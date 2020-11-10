Цунами 1952 года: трагедия Северо-Курильска, о которой не принято говорить

5 ноября 1952 года 10-метровая волна, вызванная землетрясением в Тихом океане, до основания разрушила город Северо-Курильск. По официальным данным трагедия унесла жизни 2236 человек из 4000, проживавших в небольшом приморском городке.

Реальное количество жертв засекречено до сих пор и о цунами до сих пор вспоминают с неохотой. В центре Северо-Курильска, на площади Памяти, установлен монумент с именами погибших жителей, которых смогли опознать. Среди жертв стихии много военнослужащих и членов их семей. Цунами уничтожило все воинские части на побережье острова Парамушир — выжившие пограничники и уцелевшая техника были эвакуированы в срочном порядке, что обнажило в этом месте рубежи страны. Наверное поэтому информацию о трагедии дали в СМИ очень скупо, а реальный ущерб сразу засекретили. Беда пришла в город холодной ноябрьской ночью, когда большинство жителей города и расположенных рядом рыбацких поселков спали.

Сначала горожане проснулись от сильных подземных толчков, которые продолжались всего несколько минут. Землетрясение было довольно сильным, семибальным, но, так как подземные толчки на Курилах не редкость, паники они не вызвали.После прекращения толчков все успокоились и снова легли спать. В наши дни трагедию можно было если не предотвратить, то, по крайней мере, сделать менее смертоносной, но в 50-х годах в СССР не существовало специальной службы, оповещающей о приближении стихийных бедствий, поэтому беда пришла неожиданно. Сейсмическая служба Камчатской вулканологической станции АН СССР пыталась оповестить жителей побережья о подземных толчках, но никто толком не понял, что означал непрерывный сигнал SOS, передаваемый учеными. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океана, в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 30 км. Спустя 40 минут после землетрясения, спящий город накрыла первая волна ледяной океанской воды, высота которой составила 8 метров.

Сразу же за ней пришла вторая волна, высота которой составила, по разным сведениям, от 10 до 15 метров. Первая волна цунами залила городские низины, серьезно повредив многие городские здания на первых линиях застройки. Вторая, огромная, полностью смыла Северо-Курильск в океан. Вода сносила дома и грузовые автомобили, волокла по улицам города рыболовецкие суда и военные корабли, тонны камней, льда и песка.Раздетые люди, выбежавшие из рассыпающихся на части домов после первого удара океана, бежали в сторону сопок, но у них не было ни малейшего шанса — они тонули и погибали под обломками. Те, кому чудом удалось выжить, погибли в течение нескольких минут от переохлаждения в ледяной воде, затопившей побережье Парамушира.

В городе уцелели только памятник Герою Советского Союза летчику Талалихину, часть ворот городского стадиона и несколько строений, расположенных на возвышенностях вдали от берега. Город полностью исчез, а вместе с ним были разрушены и несколько поселков на островах Парамушир и Шумшу, с общим населением до 10 тысяч человек. Количество жертв в этих населенных пунктах неизвестно, так как большинство их жителей были военными. Спустя годы краеведы провели кропотливую работу и выяснили, что погибших от цунами было не менее 8 000.

Уцелевшие ворота стадиона

Жертв цунами хоронили несколько месяцев. Тела погибших океан выносил на берег до самой весны. В начале 1953 года оставшихся жителей побережья островов Парамушир и Шумшу эвакуировали на «большую землю».Часть поселков и некоторые воинские части было решено не восстанавливать. Также оказались заброшены несколько предприятий рыбной отрасли.

Кит, выброшенный стихией на берег

Сам Северо-Курильск отстроили, но не на старом месте, а на природной террасе, возвышающейся над океаном на 20 метров. Сегодня в городе проживает около 2500 жителей и он является единственным населенным пунктом Северо-Курильского городского округа. Из этой трагедии в СССР вынесли важный урок — была создана специальная служба, отслеживающая цунами, которая действует на Дальнем Востоке до сих пор.