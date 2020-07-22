Польза микроприключений в нашей жизни

Когда далекие странствия кажутся неоправданно дорогими и отнимающими чересчур много времени, а обыденность будней сводит с ума, на помощь придут микроприключения. Пусть вы не готовы еще к восхождению на Эверест или к пешему походу по Азии или Африке, в своем родном местечке тоже есть чем заняться.



Странные события время от времени случаются с каждым из нас, но дело в том, что мы не хотим втягиваться в приключение и спешим скорее избавиться от всего необычного. И совершенно напрасно: небольшая встряска позволяет сменить заезженную пластинку своей жизни и взглянуть на мир по-новому. Даже если с вами редко что-то случается, устройте себе авантюру самостоятельно. Мы решили подкинуть пару идей, с чего можно начать свой путь в мир приключений.









Ночевки на природе

Делайте перерывы

Идите на риск

Экстрим

Творите свою историю

Всегда говори «да»