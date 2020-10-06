Жизнь богатейших правителей разных стран

Сын принцессы Грейс Келли, мусульманская женщина на посту президента и потомственный султан: те, кто стоит у руля мировых держав и кого мы так плохо знаем в лицо, – в нашей статье.



Карл XVI Густав

Филипп Леопольд Людовик Мария

Ули Маурер

Хассанал Болкиах

Альбер II Александр Луи Пьер Гримальди

Президент Сингапура Халима Якуб