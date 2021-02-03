Для чего на пивных кружках в Средние века крепились крышечки

Рассматривая сегодня антикварные пивные кружки времен Средневековья, можно заметить две вещи: во-первых, на них в большинстве случаев предусмотрены крышечки, а во-вторых, они больше походят на произведение искусства, нежели на посуду для не самого аристократичного напитка. Вот только далеко не каждый знает, что причина такого внешнего вида пивных кружек отнюдь не в желании лицезреть прекрасное. Все дело в том, что того требовали...тогдашние санитарные нормы, установленные законом.
Больше похоже на скульптуру, чем на кружку для пива. /Фото: mag.fanatic.beer
В это трудно поверить, но антиквары и коллекционеры настоящего существованию столь изящной тары для пива обязаны...эпидемии. Речь идёт о печально известной пандемии бубонной чумы в Европе. Она возникла в начале 14-го столетия, а ее жертвами в общей сложности стали порядка 25 000 000 человек.
Долгое время считалось, что единственными переносчиками опасного заболевания являются грызуны и насекомые. Однако результаты исследований показали, что среди причин заражения также можно найти и употребление воды из загрязненных источников.
Оказывается, дело было не только в крысах. /Фото: nauka.tass.ru
Когда об этом стало известно, по Европе начали распространяться запреты на потребление воды. Поэтому населению приходилось искать другие, более безопасные напитки для утоления жажды. И если аристократия довольствовалась вином, то у бедняков едва ли не единственным вариантом оставалось пиво.
Соответственно, за неимением других вариантов произошло резкое увеличение объёмов потребления пива как у взрослого населения, так и среди маленьких детей.
Употребление пива стало чуть ли не повсеместным. /Фото: winestyle.ru
Однако и этого для того, чтобы уберечь людей от заражения, оказалось недостаточно. Так, германские княжества Священной Римской империи издали закон, который обязывал производителей выпускать на рынок тару для изготовления и хранения еды только с крышками.
Такая мера должна была стать защитой от нежелательного контакта переносчиков заразы с едой. А, учитывая тогдашнюю ситуацию с водой, закон этот в большей мере коснулся именно пивной тары. С того момента кружки с крышками начали производить повсеместно.
После издания закона большая часть посуды получила крышечки. /Фото: altavina.ru
Вариаций кружек появилось множество, первоначально стали распространяться оловянные кружки, позже появились керамические варианты с накладными оловянными крышками, а уже в 17-м веке пивная кружка стала получила огромное значение - она стала частью статуса человека.
Расширился и ассортимент материалов для изготовления кружек: их стали производить из стекла, хрупкого хрусталя и фарфора, появились даже варианты из слоновой кости и серебра.
Обычную кружку превращали в настоящее произведение искусства. /Фото: livemaster.com
Особое внимание начали уделять дизайну крышек. Их стали превращать в настоящие произведения искусства. Крышечки инкрустировали драгоценными камнями, на них вырезали скульптуры из кости, а также делались гравировки.
Популярность их оказалась настолько большой, что разные кружки стали делать даже для разных видов деятельности и занятий. Например, за обедом использовали одну тару, а на рыбалке - другую. В общей же сложности на столах европейцев кружки с крышками продержались довольно долго - лишь в двадцатом веке их популярность стала угасать.
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