С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Домашние питомцы появляются в нашей жизни по-разному: кто-то покупает животное, кому-то его дарят, кто-то подбирает на улице. А девушке, которая опубликовала недавно свою историю под никнеймом «chellejovan,» питомец буквально свалился с небес на голову.

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Когда девушка нашла бельчонка, ему едва было четыре недели от роду. Он упал с дерева, ушибся, и явно боялся всего вокруг. Сначала девушка надеялась, что мама-белка вернется за своим детенышем и заберет его, но мама все не приходила. Подождав один день, девушка забрала детеныша домой и отвезла его к ветеринару.

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Ветеринар обследовал малыша и выяснил, что бедняжка сильно ушиб лапку – в этом месте образовался большой синяк. Врач рассказал, как следует заботиться об этом необычном питомце: как кормить, как ухаживать, как содержать.

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

В течение следующих пары дней гематома разрослась, и пришлось снова наведаться к ветеринару, который выписал бельчонку антибиотики и болеутоляющее. Бельчонку полагалось много спать, отдыхать и хорошо питаться. Попутно Джоуи – а именно такое имя дала белке хозяйка – пробовал на вкус все, что находилось в пределах его досягаемости. И чем крепче становилось здоровье Джоуи, тем больше вкусного он находил дома у девушки.

Карандаши, нитки на свитере, косметика, ковры, даже волосы самой девушки – всё надо было опробовать на зуб.

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Безусловно, содержать белку дома довольно хлопотно. Это очень энергичное животное, нередко их даже не получается приручить вовсе. Однако Джоуи нравится общение с людьми, он с удовольствием позволяет себя гладить, проводит много времени с хозяйкой и, в общей сложности, проявляет себя как любопытное жизнерадостное животное. Однако девушка признается, что планирует выпустить Джоуи жить на воле, потому что там ему будет гораздо комфортнее, чем в клетке у нее дома. Постепенно она приучает его к природе за пределами жилища человека и надеется, что в итоге Джоуи удастся адаптироваться к самостоятельной жизни.

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Необычный питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Читать
Реакция собаки на то, что ее забирают домой, растрогала Сеть
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Реакция собаки на то, что ее забирают домой, растрогала Сеть

Сурикат решил, что кот – это его питомец и не подпускал к нему хозяйку
Материал, выбранный редакторами МиртесенДруг

Сурикат решил, что кот – это его питомец и не подпускал к нему хозяйку

Реалистичные скульптуры разных животных из войлока
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Реалистичные скульптуры разных животных из войлока

Папуанские пингвины в Московском зоопарке начали строить гнезда
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Папуанские пингвины в Московском зоопарке начали строить гнезда

Папуанские пингвины, которые живут в Московском зоопарке, начали строить гнезда в преддверии сезона размножения. Об этом сообщает Агентст...
Под Ухтой собака покусала девятилетнюю девочку
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о наших питомцах

Под Ухтой собака покусала девятилетнюю девочку

5 причин, почему беспородистый кот намного лучше породистого
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

5 причин, почему беспородистый кот намного лучше породистого

Суматранская кошка: Огромные глаза и воровство сладкой картошки. «Инопланетный» вид котиков из глухих джунглей
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Суматранская кошка: Огромные глаза и воровство сладкой картошки. «Инопланетный» вид котиков из глухих джунглей

Кот, которого вырастила мышь: милое и увлекательное видео!
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Кот, которого вырастила мышь: милое и увлекательное видео!

1
Животные, которых забрали из приюта в апреле
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛАБУДА

Животные, которых забрали из приюта в апреле

Реакция собаки, узнавшей, что ее забирают домой, растопит любое сердце
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Реакция собаки, узнавшей, что ее забирают домой, растопит любое сердце

В приюте собака всегда грустила и всех боялась.Когда собаку по кличке Ава привезли в приют для животных, она была убита горем: ведь от не...
Видео: Кошка учит котенка открывать двери
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Кошка учит котенка открывать двери

Определены лучшие породы кошек для жизни в квартире
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Определены лучшие породы кошек для жизни в квартире

Почему собака любит валяться в грязи (и не только в ней)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о наших питомцах

Почему собака любит валяться в грязи (и не только в ней)

Названы лучшие породы кошек для жизни в квартире
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Названы лучшие породы кошек для жизни в квартире

Россиянам назвали топ-10 пород кошек для жизни в квартире
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Россиянам назвали топ-10 пород кошек для жизни в квартире

«Ночью она спит у меня в ногах»: петербуржец живёт в коммуналке с 4-метровым питоном
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

«Ночью она спит у меня в ногах»: петербуржец живёт в коммуналке с 4-метровым питоном

В коммуналку на Кронверкской в среду, 28 апреля, наведались с проверкой прокуроры. К ним поступила жалоба от жительницы на то, что, деска...
Россиянам рассказали, какие породы кошек подходят для жизни в квартире
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Россиянам рассказали, какие породы кошек подходят для жизни в квартире

Ротвейлер стал звездой Тик Тока: он выполняет любую просьбу хозяина (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Ротвейлер стал звездой Тик Тока: он выполняет любую просьбу хозяина (Видео)

Корм для стерилизованных кошек: какой лучше выбрать
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о наших питомцах

Корм для стерилизованных кошек: какой лучше выбрать

Как подружить домашних питомцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Как подружить домашних питомцев

Пингвины начали строить гнезда в Московском зоопарке
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Пингвины начали строить гнезда в Московском зоопарке

Самка перуанского богомола дает самцам необычный сигнал о готовности к спариванию
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Самка перуанского богомола дает самцам необычный сигнал о готовности к спариванию

Росомаха Роксана из зоопарка «Лимпопо» впервые вывела на улицу своих малышей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Росомаха Роксана из зоопарка «Лимпопо» впервые вывела на улицу своих малышей

Картина дня

наверх