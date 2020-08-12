10 жутких животных, которые, слава Богу, вымерли!

За время существования животного царства на нашей планете доминировали порой настолько ужасные хищники, что одного лишь взгляда на них достаточно, чтобы поблагодарить природу за их вымирание. Страшные, кровожадные гиганты встречались как среди животных, обитавших на суше, так и среди птиц и водоплавающих рептилий. И вот некоторые из них.
Мегистотерий
Один из крупнейших наземных хищников — мегистотерий. Этот крайне опасный зверь достигал 4 метров в длину и мог весить до 1400 килограммов.
Фороракосовые
Их также называли ужасными птицами. Они не умели летать, но могли развивать скорость, подобную современному гепарду. И это при трехметровой высоте и массе в полтонны. Страшно представить.
Геликоприон
Эта жуткая рептилия с острой зубной спиралью жила на Земле 318-359 миллионов лет назад. Разные размеры окаменелостей этого хищника не позволяют ученым предположить точную величину геликоприона, цифры разнятся от 2-3 до 9-12 метров.
Сумчатый саблезубый тигр
Такой необычайно опасный хищник, как сумчатый саблезубый тигр, появился в природе в эпоху миоцена и был прирожденным охотников. По мнению исследователей, его огромные клыки росли на протяжении всей жизни.
Гигантопитек
Гигантопитеки на первый взгляд производят впечатление довольно милого животного. Но это не так. Они обладали огромной силой, а их рост составлял около трех метров. Жили эти обезьяны в лесах Вьетнама, Китая и Индии и вымерли около 300 тысяч лет назад.
Кетцалькоатль
Огромный птерозавр, чей размах крыльев достигал 11 метров, был крупнейшим летающим животным в мире. Предполагается, что он питался рыбой и падалью, благодаря своему острому зрению высматривая добычу с воздуха.
Эндрюсарх
23 миллиона лет назад началась эпоха миоцена. Рептилии перестали быть господствующим классом, и их место заняли млекопитающие. Эндрюсарх был самым большим из всех известных хищных млекопитающих, когда-либо обитавших на суше. Длина его тела равнялась 4 метрам, а длина черепа достигала практически одного метра, весил он при этом около 1800 килограммов.
Ракоскорпион
Это крупное морское чудовище похоже на смесь омара и скорпиона. Поначалу они обитали на мелководье морей, но затем перебрались жить в пресную воду.
Дунклеостей
Гигантская панцирная рыба, у которой вместо зубов были две пары острейших костных пластин. Весил дунклеостей порядка 4 тонн и поедал самых разных рыб — от акул до собственных родственников.
Аргентавис
Как предполагают ученые, эта величественная птица обитала в Аргентине порядка 6 миллионов лет назад. Весила она около 70 килограммов, а размах ее крыльев составлял 7 метров. Аргентавис умел хорошо планировать в воздухе и мог развить скорость до 240 км/ч.
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