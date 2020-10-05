Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором супружеская пара из Сент-Луиса (США) направила оружие на толпу протестующих, которые проникли на их территорию. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни поддерживают мужчину и женщину, пожелавших защитить свой дом, другие же возмущены, как те посмели направить оружие на «мирных» демонстрантов. Нас же в этой истории заинтересовали не споры, а мотивы супругов, которые так отчаянно бросились защищать особняк. Оказывается, у дома есть своя история, а хозяева потратили 30 лет на его реставрацию.











В 1988 году пара молодых адвокатов Марк и Патриция Макклоски (McCloskey) купили особняк в Сент-Луисе, штат Миссури. Дом был в плачевном состоянии, но с богатой историей. Супруги говорят, что были слишком молоды и наивны, чтобы понимать, на что они подписались, собираясь восстановить огромный особняк. Спустя 30 лет дом выглядит потрясающе. Все началось с того, что в начале ХХ века владелец пивоваренного завода Адольф Буш, отмечая с супругой 50-летие совместной жизни, выделил своим детям круглую сумму денег с требованием построить каждому дом. Сын построил для себя ферму, одна дочь – дом на Пятой авеню, вторая отправилась на историческую родину в Баварию и построила там замок.

Третья дочь Анна решилась на строительство особняка в стиле эпохи Возрождения.Хозяйка будущего дома загорелась идеей построить один из самых роскошных домов на Среднем Западе . Для этой цели в 1909 году она наняла архитекторов из фирмы Haynes & Barnett. Томас Барнетт оправил своих сотрудников в Рим и Флоренцию. Они провели там 2 года, изучая архитектуру итальянских палаццо эпохи Ренессанса. Уже в 1912 году хозяйка устроила первый бал в своем новом доме. Эта информация достоверно известна, т.к. супруги Маклосски в 1990 году встречались с дочерью Анны Одри Фауст Уоллес.После того, как в 1935 году Анна умерла, особняк десятилетие простоял нетронутым. Потом же у него появились новые хозяева. Они были далеки от благоговения перед мраморным полом, резными лестницами, сложной лепниной. Если вдруг решали что-то подновить, то просто закрашивали все краской. Когда в 1988 году Маклосски приобрели особняк, снаружи он был цвета сигаретного пепла, мраморная облицовка покрыта слоем смога. Внутри убранство напоминало дом с привидениями . Дочка первой хозяйки Одри (на тот момент ей было уже около 90 лет) отдала супругам фотографии дома, каким он был в начале ХХ века. По ним можно было проследить оригинальную мебель и предметы искусства.Пока в доме шли реставрационные работы, Маклосски по антикварным магазинам искали мебель. В основном они заменяли предметы интерьера, но им также удалось найти и оригинальную мебель, которая стояла в доме почти 100 лет назад. Марк говорил, что поиски предметов декора по всему миру были похожи на приключения. Так, домой «вернулся» шкаф 1560 года, а также картина «Портрет Энтони ван Опсталя» (Portrait of Anthony van Opstal) Энтони ван Дейка, ок. 1632 года.Сегодня Марку и Патриции Маклосски уже по 60 лет. Реставрация особняка стала для них делом всей жизни. Именно поэтому они ни секунды не колебались , когда понадобилось защитить свое имущество.Ограда, которую сломали демонстранты. | Фото: pbs.twimg.com.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: