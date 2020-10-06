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Жизнь богатейших правителей разных стран

Сын принцессы Грейс Келли, мусульманская женщина на посту президента и потомственный султан: те, кто стоит у руля мировых держав и кого мы так плохо знаем в лицо, – в нашей статье.

Карл XVI Густав


Жизнь богатейших правителей разных стран



Король Швеции с 1973 года по настоящее время. Как и в стародавние времена, шведские монархи правят пожизненно! Три родные сестры Карла вышли замуж за лиц некоролевской крови, а его отец, принц Густав Адольф, погиб в авиакатастрофе. Карл обучался военному делу и с тех пор питает особую любовь к морскому флоту. Он получил базовое образование в Упсальском университете и продолжил изучать экономику в Стокгольме. Карл взошел на престол в 27 лет, став самым молодым королем из династии Бернадотов, а своим девизом правитель выбрал символическую фразу: «За Швецию – в ногу со временем». Кстати, Карл XVI Густав – ежегодный ведущий Нобелевской премии и Polar Music Prize.

Филипп Леопольд Людовик Мария


Жизнь богатейших правителей разных стран

Бельгийский король с 2013 года из Брабантской династии. Филипп – первый принц Бельгии, закончивший обычную школу вопреки традиции получать домашнее образование. Будущий монарх учился в Королевской военной академии, Тринити-колледже Оксфордского университета и американском Стэнфорде. Интересный факт: все дети короля Филиппа и его жены Матильды имеют в своих именах слог «эль» – дань христианским традициям.
Принцессы Елизавета и Элеонора, принцы Габриэль и Эммануэль. Несмотря на голубую кровь, Филипп уважает бельгийское пиво, велосипед и досуг с семьей: каждую зиму вместе с женой и детьми он штурмует горнолыжные склоны Швейцарии.

Ули Маурер


Жизнь богатейших правителей разных стран

Нынешний президент Швейцарии. Интересно, что президентов в Швейцарии выбирают ровно на год, и, как только отмеренный срок истекает, экс-глава государства снова становится простым смертным. Ули Маурер стал президентом во второй раз, первый же случился 1 января 2013 года. Ули родился в простой крестьянской семье, изучал коммерческое дело, получил диплом бухгалтера. Он рано связал себя с политикой, состоял в партиях и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на выборах. Надо заметить, что Маурер много раз нарушал каноны этикета: публично оскорблял противников в словесных перепалках, провоцировал скандалы и заработал себе репутацию взбалмошного и строптивого политика.

Хассанал Болкиах


Жизнь богатейших правителей разных стран

Султан государства Бруней, 29-й законный представитель династии, правящей аж с XIV века! Он получал образование в Малайзии и Великобритании. Он окончил знаменитую Королевскую военную академию. В 1984 году для Хассанала был выстроен роскошный дворец Нурул-Иман, что в переводе означает «дворец веры и света». Личные владения правителя составляют около 200 000 квадратных метров и включают 1788 спален, 257 ванных комнат, домашнюю мечеть и огромный гараж для автомобилей, которые султан коллекционирует с пылким энтузиазмом. В его коллекции порядка 7000 тысяч машин, среди которых 600 Rolls-Royce, полтысячи Ferrari и даже легендарные участницы «Формулы-1»! Кстати, Хассанал Болкиах занимает второе место по длительности правления после королевы Елизаветы II.

Альбер II Александр Луи Пьер Гримальди


Жизнь богатейших правителей разных стран

Правящий князь Монако из дома Гримальди, сын Ренье III и легендарной принцессы Грейс Келли. Альбер всю жизнь увлекается спортом, князь – пятикратный участник зимних Олимпийских игр, покоритель трассы «Дакар» и член МОК. В 2006 году Альбер стал первым монархом современности, побывавшим на Северном полюсе. Альбер долго оставался в статусе убежденного холостяка: у князя Монако есть внебрачные дети от разных женщин, но женился он впервые в 2011 году. Альбер Гримальди взял в жены профессиональную пловчиху Шарлен Уиттсток, которая стала долгожданной княгиней и матерью законных наследников, а вот со спортивной карьерой девушке пришлось распрощаться: серьезная травма плеча. СМИ частенько отмечают внешнее сходство Шарлен с покойной Грейс Келли. Возможно, без вмешательства пластических хирургов здесь не обошлось.

Президент Сингапура Халима Якуб


Жизнь богатейших правителей разных стран

Первая женщина на посту президента Сингапура, мусульманка по вероисповеданию и мать пятерых детей. Халима училась в закрытой школе для девочек, получила степень бакалавра права в Национальном университете Сингапура, состояла в Конгрессе профсоюзов, была членом парламента и вела активную политическую деятельность, несмотря на замужество. Госпожа Якуб не гнушается ничем светским: носит свободные деловые костюмы, одобряет легкий макияж, любит украшения, но не забывает про традиционный хиджаб. Халима выступает за права женщин, поддерживает общество психической помощи Club Heal и занимается благотворительностью.

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