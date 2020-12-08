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Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Понаблюдай, как люди в магазине открывают пакеты. Большинство из них в конце концов облизывают или незаметно плюют на пальцы. Не самый гигиеничный способ, не так ли? Особенно в условиях всемирной пандемии. Чтобы тебе не приходилось прибегать к столь «первобытным» методам, мы расскажем, как открыть пакет, ничего не облизывая.

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

КАК ОТКРЫТЬ ПАКЕТ


Ниже ты найдешь 3 способа открыть любой целлофановый пакет с ручками за несколько мгновений.

Способ №1


Возьми пакет у основания с одной стороны. Другой рукой схватись за место, где пакет должен открываться. Аккуратно потяни целлофан в разные стороны. Тут же в углу выскочит треугольник.

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Теперь осталось лишь схватиться за этот кончик и открыть пакет.

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Способ №2


Возьми пакет за обе ручки и потяни их в разные стороны. Аналогичные уголки появятся с двух сторон.

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Потяни за обнажившиеся уголки, и пакет с легкостью откроется.

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Способ №3


Просунь палец в углубление сбоку пакета. Проведи пальцем вверх до самой ручки.

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Раздвинь пальцем ручку. Пакет снова успешно открыт!

Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Все эти принципы замечательно работают с абсолютно любыми пакетами с ручками. Правда, с фасовочными пакетиками дела обстоят немного сложнее. Чтобы открыть пакет такого типа, нужно потереть его ладошками, а затем подуть внутрь.
 А ты знала об этих лайфхаках? Смело делись с нами в комментариях. Что ж, если у тебя была проблема с неукротимыми пакетами, то теперь ее нет. Удачи!
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