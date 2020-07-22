Польза микроприключений в нашей жизни

Когда далекие странствия кажутся неоправданно дорогими и отнимающими чересчур много времени, а обыденность будней сводит с ума, на помощь придут микроприключения. Пусть вы не готовы еще к восхождению на Эверест или к пешему походу по Азии или Африке, в своем родном местечке тоже есть чем заняться.
Странные события время от времени случаются с каждым из нас, но дело в том, что мы не хотим втягиваться в приключение и спешим скорее избавиться от всего необычного. И совершенно напрасно: небольшая встряска позволяет сменить заезженную пластинку своей жизни и взглянуть на мир по-новому. Даже если с вами редко что-то случается, устройте себе авантюру самостоятельно. Мы решили подкинуть пару идей, с чего можно начать свой путь в мир приключений.
Ночевки на природе
Начните с небольшой ночной прогулки под луной по своим любимым местам. В следующий раз выезжая за город, выберите какое-нибудь живописное место и заночуйте там. Да, на следующий день вы вряд ли будете очень продуктивным на работе, зато вы будете еще долго вспоминать с улыбкой, как встречали рассвет, лежа в спальнике на опушке леса.
Делайте перерывы
Многие из нас склонны к черной меланхолии и депрессиям из-за монотонного образа жизни. Чтобы побороть свое плохое настроение, делайте решительные перерывы. Если вам кажется скучным фильм, что вы смотрите в кинотеатре или занудный собеседник действует вам на нервы – не бойтесь сбросить оковы скуки. Наша работа и свободное время должны быть сопряжены с трудностями, напряжением, но никак не со скукой.
Идите на риск
Это не призыв к нарушениям закона или жестким потасовкам в баре, а лишь предложение немного добавить остроты в свою жизнь. Мы слишком привыкли оберегать себя от любых неприятностей, перестраховываться везде, где только можно. Это делает нашу жизнь довольно пресной. Устраивайте пари с другими по мелочам, и старайтесь в них победить, успевайте все делать в последний момент и не составляйте себе жесткого расписания.
Экстрим
Современные развлечения, содержащие в себе толику риска, очень популярны именно по причине своей рискованности. Даже если вы дико боитесь экстремальных развлечений, переборите себя. Расскажите как можно большему числу знакомых, что вы собираетесь прыгнуть с парашютом или заняться рафтингом. Вам ничего другого не останется, кроме как выполнить задуманное.
Творите свою историю
У всех нас есть знакомые, которых можно слушать бесконечно. Они способны так рассказать о событиях, произошедших с ними, что слушать их не иначе, как с открытым ртом, просто невозможно. Берите с них пример и творите свою собственную историю. На каждое случайное событие, происходящее с нами, можно придумать рассказ, и пусть даже ваша повесть будет немного отличаться от действительности, главное, что вы можете поделиться ей с другими и почувствовать себя тем, с кем постоянно происходят приключения.
Всегда говори «да»
Подобно герою одноименного фильма, принимайте любое обращенное к вам предложение. Пойти на вечеринку к человеку, которого вы никогда в жизни не видели? Конечно, в чем вопрос. Рискнуть отведать пищу совершенно незнакомой кухни? Легко. Не бойтесь пробовать все новое, в пределах разумного, конечно.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии