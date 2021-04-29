Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Домашние питомцы появляются в нашей жизни по-разному: кто-то покупает животное, кому-то его дарят, кто-то подбирает на улице. А девушке, которая опубликовала недавно свою историю под никнеймом «chellejovan,» питомец буквально свалился с небес на голову.















Когда девушка нашла бельчонка, ему едва было четыре недели от роду. Он упал с дерева, ушибся, и явно боялся всего вокруг. Сначала девушка надеялась, что мама-белка вернется за своим детенышем и заберет его, но мама все не приходила. Подождав один день, девушка забрала детеныша домой и отвезла его к ветеринару.







Ветеринар обследовал малыша и выяснил, что бедняжка сильно ушиб лапку – в этом месте образовался большой синяк. Врач рассказал, как следует заботиться об этом необычном питомце: как кормить, как ухаживать, как содержать.











В течение следующих пары дней гематома разрослась, и пришлось снова наведаться к ветеринару, который выписал бельчонку антибиотики и болеутоляющее. Бельчонку полагалось много спать, отдыхать и хорошо питаться. Попутно Джоуи – а именно такое имя дала белке хозяйка – пробовал на вкус все, что находилось в пределах его досягаемости. И чем крепче становилось здоровье Джоуи, тем больше вкусного он находил дома у девушки.

Карандаши, нитки на свитере, косметика, ковры, даже волосы самой девушки – всё надо было опробовать на зуб.Безусловно, содержать белку дома довольно хлопотно. Это очень энергичное животное, нередко их даже не получается приручить вовсе. Однако Джоуи нравится общение с людьми, он с удовольствием позволяет себя гладить, проводит много времени с хозяйкой и, в общей сложности, проявляет себя как любопытное жизнерадостное животное. Однако девушка признается, что планирует выпустить Джоуи жить на воле, потому что там ему будет гораздо комфортнее, чем в клетке у нее дома. Постепенно она приучает его к природе за пределами жилища человека и надеется, что в итоге Джоуи удастся адаптироваться к самостоятельной жизни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)