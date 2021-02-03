Для чего на пивных кружках в Средние века крепились крышечки

Больше похоже на скульптуру, чем на кружку для пива. /Фото: mag.fanatic.beer

Оказывается, дело было не только в крысах. /Фото: nauka.tass.ru

Употребление пива стало чуть ли не повсеместным. /Фото: winestyle.ru

После издания закона большая часть посуды получила крышечки. /Фото: altavina.ru

Обычную кружку превращали в настоящее произведение искусства. /Фото: livemaster.com