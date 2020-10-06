Жизнь богатейших правителей разных стран

Сын принцессы Грейс Келли, мусульманская женщина на посту президента и потомственный султан: те, кто стоит у руля мировых держав и кого мы так плохо знаем в лицо, – в нашей статье.
Карл XVI Густав
Король Швеции с 1973 года по настоящее время. Как и в стародавние времена, шведские монархи правят пожизненно! Три родные сестры Карла вышли замуж за лиц некоролевской крови, а его отец, принц Густав Адольф, погиб в авиакатастрофе. Карл обучался военному делу и с тех пор питает особую любовь к морскому флоту. Он получил базовое образование в Упсальском университете и продолжил изучать экономику в Стокгольме. Карл взошел на престол в 27 лет, став самым молодым королем из династии Бернадотов, а своим девизом правитель выбрал символическую фразу: «За Швецию – в ногу со временем». Кстати, Карл XVI Густав – ежегодный ведущий Нобелевской премии и Polar Music Prize.
Филипп Леопольд Людовик Мария
Бельгийский король с 2013 года из Брабантской династии. Филипп – первый принц Бельгии, закончивший обычную школу вопреки традиции получать домашнее образование. Будущий монарх учился в Королевской военной академии, Тринити-колледже Оксфордского университета и американском Стэнфорде. Интересный факт: все дети короля Филиппа и его жены Матильды имеют в своих именах слог «эль» – дань христианским традициям. Принцессы Елизавета и Элеонора, принцы Габриэль и Эммануэль. Несмотря на голубую кровь, Филипп уважает бельгийское пиво, велосипед и досуг с семьей: каждую зиму вместе с женой и детьми он штурмует горнолыжные склоны Швейцарии.
Ули Маурер
Нынешний президент Швейцарии. Интересно, что президентов в Швейцарии выбирают ровно на год, и, как только отмеренный срок истекает, экс-глава государства снова становится простым смертным. Ули Маурер стал президентом во второй раз, первый же случился 1 января 2013 года. Ули родился в простой крестьянской семье, изучал коммерческое дело, получил диплом бухгалтера. Он рано связал себя с политикой, состоял в партиях и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на выборах. Надо заметить, что Маурер много раз нарушал каноны этикета: публично оскорблял противников в словесных перепалках, провоцировал скандалы и заработал себе репутацию взбалмошного и строптивого политика.
Хассанал Болкиах
Султан государства Бруней, 29-й законный представитель династии, правящей аж с XIV века! Он получал образование в Малайзии и Великобритании. Он окончил знаменитую Королевскую военную академию. В 1984 году для Хассанала был выстроен роскошный дворец Нурул-Иман, что в переводе означает «дворец веры и света». Личные владения правителя составляют около 200 000 квадратных метров и включают 1788 спален, 257 ванных комнат, домашнюю мечеть и огромный гараж для автомобилей, которые султан коллекционирует с пылким энтузиазмом. В его коллекции порядка 7000 тысяч машин, среди которых 600 Rolls-Royce, полтысячи Ferrari и даже легендарные участницы «Формулы-1»! Кстати, Хассанал Болкиах занимает второе место по длительности правления после королевы Елизаветы II.
Альбер II Александр Луи Пьер Гримальди
Правящий князь Монако из дома Гримальди, сын Ренье III и легендарной принцессы Грейс Келли. Альбер всю жизнь увлекается спортом, князь – пятикратный участник зимних Олимпийских игр, покоритель трассы «Дакар» и член МОК. В 2006 году Альбер стал первым монархом современности, побывавшим на Северном полюсе. Альбер долго оставался в статусе убежденного холостяка: у князя Монако есть внебрачные дети от разных женщин, но женился он впервые в 2011 году. Альбер Гримальди взял в жены профессиональную пловчиху Шарлен Уиттсток, которая стала долгожданной княгиней и матерью законных наследников, а вот со спортивной карьерой девушке пришлось распрощаться: серьезная травма плеча. СМИ частенько отмечают внешнее сходство Шарлен с покойной Грейс Келли. Возможно, без вмешательства пластических хирургов здесь не обошлось.
Президент Сингапура Халима Якуб
Первая женщина на посту президента Сингапура, мусульманка по вероисповеданию и мать пятерых детей. Халима училась в закрытой школе для девочек, получила степень бакалавра права в Национальном университете Сингапура, состояла в Конгрессе профсоюзов, была членом парламента и вела активную политическую деятельность, несмотря на замужество. Госпожа Якуб не гнушается ничем светским: носит свободные деловые костюмы, одобряет легкий макияж, любит украшения, но не забывает про традиционный хиджаб. Халима выступает за права женщин, поддерживает общество психической помощи Club Heal и занимается благотворительностью.
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