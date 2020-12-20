Неожиданные жизненные лайфхаки

В культовом фантастическом романе «Лабиринт отражений» писатель Сергей Лукьяненко поднял интересную идею. Если образ жизни современного человека сводится к сидению перед компьютером, да еще и не выходя из дома, то зачем заправлять постель, когда просыпаешься?

Нет, серьезно, ты туда же вернешься через десяток-другой часов, так в чем смысл? Тогда, больше 20 лет назад, все посмеивались, а сегодня признаем – крутейший лайфхак, однако!



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Как правильно закрыть начатую пачку чипсов



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Неожиданное применение прищепкам на вешалке или как устранить щель между шторами. Отличный лайфхак во время пребывания в отеле.



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Сегодня на всех гаджетах есть камеры – увидеть себя со спины и подстричься несложно



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