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Неожиданные жизненные лайфхаки

В культовом фантастическом романе «Лабиринт отражений» писатель Сергей Лукьяненко поднял интересную идею. Если образ жизни современного человека сводится к сидению перед компьютером, да еще и не выходя из дома, то зачем заправлять постель, когда просыпаешься?
Нет, серьезно, ты туда же вернешься через десяток-другой часов, так в чем смысл? Тогда, больше 20 лет назад, все посмеивались, а сегодня признаем – крутейший лайфхак, однако!

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