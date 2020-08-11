8 новых сериалов про необыкновенных и сильных женщин

«Неортодоксальная», режиссер Мария Шрадер
Unorthodox, Netflix «Неортодоксальная: одиозный отказ от хасидских корней» — так называется книга еврейской писательницы Деборы Фельдман, на которой основан новый мини-сериал, вышедший 26 марта. Это смелая и вдохновляющая история о девушке, которая бежит из нью-йоркской ортодоксальной общины иудеев в Берлин для того, чтобы заниматься любимым, но неодобряемым в общине делом — музыкой. Сериал поднимает много сложных тем. В его фокусе: положение женщины в ортодоксальном религиозном сообществе, запрет на образование, работу и какую-либо самореализацию (женщинам не разрешают читать даже Тору), отсутствие представления о современном мире (члены общины не умеют пользоваться смартфоном и интернетом), строгая регламентация внешнего вида, отношение евреев к Германии и понятие «немецкий еврей». Община культивирует травму Холокоста из поколения в поколение, по сути, не давая молодым жить в мирное время. Героине, которую блестяще играет 24-летняя актриса из Израиля Шира Хаас, приходится улететь на другой континент, чтобы найти свое призвание и понять, по каким законам она хочет строить жизнь. Интересно, что половина сериала снята на идише, половина — на английском.
«Мадам Си Джей Уокер», режиссеры Димэйн Дэвис, Кэйси Леммонс
Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, Netflix Стриминговая платформа, очевидно, запланировала целую серию фильмов и сериалов, посвященных женщинам различных рас, национальностей, культур и профессий, выбирая актрис с оригинальной, нестандартной внешностью на главные роли. Еще один мини-сериал, который можно смело рекомендовать к просмотру, посвящен первой американской женщине-миллионеру Мадам Си Джей Уокер. Это история темнокожей прачки, которая открыла производство и продажу средств для волос специально для афроамериканок. Страстная увлеченность делом и непоколебимая решительность помогают ей добиться успеха и встать в один ряд с Рокфеллером и Фордом — именно об этом Сара и мечтала в самом начале своей карьеры. Лауреат «Оскара» актриса Октавия Спенсер создает образ настойчивой, уверенной в себе женщины из самых низов, которая может мыслить широко и ставить перед собой самые несбыточные цели, целенаправленно воплощая их в жизнь. В конце понимаешь — не важно даже, что ты продаешь, и чем занимаешься, важен твой характер, решимость и готовность добиться успеха.
«И повсюду тлеют пожары», режиссеры Линн Шелтон, Майкл Уивер
Little Fires Everywhere, Hulu Март, по-видимому, стал месяцем экранизаций: на стриминговой платформе Hulu вышел сериал по одноименному бестселлеру Селесты Инг о двух женщинах из разных миров Америки конца 90-х, которым, в конечном итоге, удается найти общий язык. Главные роли исполнили Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон, они же — его продюсеры. В небольшой городок Шейкер-Хайтс в штате Огайо приезжает творческая натура, художница Миа Уоррен, она живет по своим собственным правилам, что очень сильно тревожит сложившийся уклад провинциального городка, а в особенности, миссис Ричардсон, этакую «старшую по подъезду» на американский манер. Уизерспун здесь выступает в своей традиционной роли правильной жены и матери, которая чересчур внимательно следит за порядком не только в своей семье. Картина держит в напряжении благодаря актерскому дуэту, детективному сюжету и, в какой-то степени, отсылкам к «Большой маленькой лжи».
«Разрабы», режиссер Алекс Гарленд
Devs, Hulu Еще один успешный мини-сериал Hulu — технотриллер от создателя фильмов «Аннигиляция» и «Из машины», создан в лучших традициях этого жанра. В центре повествования — программист Лили Чан в исполнении японской актрисы Сонои Мидзуно. Лили работает в сердце технологической Америки, Сан-Франциско, в компании под названием Amaya. Героиня считает, что ее руководство виновно в исчезновении, а возможно, и гибели ее молодого человека. Она сама берется за расследование и находит секретное подразделение компании, которое называется Devs. Лили пытается понять, чем оно занимается, и как связано с таинственным исчезновением ее бойфренда. Сложный, запутанный сюжет, смена жанров и углов повествования, саспенс и атмосфера тревожности, заражающая зрителя, — все это есть в новом сериале Гарленда.
«Меломанка», режиссер Джеффри Рейнер и другие
High Fidelity, Hulu Вдохновительницей, продюсером и исполнительницей главной роли в этом проекте выступила Зои Кравиц. Она сама нашла книгу Ника Хорнби «Hi-Fi», написанную в 1995 году, переписала под себя сценарий, в котором превратила главного героя в героиню, и прекрасно реализовала свой замысел на экране. В центре истории — владелица магазина виниловых пластинок, доставшегося ей от отца, меломанка Роб. Она буквально помешана на музыке, считает, что с ее помощью можно конструировать свое настроение и свою жизнь. Незадолго до Дня всех влюбленных Роб бросает парень, и она пытается осознать, что же все-таки с ней не так и не так ли… В соответствии с названием, а также вкусами своей музыкальной семьи, Зои вместе с создателями фильма, наполнила его огромным количеством хорошей музыки разных жанров и исполнителей от Джимми Хендрикса и Дэвида Боуи до Селин Дион и Стиви Уандера. Есть и оригинальный саундтрек, записанный шотландским актером и певцом Томасом Доэрти.
«Убивая Еву», режиссер Дэймон Томас и другие
Killing Eve, BBC Третий сезон сериала о взаимном притяжении агента Ми5 Евы Поластри и наемной убийцы Вилланель выходит на экраны в апреле. В 2019 году сериал получил сразу три премии BAFTA: «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса» (Джоди Комер) и «Лучшая актриса второго плана» (Фиона Шоу). Ироничный триллер основан на серии книг британского писателя Люка Дженнингса. Смена гендерных ролей в традиционно мужском жанре, где маньяка и детектива обычно играют мужчины, оригинальные характеры двух главных героинь, их обаяние и актерская игра — все это и делает «Убивая Еву» сериалом, нового сезона которого ждут с нетерпением.
«Мне это не нравится», режиссер Джонатан Энтуисл
I Am Not Okay with This, Netflix Снятый в лучших традициях сериалов «Половое воспитание», «Очень странные дела» и «Конец гребаного мира», новый сериал Netflix основан на комиксе Чарльза Форсмана. Он рассказывает о самой обыкновенной девочке-подростке Сидни, которая обладает необычными способностями. Причем обнаруживает она это не сразу, а в вихре школьных проблем, трудностей общения со сверстниками и трудностях сексуальной идентификации. Отец Сидни покончил жизнь самоубийством, что, без сомнения, нанесло ей большую травму. Обнаружив способности к телекинезу, героиня начинает изучать себя и пытается понять причину смерти отца.
«Как ты смеешь», режиссер Джейми Трэвис
Dare Me, USA Сериал основан на одноименном молодежном романе американской писательницы, автора триллеров и детективов Меган Эбботт, которая также выступила продюсером проекта. Это история о девушках-чирлидерах, подругах Бет и Эдди, которые пытаются найти общий язык с новым тренером, устанавливающем свои правила. Все это происходит на фоне страшного убийства, которое совершается в небольшом захолустном городке, где живут девушки. Из подруг они вдруг становятся соперницами и соперничество это длится всю жизнь.
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