Сэнсодзи:
Жизнь пастуха:
Маяк в Шотландии:
Закат во Французской Полинезии:
Лодки на воде в Италии:
Демократическая Республика Тимор-Лешти. Островное государство в Юго-Восточной Азии:
Летучая лисица в Бангладеше:
Три горбатых кита:
Ферма в Мьянме:
Ледяная пещера в Исландии:
Праздник во Вьетнаме:
Дайвер на Окинаве в Японии:
Сборщики соли, Вьетнам:
Подводная пещера, Испания:
Рыбак на озере Инле в Мьянме:
Рыбак в Индонезии:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии