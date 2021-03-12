Как правильно выбрать свежее мясо, чтобы не попасть впросак

Выбор мяса – ответственный шаг, от которого будет зависеть не только вкус блюда и его оценка домочадцами, но и здоровье членов семьи. Как же купить правильное, свежее мясо и где лучше всего это делать – в магазине или на рынке?
1. Назначение и вид мяса
Мясо на любой выбор. \ Фото: biowin39.ru.
Конечно же, в первую очередь нужно определиться с тем, какой вид мяса и из какой части лучше всего подойдет под те или иные цели. Ведь в корне неправильным будет брать рёбра, если хочется приготовить сочную буженину, так же, как и отдавать предпочтение мягкой вырезке в случае, когда необходимо совершенно другое мясо. И, естественно, важно не забывать о его происхождении. Ведь мясо птицы, свинина или говядина имеют разные назначения, о которых тоже нужно подумать заранее. Перед тем, как пойти за покупками, подумайте, что Вы хотите приготовить, и какое мясо Вам понадобится. В особенности, если речь идёт о покупке говядины или свинины.
2. Цвет
Равномерный цвет = свежее мясо. \ Фото: yandex.ru.
Ещё одной важной деталью будет знакомство с цветом. Хорошее мясо имеет исключительно оттенки красного, а значит на заветном куске не должно быть желтых, зеленых, черных, бурых или любых других пятен и разводов. Это говорит о том, что мясо лежит уже давно, или что его химическими веществами реанимировали для продажи. Не попасться на уловку с марганцем тоже очень легко: обратите внимание на кости и жир, которые не должны быть розового цвета. Также важно помнить о том, что в зависимости от типа мяса будет отличаться и цвет. Так, телятина ярко-розовая, свинина – немного розоватая, говядина – насыщенно красная, а баранина – самая тёмная из всех типов мяса.
3. Жир
Говядина. \ Фото: nastroy.net.
В зависимости от того, какое мясо Вы выбираете, обратите внимание на жировую прослойку. В большинстве своём она присутствует везде и значительно упрощает процесс жарки и тушения. А потому жир на мясе должен быть свежим, в идеале – беловатым, а если речь о свинине – то с характерным сально-розовым оттенком. Ни в коем случае не следует брать мясо, если на нём присутствует желтоватый жир. Это значит, что для забоя выбрали старое животное, чьё мясо будет жестким и слегка горьковатым.
Свинина. \ Фото: sozdai-shedevr-24.ru.
4. Поверхность мяса
Уделяйте особое внимание поверхности мяса. \ Фото: iamcook.ru.
Как правило, на рынке туши разделывают прямо с утра, а потому в этот момент мясо будет слегка мокрым и с очень ярко выраженным, мясным цветом. Если же Вы покупаете что-то в обед – то слегка обветренное мясо, на котором нет следов влаги и крови, тоже будет считаться свежим.
Обязательно нужно потрогать мясо, если есть такая возможность. Свежее будет упругим, в то время как лежалое после прикосновений пальцев не разглаживает получившиеся следы.
Мясо не должно быть скользким. \ Фото: chelautobus.ru.
Также не следует выбирать себе кусочек мяса, если он склизкий и какой-то неприглядный на вид. Наличие слизи на мясе – признак не слишком свежего продукта, даже если продавец утверждает совершенно обратное. Такое мясо не советуют употреблять в пищу, а готовить из него что-то для детей и вовсе запрещено.
5. Запах
Обязательно обращайте внимание на запах. \ Фото: chelautobus.ru.
Хорошее мясо пахнет исключительно мясом и больше ничем. Насторожить должно и то, что его не дают понюхать, при этом убеждая, что вырезка первой свежести. Также стоит отказаться от покупки, если мясо обладает резким, кислым запахом, что свидетельствует об использовании уксуса для его восстановления. Разумеется, ни о какой покупке речь не идёт, когда мясо пахнет гнилой плотью или обладает сырым, затхлым шлейфом.
Осторожно следует выбирать свинину, поскольку мясо некастрированных свинов практически не ощутимо на запах, а после варки обладает характерным «душком».
6. Кости
Мясо на кости. \ Фото: infoeda.com.
Когда есть необходимость покупки мяса на кости – то с помощью этого легко определить его свежесть. Так, мясо молодого телёнка и свиньи легко отделяется от крупных костей, имеет некоторые слои, что свидетельствует о качестве продукта. Однако если мясо отпадает от мелких косточек – это говорит о том, что оно уже давно протухло.
Куриное мясо на кости. \ Фото: 1tv.com.
Также стоит особое внимание уделить костям на птице. Как правило, куры и другие представители птиц обладают достаточно прочными и жесткими костями. Если покупается тушка – надавите легонько на лапы: если они жесткие – это говорит о том, что курица питалась правильно и натуральным продуктом, если же они мягкие и ломкие – значит в её рацион входили химические добавки, негативно влияющие на пользу мяса.
7. Документы
Не бойтесь попросить у продавца документы на мясо. \ hoznauka.ru.
Если их нет в ближайшей доступности – не лишним будет попросить продавца предоставить сертификаты, которые свидетельствуют о возрасте животного, о времени забоя, об отсутствии заболеваний и многое другое. Как правило, продавцы охотно идут на это, а насторожить должно их нежелание поделиться базовой документацией.
8. Маркировка
Маркировка мяса на рынке. \ Фото: big-rostov.ru.
Пожалуй, каждый из нас часто замечал на мясе на рынке характерные синие печати. Что это такое? Это так называемая печать ветеринарной службы, которая говорит о том, что мясо было проверено, сертифицировано, допущено к продаже и полностью безопасно для покупателей.
9. На что обратить внимание в магазине?
Проверьте упаковку, дату и прочие данные. \ Фото: meatinfo.ru.
Конечно же, выбирать мясо на рынке намного проще и безопаснее, чем в магазине, хотя бы потому, что в последнем оно уже затянуто в герметичную пленку, через которую невозможно почувствовать характерный, гнилостный аромат или разглядеть степень его свежести.
В первую очередь стоит оценить внешний вид самой упаковки, находящуюся на ней информацию и ценники. Если возникают сомнения, что наклеенный ценник был единственным, значит такое мясо лучше обойти стороной, ведь многие магазины грешат перебивкой цены и даты реализации продукта.
Лучше всего выбирать мясо отечественного поставщика, поскольку оно обладает большей ценностью и вполне адекватной ценой. Кроме того, оно может быть не замороженным, а свежим, а значит приготовить из него можно будет множество разных рецептов. Ведь мясо из морозилки – это, как правило, хороший фарш, но абсолютно отвратительный стейк.
Мясо на развес в магазине. \ Фото: naturopathicmd.com.
Покупая что-либо в магазине из мяса, лучше отдавать предпочтение продуктам на развес, а не заранее зафасованным в единые упаковки. Так можно обезопасить себя от второсортного мяса и обвеса.
Также важно не приобретать мясо в каких-то маленьких и неизвестных точках, в особенности, если ранее там не было совершено никаких покупок. Как правило, крупные торговые сети реже обманывают покупателя и больше заботятся о безопасности своих потребителей.
Если же Вы всё же выбрали магазин, а не рынок, то обязательно осмотрите место, где хранится мясо. Особенно актуально это для замороженных продуктов. На холодильнике должна стоять нужная для того или иного типа мяса температура ниже ноля, и от него должно ощутимо веять холодом. Если упаковка мягкая, склизкая и немного подтекает – значит, правила хранения не были соблюдены и такое мясо с лёгкостью вызовет отравление и несварение в желудке.
10. Стоит ли покупать на рынке?
Мясо на прилавках рынка. \ Фото: gorad.by.
Однозначный ответ – да. Как правило, туда приезжают сами фермеры или же представители небольших хозяйств, которые распространяют собственную продукцию. Это даст гарантию определенной свежести, а также отсутствия наценки на тот или иной товар.
Кроме того, обязательно стоит убедиться в том, что это «цивилизованный» рынок, а не стихийный базар, который внезапно возник рядом с домом или же за углом. Разница довольно ощутимая: на рынке, как правило, есть свои обязательства и требования к поставщикам свежих продуктов, а также ветеринарный контроль, к которому можно обратиться в случае возникших вопросов. Стихийные базары не могут побаловать такой роскошью: покупка мяса, если оно окажется тухлым, останется безнаказанной для продавца.
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