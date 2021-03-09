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Ополовиненная «Буханка»: почему она так выглядит и где ее использовали


Ополовиненная «Буханка»: почему она так выглядит и где ее использовали

Советский автопром может похвастаться немалым количеством уникальных машин. Однако некоторые из них отличаются не столько техническими характеристиками, сколько нетривиальным внешним видом. Поэтому, когда пользователи Интернета наткнулись на странного вида «Буханку» с половиной кабины, она вызвала огромный интерес.

УАЗик особого назначения. /Фото: pokatim.ru

УАЗик особого назначения. /Фото: pokatim.ru

В реальности этот автомобиль является ничем иным, как транспортером АТ-6. Его произвели на базе легендарной «Буханки», вот только, в отличие от своего многофункционального прототипа, АТ-6 был предназначен для конкретной деятельности в конкретных условиях.

Автомобиль «работает» в аэропорту, помогая сотрудникам осуществлять погрузку и выгрузку багажа из соответствующего отделения самолета. Именно для этой цели место убранной второй половины кабины пересекает транспортер с лентой длиной 9 метров.
АТ-6 во время работы в аэропорту. /Фото: uazbuka.ru

АТ-6 во время работы в аэропорту. /Фото: uazbuka.ru

Работа на АТ-6 осуществлялась следующим образом: водитель-оператор подводил машину к самолету, останавливаясь в десяти метров от последнего, и раскладывал транспортер, направляя стрелу точно к двери багажного отсека, после чего начинался процесс погрузки или выгрузки.

Интересный факт: у автотранспортера, помимо вышесказанных доработок, есть еще одна в виде иллюминатора в крыше кабины.
Этот апгрейд также был необходим, чтобы подвод ленты к двери багажного отсека был произведен с максимальной точностью.
Окошко наверху было поставлено не просто так. /Фото: drive2.ru

Окошко наверху было поставлено не просто так. /Фото: drive2.ru

Лента автотранспортера способна поднимать до двухсот килограмм груза на высотку четыре метра. Скорость ее движение можно было отрегулировать в диапазоне 0,2 - 1 м/с. Кроме того, для предотвращения опрокидывания автомобиля во время работы, его фиксировали на месте с помощью четырех гидравлических опор.
АТ-6 в фиксированном положении. /Фото: auto.cz

АТ-6 в фиксированном положении. /Фото: auto.cz

 

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Ополовиненная «Буханка»: почему она так выглядит и где ее использовали

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Ополовиненная «Буханка»: почему она так выглядит и где ее использовалиПодписаться на мой Instagram
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