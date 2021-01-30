Как избавиться от запаха пота с верхней одежды, которую нельзя стирать

Обычная стирка способна очистить одежду от пятен и запахов пота, вернув ей свежесть. Но что делать, если ткань, из которой она сделана, не переносит контакта с водой и стандартными моющими средствами? Решение есть — и это не химчистка.





Свежий воздух

Пищевая сода

Водка

Лимон

Морозилка

Молотый кофе

Эфирные масла

Проветривание на улице – самый верный способ избавиться от неприятных запахов. Если вы живете в квартире, и вывесить вещи на улицу возможности нет, выберите самое продуваемое и освещенное место. А усилить эффект можно с помощью вентилятора.Смешайте пищевую соду с водой до образования густой пасты и нанесите на загрязненные места, предварительно вывернув одежду наизнанку. Подождите, пока средство полностью высохнет, а затем счистите остатки пасты жесткой щеткой.Есть еще один способ с применением соды. Поместите вещь в пластиковый пакет вместе с полстаканами порошка. Завяжите пакет и хорошо его встряхните, чтобы сода равномерно распределилась по одежде. Оставьте ее на 10 минут, а затем – достаньте вещь и почистите щеткой.Смешайте водку с водой в пропорции 6:1. Перелейте жидкость в пульверизатор и нанесите ее на воротник и область подмышек. Водочный раствор не только устранит запах и пятна от пота, но и поможет нейтрализовать бактерии.Переходим к тяжелой артиллерии. Лимонный сок во многих случаях может стать эффективной заменой магазинной «химии». Просто смешайте его с водой и нанесите на загрязненные места. Дайте одежде полностью высохнуть и наслаждайтесь приятным цитрусовым ароматом.Этот способ хорошо подойдет для удаления неприятных запахов с одежды из впитывающих тканей – например, денима. Поместите вещи в сумку из плотной холщовой ткани и положите ее в морозилку на несколько часов.Свежий молотый кофе – эффективное средство от посторонних запахов. Насыпьте порошок в тонкий платок, закрепите его края и поместите внутрь верхней одежды ближе к области подмышек. Оставьте «компресс» на ночь – утром от неприятных запахов не останется ни следа.Эфирные масла хорошо маскируют нежелательные ароматы. Наполните пульверизатор водой и добавьте в нее несколько капель любимого масла – лаванда, лимон, мускатный шалфей и грейпфрут подойдут лучше всего. Распылите жидкость на подкладку и оставьте высыхать.