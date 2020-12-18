25 цитат Оскара Уайльда — самого остроумного человека всех времен
Некоторых классиков никогда не перестанут цитировать, и один из них — Оскар Уайльд. Эстет, эпатажный писатель, искусный рассказчик и мастер афоризмов, он поражал читателей и собеседников умением придать мысли предельно краткую законченную форму. А еще он прекрасно владел универсальным языком сарказма.
Cчитаем, что многие высказывания Уайльда отлично характеризуют людей XXI века.
Всё, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению.
Мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас.
Я вовсе не хочу знать, что говорят за моей спиной, — я и без того о себе достаточно высокого мнения.
Я всегда очень дружески отношусь к тем, кто мне безразличен.
В жизни есть только две настоящие трагедии. Одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь.
Будь собой. Прочие роли уже заняты.
Я слышал столько клеветы в Ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы — прекрасный человек!
У меня очень непритязательный вкус — достаточно самого лучшего.
Никогда не любите того, кто относится к вам, как к обычному человеку.
Прощайте врагов ваших — это лучший способ вывести их из себя.
Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого.
Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.
О любви писать выгодно, на неё большой спрос.
Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным.
Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой.
Как сказал одни остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.
Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет, а чувство юмора — чтобы утешить тем, что у него есть.
Эгоизм не в том, что человек живет как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам.
Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг, — это удовольствие.
Терпеть не могу логики, она всегда банальна и нередко убедительна.
Работа — последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет делать.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
В Америке, в Скалистых горах, я видел единственный разумный метод художественной критики. В баре над пианино висела табличка: «Не стреляйте в пианиста — он делает все, что может».
Лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми.
Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
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