Как быстро открыть пакет в магазине без облизывания пальцев

Понаблюдай, как люди в магазине открывают пакеты. Большинство из них в конце концов облизывают или незаметно плюют на пальцы. Не самый гигиеничный способ, не так ли? Особенно в условиях всемирной пандемии. Чтобы тебе не приходилось прибегать к столь «первобытным» методам, мы расскажем, как открыть пакет, ничего не облизывая.
КАК ОТКРЫТЬ ПАКЕТ
Ниже ты найдешь 3 способа открыть любой целлофановый пакет с ручками за несколько мгновений.
Способ №1
Возьми пакет у основания с одной стороны. Другой рукой схватись за место, где пакет должен открываться. Аккуратно потяни целлофан в разные стороны. Тут же в углу выскочит треугольник.
Теперь осталось лишь схватиться за этот кончик и открыть пакет.
Способ №2
Возьми пакет за обе ручки и потяни их в разные стороны. Аналогичные уголки появятся с двух сторон.
Потяни за обнажившиеся уголки, и пакет с легкостью откроется.
Способ №3
Просунь палец в углубление сбоку пакета. Проведи пальцем вверх до самой ручки.
Раздвинь пальцем ручку. Пакет снова успешно открыт!
Все эти принципы замечательно работают с абсолютно любыми пакетами с ручками. Правда, с фасовочными пакетиками дела обстоят немного сложнее. Чтобы открыть пакет такого типа, нужно потереть его ладошками, а затем подуть внутрь. А ты знала об этих лайфхаках? Смело делись с нами в комментариях. Что ж, если у тебя была проблема с неукротимыми пакетами, то теперь ее нет. Удачи!
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