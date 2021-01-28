Как избавиться от дырки на вязаной вещи

Эта простая идея починки вязаных изделий поможет вам спасти не одну вещь! Всё очень просто, даже элементарно, а результат получается достойным.







Подложите какую-то твердую вещь под то место в изделии, где есть дырка, чтобы края вязания немного натянулись. Далее, подберите нитку в тон изделию (на фото специально использована чёрная нитка, для наглядного примера). Соедините края петель ниткой, завяжите узелок и обрежьте лишнюю нить.





Теперь вам понадобится шерсть в тон вязаному изделию. Можно купить готовую в магазине для рукоделия, а можно просто пособирать катушки с вязаного изделия — и нужное количество как раз и наберётся.



Возьмите нитку для валяния и приваляйте комочек шерсти туда, где ранее была дырка.



Всё готово! Такое валяние можно даже нарочито повторить на всём вязаном изделии, в хаотичном порядке, и тогда это уже будет смотреться как полноценный декор.



Подробнее о том, как зашить вязаную вещь, смотрите в видео ниже:

