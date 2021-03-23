Как питаться, чтобы сохранить молодость
Эти правила питания помогут тебе выглядеть на 5 лет моложе!
1. Никогда не голодай. Сбалансированное питание, богатое необходимыми витаминами и микроэлементами – залог сохранения молодости.
2. Поддерживай иммунитет. Введи в свой рацион чай, шоколад, садовые ягоды, виноград, яблоки, грейпфруты. Это природные антиоксиданты, которые тормозят процесс старения иммунитета.
3. Употребляй ненасыщенные жирные кислоты. Они запускают процессы регенерации и помогают удерживать влагу в клетках кожи. Больше всего их в жирной рыбе, морепродуктах, орехах, кунжуте, семенах льна и подсолнечника.
4. Сохраняй активный ум. Для этого нужно всегда поддерживать в норме уровень железа. Оно содержится в печени, грече, яблоках, красном мясе, индейке, чечевице, белой фасоли, петрушке, черном хлебе, укропе и шпинате.
5. Поддерживай в норме гормональный фон и уровень сахара в крови. В этом тебе поможет цинк. Его главные источники – устрицы, тыквенные семечки. орехи, злаки, говядина, сыр, яйца, морепродукты, свекла, малина и крыжовник.
6. Избегай окислительного стресса. Употребляй продукты богатые витамином С. Где содержится? В ягодах шиповника, черной смородине, болгарском перце, лимонах и апельсинах, зелени, чесноке.
7. Не переутомляйся. Поддерживать организм в тонусе помогают медленные углеводы. Включи в рацион цельнозерновой хлеб, овсянку, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый рис, бобы и булгур.
8. Сохраняй молодость мышц. Белки – строительные элементы мышц и залог их тонуса. Ищи их в мясе, птице, рыбе, морепродуктах, твороге, сыре и яйцах.
9. Не набирай лишний вес. А для этого всегда пополняй организм кальцием и витамином D. Кальция много в молочных продуктах, сыре, яйцах и креветках. А витамин D ты найдешь в сливочном масле, яичных желтках, икре и рыбьем жире.
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