Почему вы все время хотите есть

Ожирение уже давно перестало быть проблемой пресыщенных и ленивых обывателей американской глубинки. Тому виной, отчасти, ритм жизни современного человека — времени грамотно спланировать свой рацион попросту не хватает. Недостаток необходимых организму питательных веществ, вкупе с вечной депривацией сна и стрессовыми ситуациями, провоцирует постоянное чувство голода. Мы расскажем вам, как решить эту неприятную проблему.









Недостаток сна

Выбор завтрака

Обезвоживание

Уровень стресса

Длинные перерывы

Реклама еды

Дефицит белка