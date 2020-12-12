Пятидневная война 2008 года: зачем Грузия её начала

Агрессивные планы Грузии

Согласно российской версии, целью правительства Михаила Саакашвили было полностью уничтожить непризнанные республики на бывшей территории Грузинской ССР, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества приковано к Олимпийским играм в Пекине. Дело могло дойти до этнической чистки, о чем, в частности, заявлял президент Южной Осетии Эдуард Кокойты.

Вторжение 58-й армии РФ, начавшееся после убийства российских миротворцев, фактически спасло осетин от геноцида, или, по крайней мере, от утраты независимости.

По словам же представителей Абхазии, грузины планировали десантироваться в Сухуми, одновременно начав продвижение к городу через Кодорское ущелье, предварительно уничтожив абхазские формирования.

По данным журнала Spiegel, утром 7 августа грузины, сосредоточили на рубежах непризнанной республики Южная Осетия группировку из 12 тыс.

человек и 75 танков.

Если власти Грузии действительно планировали такие действия, то они опирались на удачный исторический прецедент — операции «Молния» и «Буря» в бывшей Югославии. В 1995 году Хорватия ликвидировала на своей территории республику Сербская Краина, существовавшую уже 4 года. Военные действия закончились исходом сербов из Хорватии.