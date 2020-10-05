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Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором супружеская пара из Сент-Луиса (США) направила оружие на толпу протестующих, которые проникли на их территорию. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни поддерживают мужчину и женщину, пожелавших защитить свой дом, другие же возмущены, как те посмели направить оружие на «мирных» демонстрантов. Нас же в этой истории заинтересовали не споры, а мотивы супругов, которые так отчаянно бросились защищать особняк. Оказывается, у дома есть своя история, а хозяева потратили 30 лет на его реставрацию.

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

В 1988 году пара молодых адвокатов Марк и Патриция Макклоски (McCloskey) купили особняк в Сент-Луисе, штат Миссури. Дом был в плачевном состоянии, но с богатой историей. Супруги говорят, что были слишком молоды и наивны, чтобы понимать, на что они подписались, собираясь восстановить огромный особняк. Спустя 30 лет дом выглядит потрясающе. Все началось с того, что в начале ХХ века владелец пивоваренного завода Адольф Буш, отмечая с супругой 50-летие совместной жизни, выделил своим детям круглую сумму денег с требованием построить каждому дом. Сын построил для себя ферму, одна дочь – дом на Пятой авеню, вторая отправилась на историческую родину в Баварию и построила там замок.

Третья дочь Анна решилась на строительство особняка в стиле эпохи Возрождения.

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Хозяйка будущего дома загорелась идеей построить один из самых роскошных домов на Среднем Западе. Для этой цели в 1909 году она наняла архитекторов из фирмы Haynes & Barnett. Томас Барнетт оправил своих сотрудников в Рим и Флоренцию. Они провели там 2 года, изучая архитектуру итальянских палаццо эпохи Ренессанса. Уже в 1912 году хозяйка устроила первый бал в своем новом доме. Эта информация достоверно известна, т.к. супруги Маклосски в 1990 году встречались с дочерью Анны Одри Фауст Уоллес.

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

После того, как в 1935 году Анна умерла, особняк десятилетие простоял нетронутым. Потом же у него появились новые хозяева. Они были далеки от благоговения перед мраморным полом, резными лестницами, сложной лепниной. Если вдруг решали что-то подновить, то просто закрашивали все краской. Когда в 1988 году Маклосски приобрели особняк, снаружи он был цвета сигаретного пепла, мраморная облицовка покрыта слоем смога. Внутри убранство напоминало дом с привидениями. Дочка первой хозяйки Одри (на тот момент ей было уже около 90 лет) отдала супругам фотографии дома, каким он был в начале ХХ века. По ним можно было проследить оригинальную мебель и предметы искусства.

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Пока в доме шли реставрационные работы, Маклосски по антикварным магазинам искали мебель. В основном они заменяли предметы интерьера, но им также удалось найти и оригинальную мебель, которая стояла в доме почти 100 лет назад. Марк говорил, что поиски предметов декора по всему миру были похожи на приключения. Так, домой «вернулся» шкаф 1560 года, а также картина «Портрет Энтони ван Опсталя» (Portrait of Anthony van Opstal) Энтони ван Дейка, ок. 1632 года.

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Сегодня Марку и Патриции Маклосски уже по 60 лет. Реставрация особняка стала для них делом всей жизни. Именно поэтому они ни секунды не колебались, когда понадобилось защитить свое имущество.

Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

Ограда, которую сломали демонстранты. | Фото: pbs.twimg.com.

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Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантов

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Дом супругов из США, который они защищали от демонстрантовПодписаться на мой Instagram

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