8 самых дефицитных товаров в Советском Союзе, за которыми выстраивались огромные очереди

Те, кто вспоминают об СССР с ностальгией, постоянно твердят, что товары продовольственной группы в те времена, если сравнивать с нашими, стоили совсем дешево. Но никто не вспоминает, что большую часть этих самых товаров приобрести по государственной цене в семидесятые-восьмидесятые годы было очень проблематично. Их хронически не хватало, о чем свидетельствовали пустые магазинные прилавки.
Доходы населения увеличивались ежегодно. Производственная база попросту не могла справиться с обеспечением граждан государства товарами первоочередной необходимости. О бытовой технике, приборах, а тем более об автомобилях и речи не было.
В СССР львиная доля бюджета выделялась на оборонную промышленность / Фото: vpk.name
В какой-то мере виной тому была оборонка, на эту промышленную отрасль выделялась львиная доля расходов. Главная цель – победа над капиталистическими странами в период «холодной войны». Соответственно, все, что относилось к производству и поставкам товаров для мирного населения, отодвигалось на второе место. Фиксированная стоимость и плановая экономика являлись препятствием для оперативного реагирования на постоянно меняющийся потребительский спрос. Много товарных позиций не пользовались спросом. Изделия пролеживали годами на складах.
Но были и дефицитные товары. Люди, имеющие финансовые средства, не могли позволить себе приобрести нужную им вещь. В итоге собирались огромные очереди, где можно было простоять много часов, создавались списки. Некоторые промтовары распределялись по рабочим местам потребителей. Граждане проводили время в очередях во время перерыва на обед, по вечерам. Здесь знакомились и влюблялись.
Жителей Иваново обеспечивала трикотажем местная фабрика / Фото: yandex.com
Конечно, в городах, где предполагался особый уровень снабжения, например, в Ленинграде, Москве, закрытых и курортных городах, в Прибалтике, дефицит ощущался не так остро. В остальных населенных пунктах предполагалось наличие собственной производственной базы. Осуществлялись поставки только продуктов первой необходимости (сахар, хлеб и тому подобное). Следовательно, по регионам, в основном продавались товары, выпускаемые на этой территории. В Иваново, например, это были трикотажные изделия, на Камчатке – рыба и красная икра.
В дефиците были и товары импортного производства. Руководство страны установило жесткие ограничения на закупку зарубежной продукции, за которую нужно было платить дефицитной для Союза валютой. Что говорить о промышленной группе, если не выделялись средства даже на зерно в случае неурожая дома. Когда цены на нефть выросли, с импортными товарами положение немного улучшилось.
С отдельным перечнем товаров стоит познакомиться поближе. Именно с их нехваткой часто сталкивались обычные советские люди.
1. Кофе растворимый
Бразильский кофе в СССР был особенно популярен / Фото: auction.ru
Дефицитом в СССР был и кофе импортных производителей. Если он появлялся в магазинах, тут же образовывалась огромная очередь. Наиболее востребованными оставались продукты бразильских марок Cacique и Pele. Продавались они в банках из стекла. Не менее популярным являлся и растворимый индийский кофе. Почему-то его именовали "пыль индийских дорог". Тем не менее, это не повлияло на его спрос у советских граждан.
Но чаще всего людям приходилось покупать кофейные напитки, в составе которых было внушительное количество каштанов, цикория, ячменя и даже сои. Эти культуры выращивались в Союзе.
2. Индийский чай
Индийский чай старались купить не только для себя, но и на презент / Фото: dorognoe.ru
Конечно же, чай производился и на территории СССР, в Краснодарском крае или Грузии. Дефицитом именно этот продукт не был. Но по вкусовым качествам назвать его хорошим было никак нельзя. Импортный «Индийский» чай, на упаковке которого изображался слон – совсем другое дело. Только чтобы его купить, приходилось заняться настоящей «охотой». Этот дефицитный товар приобретался не только для себя, но и в качестве подарка. Он же преподносился в качестве благодарности.
3. Икра красная и черная
Из-за высокого спроса черная и красная икра стали дефицитными продуктами / Фото: festima.ru
В шестидесятых годах икра повсеместно продавалась в магазинах. При этом, стоимость ее была невысокой. Но уже ближе к восьмидесятым годам этот продукт почти полностью исчез с магазинных полок. Связано это было со снижением вылова осетровой и лососевой рыбы, а также, с повышенным потребительским спросом.
Этот деликатес со временем стал ценным и желанным подарком к любому празднику. Была даже традиция в Советском Союзе – на Новый год или День рождения подавать бутерброды с красной или черной икрой.
Следует отметить, что продукт ценился и в зарубежных странах. Поэтому выезжающие за границу граждане брали с собой несколько баночек, чтобы выменять икру на импортные изделия, например, технику или одежду.
4. Вареная колбаса
в СССР себестоимость вареной колбасы была ниже отпускной / Фото: друзья-сябры.рф
Советская варенка делалась исключительно из натурального мяса (без сои, представляете). Стоимость ее была 2 рубля 60 копеек, то есть, себестоимость ее была выше, чем отпускная цена. Продавалась колбаса в столицах. Особенным спросом пользовалась у советских граждан «Докторская» колбаса. В выходные дни из столиц на периферию ехали электрички, в вагонах которых витал непревзойденный колбасный аромат. У себя в городках и даже областных центрах такого дефицита они могли и не достать.
5. Туалетная бумага
Промышленность не успевала обеспечивать население туалетной бумагой / Фото: yandex.ua
Многие годы советские люди использовали газеты, которые рвались на кусочки. Со временем в жизнь граждан СССР пришла специальная бумага, очень мягкая. На массовый спрос этого товара никто не рассчитывал, поэтому промышленность попросту не была готова полностью обеспечить потребителей.
В шестьдесят девятом, когда только началось производство туалетной бумаги, она была в дефиците, да и несколько последующих лет тоже. Те, кто все-таки раздобыл ее, нанизывали на веревку и вешали рулоны на шею (нести было удобнее). Ну а со стороны это смотрелось очень комично.
6. Гречка
Купить гречку можно было только по справке от врача / Фото: twitter.com
Очень дефицитная крупа, которую продавали разве что в отделах с продуктами, предназначенных для диабетиков. Чтобы купить ее, нужно было продавцу предоставить справку от врача. В одни руки выдавалось не больше килограмма. Этот же продукт включали и в специальные продуктовые заказы для отдельных групп людей – ветеранов. Проблема была в том, что на колхозных полях было намного выгоднее сеять пшеницу или кукурузу, а не гречку.
7. Джинсы
В Союзе большим спросом пользовались джинсы американских производителей / Фото: by.utro.news
В моде были настоящие джинсы американских брендов: Wrangler и Levis. А вот изделия югославских, болгарских и индийских производителей популярностью не пользовались. Чтобы получить хотя бы приблизительно такой эффект, как у моделей из США, более дешевые брюки сначала завязывали, а затем вываривали. Для проверки оригинальности вещи, по ней проводили намоченной спичкой, после чего смотрели, не изменился ли цвет.
8. Книги
Книги в СССР тоже были дефицитным товаром / Фото: sovtime.com
В книжных магазинах было всегда много книг, но за некоторыми приходилось побегать. Люди в те времена много читали, так как не было интернета, да и телевизоры были не у всех. В 60-70-е годы в разряд дефицитных вошли книги Александра Дюма и Конана Дойля, фантастические произведения и некоторые детские издания. Такую редкую книгу все же могли получить граждане, которые взамен приносили двадцать килограммов макулатуры. Бывало, что в нагрузку к популярной книге прилагался томик Брежнева или Ленина. А те издания, что пользовались особенным спросом, порой ксерили в типографиях и продавали уже копии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии