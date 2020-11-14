10 самых редких монет, которые станут украшением любой нумизматический коллекции





Самые известные монеты в истории.



За всю историю человечества было отчеканено несметное количество монет. Многие из средства оплаты превратились в настоящие исторические раритеты, которые стоят «кругленькую» сумму. В нашем обзоре 10 самых редких монет, пополнить которыми свои коллекции мечтают многие нумизматы.