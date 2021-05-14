детской сделали удобную двухъярусную кровать, которая выглядит как домик. Это намного проще, чем может показаться

Двухъярусная кровать – это идеальное решение для организации пространства в детской комнате, предназначенной для двух малышей. Однако стоят такие кровати достаточно дорого, к тому же далеко не всегда являются удобными и смотрятся оригинально. А ведь всем родителям хочется обустроить детский уголок как можно лучше и комфортнее. Конечно, хочется и того, чтобы кровать смотрелась интересно, оригинально и максимально подходила обоим детям.

В социальных сетях нередко появляются фотографии двухъярусной мебели для детских, выглядящей просто фантастически и при этом созданной своими руками, без помощи дизайнеров и плотников. Действительно, в создании таких детских уголков для отдыха нет ничего сложного, нужно лишь запастись терпением, свободным временем, материалами, инструментами и выполнять работу по отдельным этапам, последовательно.

Построили с мужем за выходные замечательную двухъярусную кровать, выглядящую совсем как настоящий домик. Работа оказалась гораздо более простой, чем представлялось. Единственным недостатком созданной конструкции является то, что кровать прикреплена к стене, ее невозможно передвинуть, не разобрав полностью.

С чего начать?

Безусловно, нельзя просто прийти в магазин стройматериалов, приобрести все, что попадется на глаза, а потом соорудить из купленных досок красивую и удобную конструкцию.

Для начала необходимо четко представлять себе, что именно вы хотите построить, как должна выглядеть будущая кровать, какие функциональные нагрузки нести.

В представленном проекте кровать – не только место для сна. В построенном уголке дети читают и, разумеется, играют. Иными словами, созданная конструкция является многофункциональной.

Следующий шаг – проведение измерений. Измерив уголок детской комнаты, в котором будет выстроена двухъярусная кровать, вы получите представление о том, сколько материала потребуется для работы. Конечно, необходимо продумать и оформление будущего сооружения.

Что потребуется для работы?

Для того чтобы самостоятельно обустроить детский уголок отдыха, потребуется следующее:

самоклеящиеся обои или аналогичный материал – для закрытия одной стены;

рулетка и карандаш;

столярный уровень;

дрель;

пила;

шуруповерт и метизы;

древесный наполнитель или замазка другого вида;

шлифовальная машинка и наждачная бумага;

доски;

крепкие строительные деревянные балки – для построения каркаса кровати;

крупные дюбели – для лестницы;

мебельные крепления и скобы;

столярный или универсальный быстросохнущий клей;

красивые панели из фанеры под сайдинг или аналогичный материал;

фанера для обшивки;

грунтовка и краски;

электрическая гирлянда – для подсветки;

декоративные украшения и матрасы.

Конечно же, в процессе работы может понадобится и что-либо еще. Точный перечень инструментов и материалов напрямую зависит от того, какую именно кровать вы собираетесь построить.

Этап первый: подготовка места

В представленном проекте двухъярусная кровать выстроена в углу комнаты. Одна из стен является ее изголовьем, на ней обустроены полочки, на которых дети смогут положить книги или игрушки. Другая же часть стены, которая находится внутри уголка отдыха, остается свободной от полочек. Соответственно, ее необходимо оформить.

В представленном проекте эта часть стены задекорирована самоклеящимися обоями с ярким цветочным рисунком. Обои прекрасно сочетаются с общим оформлением зоны отдыха и смотрятся так, будто там висит яркий ковер.

Как только обои приклеены – место для возведения кровати подготовлено, то есть можно начинать ее строить. Но перед этим, конечно же, следует распилить материал.

Этап второй: закрепление части каркаса на стене

Каркас двухъярусной в представленном проекте частично размещен на стене. И именно с закрепления настенных балок и нужно начинать работу.

Процесс заключается в следующем:

прикрепить к стенам вертикальные балки;

зафиксировать между ими поперечную балку;

закрепить поперечные балки вверху и внизу конструкции.

В представленном проекте настенная часть каркаса выполнена из толстых досок. Но, конечно, ее можно сконструировать и из брусков.

Этап второй: завершение постройки каркаса и подводка розеток

На этом шаге работы нужно завершить конструкцию каркаса, но перед тем как это сделать, нужно подвести розетки. Детям они будут нужны не только для того, чтобы включать светильники. Ни для кого не секрет, что большинство детей, как и взрослых, держат мобильные телефоны на зарядке рядом с собой. В представленном проекте розетки подводить не потребовалось, понадобилось лишь перенести их с первоначального места.

Балки конструкции каркаса соединены между собой клеем и метизами. Крепление выполнено насквозь, то есть доски просто привинчены одна к другой.

Особое внимание нужно уделить креплению балок, на которых будут размещены матрасы. При выполнении этого шага целесообразно задействовать металлические уголки.

Этап третий: создание полочек и лесенки

Как только каркас кровати будет готов, нужно заняться оформлением полочек. Для этого потребуется распилить фанеру и обшить ею стенку. Полочки сформируются сами собой, их ширину определят размеры поперечных балок. Конечно, перед распилом фанеры нужно провести измерения. Выпиленные детали нужно отшлифовать и зафиксировать на стене и балках метизами. Готовую конструкцию необходимо загрунтовать и покрасить.

Лесенка в представленном проекте сделана очень просто. Ступени нарезаны из дюбелей, а они, в свою очередь, зафиксированы на паре досок. Крепятся ступени в просверленных под них отверстиях при помощи клея. Разумеется, лесенку тоже необходимо загрунтовать и покрасить. К каркасу кровати лестница крепится скобами.

Этап четвертый: делаем домик

Фактически кровать уже построена. Однако остается самое важное – то, что придаст мебели индивидуальность, то есть оформление.

Передняя и боковая части конструкции в представленном проекте обшиты панелями из фанеры, оформленными под сайдинг. Однако не менее эффектно станет смотреться обшивка из листов фанеры, оформленных под кирпичную кладку или под дерево. В листах фанеры выпилены окна.

Крепится обшивка при помощи метизов. Если в работе вы пользуетесь саморезами, то потребуется лишь шуруповерт. Но если вы задействуете обычные шурупы или мебельные винты, то понадобится просверлить под них отверстия.

Следующий шаг – установка потолочных блоков. В представленном проекте использованы потолочные блоки со встроенными фонариками, работающими на батарейках.

Этап пятый: обустройство уголка отдыха

Двухъярусная кровать фактически уже сделана, остается лишь обустроить ее, и речь идет не только о размещении матрасов.

Следует позаботиться о наличии подсветки. В представленном проекте в качестве нее использована гирлянда, зафиксированная изнутри на балках металлическими скобами.

В нижней части двухъярусной кровати (в фанерной облицовке) выпилена щель, имитирующая почтовый ящик, а над ней закреплены цифры – это номер домика. Детям такое оформление обязательно понравится.

В домике-кровати имеется не только окно, ламповое освещение, почтовый ящик и номерной знак, в нем есть даже настоящее комнатное растение – это суккулент в подвесном кашпо. Но, конечно, при оформлении двухъярусной кровати необходимо в первую очередь учитывать вкусы и предпочтения детей.