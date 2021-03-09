Ополовиненная «Буханка»: почему она так выглядит и где ее использовали

УАЗик особого назначения. /Фото: pokatim.ru

АТ-6 во время работы в аэропорту. /Фото: uazbuka.ru

Окошко наверху было поставлено не просто так. /Фото: drive2.ru

АТ-6 в фиксированном положении. /Фото: auto.cz