Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Понаблюдай, как люди в магазине открывают пакеты. Большинство из них в конце концов облизывают или незаметно плюют на пальцы. Не самый гигиеничный способ, не так ли? Особенно в условиях всемирной пандемии. Чтобы тебе не приходилось прибегать к столь «первобытным» методам, мы расскажем, как открыть пакет, ничего не облизывая.







КАК ОТКРЫТЬ ПАКЕТ

Способ №1

Способ №2

Способ №3

Ниже ты найдешь 3 способа открыть любой целлофановый пакет с ручками за несколько мгновений.Возьми пакет у основания с одной стороны. Другой рукой схватись за место, где пакет должен открываться. Аккуратно потяни целлофан в разные стороны. Тут же в углу выскочит треугольник.Теперь осталось лишь схватиться за этот кончик и открыть пакет.Возьми пакет за обе ручки и потяни их в разные стороны. Аналогичные уголки появятся с двух сторон.Потяни за обнажившиеся уголки, и пакет с легкостью откроется.Просунь палец в углубление сбоку пакета. Проведи пальцем вверх до самой ручки.Раздвинь пальцем ручку. Пакет снова успешно открыт!Все эти принципы замечательно работают с абсолютно любыми пакетами с ручками. Правда, с фасовочными пакетиками дела обстоят немного сложнее. Чтобы открыть пакет такого типа, нужно потереть его ладошками, а затем подуть внутрь.А ты знала об этих лайфхаках? Смело делись с нами в комментариях. Что ж, если у тебя была проблема с неукротимыми пакетами, то теперь ее нет. Удачи!