Пятидневная война 2008 года: зачем Грузия её начала

Агрессивные планы Грузии
Согласно российской версии, целью правительства Михаила Саакашвили было полностью уничтожить непризнанные республики на бывшей территории Грузинской ССР, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества приковано к Олимпийским играм в Пекине. Дело могло дойти до этнической чистки, о чем, в частности, заявлял президент Южной Осетии Эдуард Кокойты.
Вторжение 58-й армии РФ, начавшееся после убийства российских миротворцев, фактически спасло осетин от геноцида, или, по крайней мере, от утраты независимости.
По словам же представителей Абхазии, грузины планировали десантироваться в Сухуми, одновременно начав продвижение к городу через Кодорское ущелье, предварительно уничтожив абхазские формирования.
По данным журнала Spiegel, утром 7 августа грузины, сосредоточили на рубежах непризнанной республики Южная Осетия группировку из 12 тыс.человек и 75 танков.
Если власти Грузии действительно планировали такие действия, то они опирались на удачный исторический прецедент — операции «Молния» и «Буря» в бывшей Югославии. В 1995 году Хорватия ликвидировала на своей территории республику Сербская Краина, существовавшую уже 4 года. Военные действия закончились исходом сербов из Хорватии.
Российский сценарий
Согласно альтернативной группе версий, война была целенаправленной акцией России, готовившейся, возможно, не один год. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что вслед за нарушением режима прекращения огня со стороны осетинских сил должно было сразу же последовать вторжение российских войск. В 2009 году власти в Тбилиси даже представили рассекреченные данные радиоперехватов, свидетельствующие о том, что российская бронетехника вошла в Рокский тоннель еще утром 7 августа. Это вызвало замешательство у южноосетинских пограничников, которые после консультаций с начальством не стали мешать русским военным.
Михаил Саакашвили начинал отсчет «российской агрессии» с того момента, когда корабли ВМС России вышли с базы в Севастополе и направились на юго-восток — это произошло за 6 дней до войны.
Целью русских, как утверждают сторонники данной версии, был полный захват Грузии, свержение правительства в Тбилиси, пришедшего к власти в результате «революции роз», а также расчленение страны и недопущение ее в блок НАТО.
Впрочем, в первые часы конфликта грузины не упоминали ни о каком российском вмешательстве. Командующий грузинскими миротворцами генерал Мамука Курашвили утверждал в эфире телеканала «Рустави-2», что «грузинские силовые структуры» после провала переговоров решили восстановить «конституционный порядок» в Цхинвальском регионе. Это заявление российские СМИ транслировали с раннего утра 8 августа. Кроме того, на момент начала столкновений Курашвили сохранял связь с российскими миротворцами, которых предостерег от вмешательства в ситуацию. Примечательно, что впоследствии генерал за свои слова получил выговор от высшего руководства Грузии.
Американский сценарий
Наконец, еще одна версия, озвученная, в частности, бывшим спикером российской Госдумы Борисом Грызловым, сводится к тому, что Грузию подначивали на агрессию неоконсерваторы из американской республиканской партии во главе с вице-президентом Диком Чейни. Их целью было начать «холодную войну» с Россией в медиапространстве, чтобы тем самым добавить очков в предвыборной гонке своему кандидату — сенатору Джону Маккейну, который в итоге в ноябре 2008 года проиграл Бараку Обаме.
Отметим, что Южная Осетия и Абхазия, в отличие от Крыма, не вошли в состав России, а их политическое будущее остается неопределенным.
Тимур Сагдиев
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