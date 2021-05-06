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Правила посадки розы в мае

Весна, а точнее, май — самое время для высаживания роз на постоянное место. Чтобы розы максимально быстро прижились и пустились в рост, желательно следовать ряду простых, но важных правил, которые дадут гарантированный результат — хороший кустик розы с прекрасным цветением.

Правила посадки розы в мае
За сутки до высаживания в грунт следует замочить розы в питательном растворе любого укоренителя.
Правила посадки розы в мае
Глубина ямы для розы должна быть примерно 30*30 см, а расстояние между кустами — от 80 см до 1 м (для создания живой изгороди).
Правила посадки розы в мае
Проверьте розу перед посадкой. Если на толстых старых коричневых корнях начинают образовываться свежие беленькие корешки, значит, роза готова к высадке.
Правила посадки розы в мае
В магазине, как правило, продают длинные саженцы, но для высадки нужно их подрезать. Надземная часть и корневая система должны быть одинаковой длины. Поэтому лишнюю длину можно смело отрезать. Обычно 25-30 см — это стандартная длина корневой системы и надземной части.
Правила посадки розы в мае
В лунку при посадке розы можно ничего не класть, главное — давать цветку питание в течение сезона. Но почва, в которую высаживается роза, должна быть богата чернозёмом. Его можно внести самостоятельно, из покупного грунта. После высаживания розы на постоянное место её нужно обильно полить.

Под 1 кустик уходит 5 л воды. После этого, лунки вокруг розы желательно замульчировать сеном или высушенными сорняками без семян.

Правила посадки розы в мае
Если ночью всё ещё стоят заморозки, на ночь розы можно просто укрывать обыкновенным пластиковым ведром.
Правила посадки розы в мае
Подробнее о том, как высаживать розы весной, смотрите в видео ниже:


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