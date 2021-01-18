10 самых утешительных фильмов для сложных времён, рекомендованных ВВС

В то время, когда весь мир старается соблюдать режим карантина или самоизоляции, только хорошие фильмы могут на пару часов отвлечь от проблем реальности. Киноискусство в любой момент может утешить зрителя, погрузив его в атмосферу добра и очарования. ВВС рекомендует подготовить для просмотра тёплый плед,
побольше печенья или попкорна, и насладится лучшими кинокартинами, способными подарить море позитивных эмоций.
«Цилиндр», США, 1935 год
Что может быть более воодушевляющим в трудные времена, чем увидеть на экране людей, у которых попросту нет никаких проблем? Фильм Марка Сэндрича на протяжении вот уже 85 лет является одним из самых популярных и цитируемых. Почти два часа зритель сможет с удовольствием наблюдать за приключениями героев, единственной проблемой которых является их собственная любовь. Ну и возникающие нелепые и смешные ситуации, которые с лёгкостью преодолеваются. Слегка ироничный взгляд на высшее общество наполняет картину невероятной атмосферой, а великолепная
игра актёров и потрясающая музыка помогут надолго сохранить хорошее настроение.
«Поющие под дождем», США, 1953 год
Совершенно потрясающий и позитивный фильм режиссёров Стэнли Донена и Джина Келли, наполненный старыми песнями, написанными в своё время для бродвейских постановок.
Это картина о жизни и любви, о дружбе и о времени.
На протяжении 100 минут, пока длится фильм, зрителю гарантированы положительные эмоции и не сходящая с лица улыбка.
«Телефон пополам» («Интимный разговор»), США, 1959 год
Совершенно очаровательная мелодраматическая комедия Майкла Гордона даёт возможность в полной мере ощутить атмосферу середины ХХ века, почувствовать ритм рок-н-ролла, буквально захватившего мир, насладиться искренними чувствами героев. А после
того, как экран погаснет, захочется обнять близкого человека и снова признаться ему в любви.
«Защитник», США, 2012 год
В фильме Боаза Якина добро обязательно победит зло, а девочка, обладающая суперспособностями, непременно будет спасена от всех мафий мира, полиции
и высоких чиновников. Ведь рядом с маленькой Мэй находится Люк Райт. И пусть он давно живёт на улице и внешне не слишком похож на супермена, но именно он и станет для Мэй настоящим защитником.
«Шпион, который меня любил», Великобритания, 1977 год
Что может быть лучше, чем отвлечься от проблем, связанных
с коронавирусом, и в очередной раз насладиться фильмом, в которой почти всемогущий Джеймс Бонд спасает мир от вселенского зла? Тем более, что в этот раз ему помогает очаровательная русская разведчица. Вместе они не только спасают человечество, но ещё и дарят зрителям красивую историю любви.
«Это – Spinal Tap», 1984 год
Эта музыкальная комедия Роба Райнера точно заставит зрителя позабыть обо всех проблемах и на протяжении полутора часов наслаждаться музыкой, наблюдать
за приключениями участников рок-группы и хохотать до слёз над нелепыми ситуациями, происходящими с героями. Кроме того, эта картина – настоящий шедевр, целая эпоха для любителей рок-музыки.
«Пираты! Банда неудачников», Великобритания, США, 2012 год
Мультипликационный фильм Питера Лорда и Джеффа Ньюитта – это великолепная экранизация серии романов Гидеона Дефо. Яркие герои и искромётный юмор создавались в расчёте не только на детскую аудиторию, а вся история получилась настолько весёлой и захватывающей, что от неё просто невозможно оторваться. Мультфильм заставляет задуматься о том, что даже самые сложные ситуации не бывают безвыходными. Особенно,
если рядом есть настоящие друзья.
«Праздничный обед жарким летом», Италия, 2008 год
Очаровательная комедия Джованни Ди Грегорио получилась очень трогательной. Она повествует о мужчине, который должен позаботиться о своей пожилой матери и ещё нескольких леди преклонного возраста в то время, как многие уехали в Рим на праздник
Феррагосто. В течение 75 минут, пока длится фильм, зритель может вспомнить о том, как важны забота и понимание для людей старшего поколения. Может быть, после этой картины захочется позвонить своим родителям и сказать о своей любви к ним.
«Перемотка», Великобритания, Франция, США, 2008 год
Мишель Гондри снял очень душевную и трогательную комедию, наполненную глубоким смыслом, и в то же время лёгкую и светлую. Это настоящая семейная комедия, сентиментальное ретро об эпохе 1990-х. Здесь нет напряжённого сюжета и какой-то особой динамики. Тем не менее, в минуты грусти обязательно захочется снова включить «Перемотку» и оказаться в компании
мусорщика Джерри и его друга Майкла, работающего в прокате.
«ВАЛЛ·И», США, 2008 год
«Любовь – это дело техники!» - именно так звучит слоган удивительного мультфильма Эндрю Стэнтона. Это трогательная и очень искренняя история о любви непременно одарит зрителей зарядом позитивных эмоций, и, может быть, кого-то заставит поверить в чудеса, разбудив того самого ребёнка, который живёт в каждом из нас.источник
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