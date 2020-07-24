Прогулка по Чешскому Крумлову

Чешский Крумлов находится на юге Чехии, в трех часах езды от Праги. Название города «Чешский Крумлов» (Český Krumlov) образовано от немецкого «Krumme Aue» — «кривой луг», и это не случайно — город расположился как бы на полуострове, образованном изгибами реки Влтавы. Первое письменное упоминание о Крумлове датировано 1253 годом, а внешний вид города практически не изменился с XVIII века. Благодаря своей архитектуре центр города был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Еще в самом начале туристического маршрута, когда смотришь на Крумлов со смотровой площадки, понимаешь, какой это крохотный город. Кажется, он может уместиться в ладошке, прямо «городок в табакерке» :) , а маленькие кривые улочки и разноцветные домики выглядят так, как будто сошли с картинки. Одним словом, если вы хотите оказаться в сказочном городе, вам в Чешский Крумлов. 1. Основателем Крумлова считается чешский дворянин Витэк из Прчице. Согласно легенде, он был потомком знатного римского рода, однако согласно летописям, он был одним из дружинников чешского князя рода Пршемысловичей. Получив в награду за службу земли на юге Чехии, он основал несколько градов — укрепленных замков, одним из которых был Крумлов. Для того чтобы избежать распрей при делении наследства, Витэк разделил свои владения на пять частей и раздал сыновьям. С тех пор эмблемой Крумлова стала пятилепестковая роза, символизирующая единство рода Витковичей. 2. Обычно экскурсия начинается со смотровой площадки, с которой видно весь город. А пока слушаешь историю Крумлова, можно заглянуть в частный дворик :) Товарищу явно не до туристов — «все больше по хозяйству». 3. Если честно, то фотографировать в городе можно каждую улицу. 4. В средневековых помещениях расположены действующие магазины и рестораны. В несколько таких магазинов мы зашли, чтобы посмотреть, как были устроены дома того времени. 5. Эту фреску нашли во время ремонта. В магазин приходят большие экскурсионные группы, чтобы увидеть ее. 6. 7. Ешь мороженое — поделись с ближним. 8. С этими плитами в стене напротив церкви связана легенда: дом мельника и его семьи попросила для своих нужд церковь. Мельник согласился отдать дом с условием, что, когда он и его родные умрут, священники будут служить по ним поминальные службы. Но однажды молодой священник забыл это сделать, и призраки мельника и его семьи явились к нему прямо в костел. Священника нашли утром мертвым. (Есть самое настоящее свидетельство о смерти священника от разрыва сердца.) Чтобы как-то успокоить души умерших, их надгробные камни замуровали в стены дома, чтобы священники больше не забывали о своем обещании. 9. А так выглядит внутренний двор средневекового дома. Во дворе жила птица и прочая домашняя скотина, был колодец. И когда в город приходила чума, семьи закрывались в своих домах и могли полностью обеспечивать себе существование, не выходя на улицу. 10. 11. Дорога в замок начинается с каменного моста, украшенного скульптурами Девы Марии и Святого Йозефа. 12. 13. Интересно, почему всякое старье, которое мы с завидной периодичностью оттаскиваем на свалку, так мило смотрится в старинных городках и антикварных рынках :) 14. На улицах Крумлова, как и в Праге, часто встречаются палатки, в которых выпекают на открытом огне булки Trdelník или чеш. Staročeské trdlo — тесто, накрученное на скалки и обвалянное в орехах и сахаре. 50 крон все удовольствие, но вкусно невероятно. 15. Дорога в замок. 16. Погладь кота, улучши карму :) 17. 18. Площадь замка является одной из крупнейших в Центральной Европе. Вокруг внутреннего двора замка расположены сорок зданий и дворцов, несколько гектаров садов. 19. Как и во всех приличных средневековых замках, в замке Крумлова есть свое привидение. Это Белая Дама. Легенда гласит, что у Олджрихта II из рода Роженбергов была дочь Прехта. Против ее воли Прехту выдали замуж за старого и эгоистичного пана Яна из Лихтейнштейна, и она была очень несчастна в браке. Перед смертью муж попросил Прехту простить его за все несчастья, которые он ей причинил, но сказала ему Прехта: «Бог простит, а у меня душа измучена и пуста и нет в ней прощения». «Ах так, да будь ты проклята!» — прокричал ей муж в ответ и умер. Прехта вернулась в отчий дом, где провела остаток своих дней, дожив до 46 лет. 20. А после того как она умерла в 1476 году, стала появляться во владениях Роженбергов Белая Дама. Согласно легенде, Белая Дама со связкой ключей ходит по коридорам замков, и если кто увидит ее улыбающуюся в белых перчатках, то это принесет счастье, если на ней надеты красные перчатки, то быть пожару, а если она в черных перчатках и вуали, то это знамение какого-нибудь несчастья. 21. 22. 23. 24. А это кресло для престарелых людей сделано так, чтобы собеседники сидели друг против друга и им было хорошо слышно друг друга. 25. Комната с церковными святынями. Наверняка многие из вас встречались с подобными скелетами в драгоценностях в разных церквях Европы. 26. По словам историков, в XVI веке по приказу Ватикана из римских катакомб были выкопаны останки и отправлены в католические церкви и религиозные дома на замену мощей, которые были уничтожены в результате протестантской реформации в 1500-х годах. После того как останки были найдены в римских катакомбах Ватикана, власти подписывали бумаги, причисляющие их к мученикам, потом кости складывали в ящики и отправляли на север. Известные как «Святые из катакомб», все скелеты тщательно украшались золотом, серебром и драгоценными камнями и отправлялись в церкви. На украшение некоторых из них уходило до пяти лет. В основном этим занимались священнослужители, так как мощи принадлежали мученикам и нельзя было допустить, чтобы к ним прикасались миряне. 27. Оружейный зал. После комнаты со скелетом этот стенд мне напомнил рентгеновский снимок грудной клетки :) 28. Первый двор замка. Фонтан в центре настоящий, а все остальное — бутафория. Как презрительно сказала наш экскурсовод: «Американцы фильм снимают». 29. Но к следующей весне должны всё привести в первоначальный вид. 30. 31. 32. 33. Нам рассказали, что в Крумлове был запрет на одинаковые печные трубы, поэтому вы не найдете ни одной идентичной трубы в Крумловском замке. 34. Переходим с одного двора замка на другой. 35. В Крумловском замке живут три медведя, которые приехали сюда из Сибири. 36. Мне показалось, что им тут нравится :) 37. Домик смотрителя замка. Сейчас тут живет директор замкового комплекса с женой. Интересно, они привидений не боятся? :) 38. 39. Из-за причудливых изгибов Влтавы в этой местности очень распространен рафтинг. 40. Ну и под занавес нашего путешествия в Крумлов мы увидели парад ретроавтомобилей. 41. Каких моделей здесь только не было. 42. Интересно, что, когда машины трогались, они все сначала катились назад. Похоже, хозяева этих антикварных авто совсем отвыкли от ручной коробки. 43. 44. 45. С наступлением темноты Крумлов становится совсем волшебным. Поэтому если планировать поездку в Крумлов, то лучше не делать ее однодневной. 46. Плащевой мост, похожий на римские акведуки. Мост был построен здесь еще в XV веке, только тогда он был деревянным и разводным, в 1764 году мост стал каменным, получив трехэтажный коридор, являющийся частью протяженного коридора, соединяющего все здания замка с садами и монастырем миноритов. 47. Большое спасибо Московской пивоваренной компании, организовавшей нам эту поездку в сказку. 48. «А сейчас пора спать» (с)
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Прогулка по Чешскому Крумлову
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