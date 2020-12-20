11 самых экстремальных диет

1. Палеолитическая диета или палеодиета
Палеолитическая диета стала популярной причудой менее, чем за пять лет. Диета разрешает употреблять в пищу рыбу, мясо, коренья, овощи, фрукты, орехи и исключает переработанные масла, молочные продукты, сахар, зерновые и бобовые. Ещё эту диету называют диетой пещерного человека, и некоторые рестораны даже включают её в меню.
2. Диета «5 укусов»
Казалось бы, глупое название, но оно действительно отражает всю суть. Подразумевается, что вы пропускаете завтрак, а на обед и ужин пять раз откусываете от выбранной вами еды, причём пища обязательно должна содержать белок. Вы можете пить некалорийные напитки в любом количестве, а также ежедневно принимать поливитамины. Такая диета считается весьма строгой.
3. Диета на детском питании
Да, сидя на этой диете действительно нужно есть только детскую пищу. Протёртое мясо, овощи и фрукты или обычное детское питание. Всё это содержит массу витаминов и минимум вредных добавок. Некоторые знаменитости, например, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, пробовали эту диету и очень советуют.
4. Диета Дюкана
Эта диета состоит из четырёх этапов: атака, круиз, консолидация и стабилизация. Сначала можно есть только то, что включено в диетический лист из ста пунктов, но на следующих этапах количество разрешённых продуктов увеличивается. Диета основана на белках и включает в себя мясо, морепродукты и большинство овощей.
5. Диета на щах
Вы действительно должны есть практически одни постные щи. Кроме этого можно есть морковь, лук, томаты и даже грибы. Можно также другие сырые овощи и фрукты, к концу диеты можно добавить немного говядины. Однако такая диета практически не содержит белковых продуктов, поэтому вы можете немного ослабнуть и быть не таким энергичным. Говорят, диета на щах позволяет терять до пяти килограмм в неделю.
6. Диета Р90Х
Ещё одна диета, состоящая из нескольких этапов, а точнее из трёх: сжигание жира, развитие силы и увеличение выносливости. Эта диета работает совместно с физическими упражнениями. Вы убираете из питания почти все углеводы и уменьшаете количество потребляемых калорий до 1800 в день. Диета обещает увеличение мышечной массы и уменьшение веса за 90 дней.
7. Диета с помощью ленточных червей
Эта диета, пожалуй, самая экстремальная из существующих. Желающий сбросить вес заводит в своём теле ленточного червя. Идея состоит в том, что вся употребляемая вами пища будет делиться между вами и червём. Всё это звучит омерзительно и глупо, но люди и правда этим занимаются.
8. Голливудская диета
Чего только не пробуют на Фабрике Грёз! Эта диета обещает потерю до пяти килограмм за два дня. Всё, что нужно – это заменить всю вашу еду на фруктовые соки на время от 24 до 48 часов. Другая версия займёт тридцать дней. В это время нужно один приём пищи в день заменять на что-либо из шестнадцати разрешённых овощей и фруктов.
9. Диета на медленных углеводах
Эта диета советует избегать так называемых «белых» углеводов, нельзя есть белый хлеб, рис, макароны, картофель, зерновые и овсянку. Вы можете есть, как и раньше, 3-4 раза в день, но трапеза должна состоять из бобовых, мяса и овощей. Так вы питаетесь шесть дней в неделю, а на седьмой день едите всё, что вздумается в любых количествах. Идея состоит в том, чтобы остановить замедленнее метаболизма из-за ограничения в калориях. Также можно выпивать два бокала сухого красного вина ежедневно для ускорения сжигания жира.
10. Диета на ягодах асаи
Последнее время становятся весьма популярными так называемые супер-ягоды. Пожалуй, самые известные из них – ягоды асаи. В них содержится много антиоксидантов. Как ни странно, особой диеты, основанной на этих ягодах, не существует. Однако, говорят, что ягоды асаи повышают жизненный тонус и улучшают общее самочувствие, поэтому их рекомендуют использовать во многих диетах.
11. Диета по группе крови
Эта диета основана на употреблении определённых продуктов, в зависимости от вашей группы крови. Так, если у вас вторая группа, для вас исключается красное мясо, но весьма рекомендуются овощи. Человек с третьей группой крови будет прекрасно себя чувствовать, употребляя молочные продукты. А вот четвёртая группа крови ещё плохо изучена, поэтому такая диета ничего для людей с четвёртой группой не предлагает.
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