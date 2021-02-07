Шторма, которые изменили ход истории

Обыкновенная погода влияет на ход истории также сильно, как и масштабные военные операции. Атмосферные явления меняют планы завоевателей, губят целые армады и приводят к революциям. Что может противопоставить человек бесконечной мощи природных катаклизмов? К сожалению, даже сегодня, при невероятном уровне развития науки и техники, мы практически никак не можем влиять на погоду, а уж история помнит много ситуаций, когда погода сыграла свою роковую роль.
Благословение римлян
5 сентября 394 года н.э. история Римской империи могла бы закончиться. Огромная армия варваров уже разгромила несколько легионов: предстояла последняя стычка с правителем Восточной Римской империи, Феодосием I. В ход истории вмешалась сильнейшая буря. Шторм выдирал оружие из рук варваров и буквально сдувал их с поля боя. Благодаря этим превратностям природы, Феодосий стал последним человеком, сумевшим объединить восточную и западную империи и обеспечить окончательную победу христианства в Риме.
Ксеркс и море
Это лишь один из случаев, когда буря вмешалась в ход истории. В 480 г. до н.э. персидский император, Ксеркс Великий, приговорил воды Дарданелл к 300 ударам плетью: внезапный шторм разрушил понтонный мост, по которому завоеватель готовился переправить свою армию в Грецию. Если бы не шторм, история развития древнего мира пошла бы по совсем другому пути.
Великая армада
Ксеркс был не единственным завоевателем, чьи планы разрушил шторм. Когда Филипп II послал свою великую армаду против Англии в 1588 году летние бури задержали вторжение на два месяца, позволив англичанам подготовиться к битве. Следующие бури превратили поражение Филлипа в катастрофу: десятки кораблей и сотни тысяч людей погибли в пучине моря. Елизавета I по этому поводу сказала: «Дыхание Бога рассеяло наших врагов».
Божественный ветер
То, что японцы называют камикадзе, божественный ветер, дважды спасало страну от захвата потомками Чингисхана. Флоты вторжения были уничтожены штормами в 1274 и 1281 годах — а ведь захвати монголы Японию, не было бы ни португальского, ни испанского контакта с этой страной.
Дыхание революции
Разрушительные шторма и ураганы, пронесшиеся по территории Франции 13 июля 1788 года, уничтожили практически все запасы продовольствия страны и разорили поля. Снижение налоговых поступлений и начавшийся голод вынудили Людовик XVI собрать Генеральные Штаты, французский эквивалент парламента. Бедный король не знал, что тем самым закладывает фундамент будущей революции.
Вторая мировая война
Во время Второй мировой войны все участники тратили огромные ресурсы на прогнозирование погоды. В Англии, к примеру, существовала секретная служба Thunderstorm Location Unit, в задачу которой входил контроль погодных условий при операциях чрезвычайной важности. Тем не менее, даже современные технологии не помогли сюзническим флотам, пойманным тайфунами на Филиппинах в 1944 году и у Окинавы в 1945 году.
Гибель заложников
Спустя тридцать пять лет непостоянство погоды стоило миру очередного международного кризиса. В 1980 году попытка спасти американских заложников из Ирана закончилась провалом: внезапный шторм разбросал вертолеты. Из-за гибели заложников уровень накала в советско-американских отношениях вновь повысился.
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