10 лайфхаков, которые помогут вам не заболеть осенью

Стирайте вещи в горячей воде

Иногда в целях экономии электричества мы стираем одежду при пониженной температуре. Но врачи утверждают: в разгар микробных атак температура воды в стиральной машине должна быть не меньше 40 градусов (если, конечно же, вещь не нуждается в деликатной стирке).

Только при такой температуре микробы, которые цепляются за одежду в общественных местах, могут погибнуть.

Ешьте меньше сладкого

Исследования, проведенные в Университете Лома Линды (Калифорния, США), показали, что у людей, которые съедали в день по 100 грамм сахара (включая сахар в напитках, выпечке и других продуктах), заметно снижался иммунитет.

Это связано с тем, что от большого количества сладостей клетки-фагоциты частично теряют способность уничтожать микробы. В среднем это явление наблюдается около 5 часов после употребления сладкого, поэтому, если как раз в этот период вы столкнетесь с зараженным человеком, вам крупно не повезет.

Используйте вместо салфеток и антисептика мыло и воду

Многие ошибочно полагают, что антисептические средства способны защитить от вирусов. На самом деле, даже те санитайзеры, которые содержат 80% спирта, не могут очистить руки от всех возбудителей простуды и гриппа, попадающих на них, когда мы дотрагиваемся до поручней в общественных местах, ручек дверей и так далее.

Самое надежное средство защиты — мыло и вода! Возвращаясь с улицы, обязательно мойте руки с мылом. Также эту процедуру рекомендуется повторять в течение дня.

Занимайтесь спортом, но без перегрузок

Фитнес, простая ходьба или работа по дому способствуют повышению иммунной системы. Однако исследования ученый Университета Лафборо (Англия) показали, что интенсивные тренировки, наоборот, подавляют иммунные реакции. Это связано с тем, что при тяжелых нагрузках в организме происходит выброс стрессовых гормонов, и организм бросает все свои ресурсы на восстановление.

Держите нос в тепле

Еще наши бабушки говорили нам, как важно держать в тепле ноги, но врачи утверждают: одна из главных причин, почему мы чаще болеем осенью и зимой — переохлаждение носа. Именно через него инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, проникают внутрь. А из-за снижения температуры, замедляется кровообращение, в результате чего к месту встречи с микробами проникает меньше защитных иммунных клеток крови.

Восполняйте недостаток витамина D

При недостаточном уровне витамина D в организме заметно снижается выработка веществ, стимулирующих иммунную систему. Риск подхватить какую-либо инфекцию увеличивается втрое! Чтобы избежать этого, употребляйте как можно больше продуктов, богатых витамином D, например, яйца, печень трески, жирную рыбу, кисломолочную продукцию.

Спите не меньше 8 часов

Раньше мы подробно рассказывали, почему так важно спать именно 8 часов. Теперь к доводам в пользу такого режима отдыха присоединились и ученые из Йельского университета. В ходе исследования им удалось установить, что при недостатке сна нарушается работа гена TLR-9, отвечающего за иммунитет. Люди, которые спят меньше 7-ми часов в сутки, в три раза больше рискуют подцепить простуду, чем те, кто нормально высыпаются.

Промывайте нос солевым раствором

Исследования Пенсильванского университета подтвердили эффективность солевых «душей» в профилактике вирусных заболеваний. Дело в том, что промывание носа такими растворами помогает снижать количество микробов, не позволяя им закрепляться в носовой полости. Из-за этого вирус не может размножаться и проникать внутрь организма.

Соблюдайте «правило двух сидений»

Австралийские ученые выяснили, что риск заразиться гриппом возрастает в разы, если вы находитесь на расстоянии ближе двух рядов сидений к разносчику инфекции. Поэтому, находясь в общественном транспорте, кино или кафе, старайтесь отсаживаться как можно дальше от людей с явными признаками болезни (кашель, насморк и так далее).

Реже пожимайте руки

В сезон простуд это популярное приветствие может быть опасным, ведь соприкасаясь руками с другими людьми, вы получаете их микробы. Естественно, через кожу вирус не передается, но большинство людей так или иначе дотрагиваются до глаз, чешут нос, прикладывают руки к лицу и так далее. Вместо этого лучше используйте другой способ приветствия, ну либо мойте руки с мылом после каждого рукопожатия.

А у вас есть какие-то секреты спасения от простуды?